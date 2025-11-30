USMF „Nicolae Testemițanu” primește echipament modern de peste 2,2 milioane de lei pentru digitalizarea educației medicale (FOTO)

USMF „Nicolae Testemițanu” primește echipament modern de peste 2,2 milioane de lei pentru digitalizarea educației medicale (FOTO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md