În stânga Nistrului s-a încheiat pretinsul scrutin pentru alegerea deputaților de toate nivelele. Prezența la „vot”: 26%
Agora.md, 1 decembrie 2025 16:50
În stânga Nistrului s-a încheiat pretinsul scrutin pentru alegerea deputaților de toate nivelele. Prezența la „vot”: 26%
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
16:50
16:40
Acum o oră
16:30
Acum 2 ore
15:50
15:30
15:10
Acum 4 ore
14:50
14:20
14:20
14:00
13:50
13:20
13:20
Acum 6 ore
13:00
12:50
12:50
12:10
11:40
11:30
11:20
Acum 8 ore
10:30
10:20
10:00
09:40
Acum 12 ore
08:50
08:30
Acum 24 ore
21:30
20:00
19:40
18:20
Ieri
14:50
13:20
12:00
10:10
29 noiembrie 2025
20:10
18:20
17:20
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
13:20
13:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.