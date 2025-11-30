USMF „Nicolae Testemițanu” primește echipament modern de peste 2,2 milioane de lei pentru digitalizarea educației medicale (FOTO)

Agora.md, 30 noiembrie 2025 14:50

USMF „Nicolae Testemițanu” primește echipament modern de peste 2,2 milioane de lei pentru digitalizarea educației medicale (FOTO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
14:50
USMF „Nicolae Testemițanu” primește echipament modern de peste 2,2 milioane de lei pentru digitalizarea educației medicale (FOTO) Agora.md
Acum 2 ore
13:20
Trump anunță închiderea spațiului aerian al Venezuelei. Caracasul acuză „agresiune ilegală” din partea SUA Agora.md
Acum 4 ore
12:00
Șefa diplomației europene: „UE investește anul acesta 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei” Agora.md
Acum 6 ore
10:10
Drone rusești au atacat regiunea Kiev: o persoană a murit, mai multe au fost rănite (VIDEO) Agora.md
Acum 24 ore
20:10
Raportul de Stare a Țării 2025: Economia stagnează, iar 33% din populație trăiește în sărăcie Agora.md
19:30
Victor Sterpu, medaliat cu bronz la Grand Slam-ul de Judo de la Abu Dhabi Agora.md
18:20
Grecia: Precipitațiile anuale scad cu 25%. Atena și două insule din Marea Egee intră în urgență hidrologică Agora.md
17:20
Mii de aeronave Airbus A320, temporar imobilizate pentru actualizări de software. Moldova: Zborurile Wizz Air operează conform planului Agora.md
15:50
Accident rutier pe strada Pan Halippa din capitală: Două mașini s-au izbit frontal Agora.md
15:00
Tensiuni și scindări în fracțiunea PAS din Consiliul local Codru. Doi membri excluși, o aderare din Platforma DA și o bătaie (VIDEO) Agora.md
Ieri
13:20
Accident în capitală, soldat cu incendiu: O mașină a luat foc după ce s-a izbit într-un obstacol. Șoferul, transportat la spital (FOTO) Agora.md
13:00
Andry Ermak merge pe front după ce a demisionat din funcția de șef al Oficiului prezidențial al Ucrainei Agora.md
12:20
Pesta porcină: Șase persoane, remunerate cu câte 50 de euro după ce au raportat cadavre de mistreți (VIDEO) Agora.md
12:00
Pesta porcină: Șase persoane, remunerate cu câte 50 de euro după ce au raportat cadavre de mistreți Agora.md
11:30
Bălți: O femeie a adus pe lume un băiețel înainte să ajungă la spital. Nașterea a fost asistată de echipa de pe ambulanță Agora.md
10:20
Atac masiv asupra Kievului: Cel puțin două persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite Agora.md
09:00
Zboruri redirecționate și verificări de resturi: Dronele care au survolat spațiul aerian al țării ar fi fost de tip Gherbera Agora.md
00:00
Două drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova, în zona de nord Agora.md
28 noiembrie 2025
21:50
Putin l-a primit pe Orban la Kremlin pentru discuții despre energie și Ucraina Agora.md
21:20
PeScurt // S-a autosesizat. Acțiuni de verificare și investigare a medicului anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, au fost demarate și de Poliția R. Agora.md
21:10
Descinderi într-un bloc din sectorul centru al capitalei. Acțiunile ar avea loc în cadrul dosarului contrabandei cu armament (VIDEO) Agora.md
21:00
Descinderi într-un bloc din sectorul centru al capitalei. Acțiunile ar avea loc în cadrul dosarul contrabandei cu armament (VIDEO) Agora.md
19:50
Trei imobile, conturi bancare în cinci țări și venituri de peste patru milioane de lei: Averea lui Munteanu la început de mandat Agora.md
18:20
Comisia Electorală permanentă de la Comrat urmează să fie restabilită. Decizia CSJ Agora.md
18:00
Șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Andry Ermak, vizat în percheziții. La mijloc ar fi dosarul de corupție la „Energoatom” Agora.md
18:00
SUA va recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către Rusia? Subiectul ar putea fi discutat la Moscova, în câteva zile Agora.md
17:40
Zelenski anunță: Șeful Oficiul Președintelui Ucrainei, Andry Ermak, a demisionat Agora.md
17:30
Compania Summa continuă să investească în economia Republicii Moldova Agora.md
17:20
Biletul la Luvru se scumpește cu 10 euro pentru vizitatorii din afara UE Agora.md
17:20
Record în turismul moldovenesc. Peste 250 de mii turiști, înregistrați în perioada iulie-septembrie (INFOGRAFIC) Agora.md
16:20
Votat în CMC: 263 milioane de lei ajung în bugetul Chișinău din bugetul de stat. Banii asigură salariile profesorilor în decembrie Agora.md
16:20
„N-ați mai mâncat niciodată așa o salată de crab”. Dragoș Munteanu trece mai departe la „Chefi la cuțite” Agora.md
16:00
O vârstnică, violată timp de doi ani de vecinul său. Bărbatul, condamnat la șapte ani de închisoare Agora.md
15:50
Dosarul contrabandei cu armament de la Leușeni: Unul dintre presupușii organizatori, plasat în arest pentru 30 de zile Agora.md
15:20
„În mașina de spălat i-am spălat”. Replica lui Vladimir Andronachi la acuzațiile de spălare de bani (FOCUS) Agora.md
15:20
Ministru al Apărării din România și-a dat demisia în contextul scandalului privind studiile sale Agora.md
15:10
Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Alte 20 de zile de arest preventiv pentru fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi Agora.md
13:30
Cum arată noile sisteme de artilerie din dotarea Armatei Naționale. Ministerul Apărării a prezentat imagini (VIDEO) Agora.md
13:20
Ar fi cultivat marijuana la locul de muncă. Un bărbat riscă șapte ani de închisoare Agora.md
13:00
Medicul anesteziolog cercetat pentru viol, suspendat din funcție. O comisie de anchetă, instituită în cadrul Spitalului de Psihiatrie Agora.md
12:40
Compensații la energie pentru noiembrie: Ultima zi în care te poți înscrie pentru a primi ajutor Agora.md
12:40
Contrabandă cu piese auto de peste un milion de lei. Un bărbat a fost arestat, altul - cercetat în libertate (VIDEO) Agora.md
12:40
Incendiul din Hong Kong: Bilanțul morților a urcat la 128. Aproape 200 de persoane sunt date dispărute Agora.md
12:30
ANRE: Prețurile carburanților s-au redus cu până la 2% Agora.md
12:30
Consilierii MAN se abțin să susțină propunerea lui Ceban. Tentativa de a vota doi viceprimari eșuează repetat Agora.md
11:20
Rusia decide să închidă consulatului Poloniei din Siberia, drept răspuns la acțiunile similare ale Varșoviei Agora.md
11:10
Medic obstetrician-ginecolog, condamnat la închisoare cu suspendare, după moartea unei femei însărcinate. Procurorii cer o pedeapsă mai aspră Agora.md
10:30
Șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, vizat în percheziții. La mijloc ar fi dosarul de corupție la „Energoatom” Agora.md
10:00
Sectorul Ciocana: Scuarul „Valna” a fost redeschis. Zona a fost reabilitată în urma unei alunecări de teren (FOTO) Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.