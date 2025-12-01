În stânga Nistrului s-a încheiat pretinsul scrutin pentru alegerea deputaților de toate nivelele. Prezența la „vot”: 26%

