Polonia ridică nivelul de alertă al apărării antiaeriene din cauza a patru avioane rusești MiG-31 aflate la graniță
Agora.md, 30 noiembrie 2025 18:20
Polonia ridică nivelul de alertă al apărării antiaeriene din cauza a patru avioane rusești MiG-31 aflate la graniță
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
18:20
Acum 4 ore
Acum 6 ore
14:50
13:20
Acum 8 ore
12:00
Acum 12 ore
10:10
Acum 24 ore
20:10
Ieri
18:20
17:20
15:00
13:20
13:00
12:20
12:00
11:30
10:20
09:00
28 noiembrie 2025
21:20
21:10
21:00
19:50
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
18:00
17:20
16:20
16:20
16:00
15:50
15:20
15:20
15:10
13:30
13:20
13:00
12:40
12:40
12:40
12:30
11:20
11:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.