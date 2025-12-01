Chișinău: Pomul și târgul de Crăciun vor fi inaugurate pe 5 decembrie. În ce zonă va fi sistat traficul

Agora.md, 1 decembrie 2025 10:30

Chișinău: Pomul și târgul de Crăciun vor fi inaugurate pe 5 decembrie. În ce zonă va fi sistat traficul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 15 minute
10:40
Aproape 16 mii de contribuabili au scăpat de datoriile fiscale mici Agora.md
Acum 30 minute
10:30
Chișinău: Pomul și târgul de Crăciun vor fi inaugurate pe 5 decembrie. În ce zonă va fi sistat traficul Agora.md
Acum o oră
10:20
PeScurt // Chișinău. Târgul de Crăciun se va deschide pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00. În aceeași zi va fi inaugurat și pomul de Crăciun, a anunțat primarul Ion Ceban, în cadrul ședinței serviciilor operative ale Primăriei. Agora.md
10:00
Cinci tone de ulei de palmier, reținute de ANSA. Motivul: Depistarea contaminanților peste nivelurile maxime admise Agora.md
Acum 2 ore
09:40
1 Decembrie, Ziua Naţională a României: Semnificațiile acestei sărbători și mesajele adresate de conducerea R. Moldova Agora.md
Acum 4 ore
08:50
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou după încălcarea spațiului aerian Agora.md
08:50
Cauza TUX: Zece persoane au fost reținute. În investigații sunt vizați și doi foști angajați ai sistemului Afacerilor Interne Agora.md
08:30
SUA, despre discuțiile din Florida cu Ucraina, despre planul de pace: „Productive”, dar „mai este încă mult de lucru” Agora.md
Acum 24 ore
21:30
Premierul Benjamin Netanyahu a înaintat o cerere de grațiere președintelui Israelului Agora.md
20:00
Au fost instalate camere de supraveghere la clădirea abandonată a fostului Hotel Național Agora.md
19:40
PeScurt // Activitate suspendată la PTF Giurgiulești–Reni. Activitatea în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni, unde funcționează controlul comun moldo-ucrainean, este temporar suspendată din cauza lipsei energiei electrice pe partea ucraineană. Agora.md
18:20
Polonia ridică nivelul de alertă al apărării antiaeriene din cauza a patru avioane rusești MiG-31 aflate la graniță Agora.md
16:10
Atac armat la o petrecere pentru copii în California: Patru morți și zece răniți Agora.md
14:50
USMF „Nicolae Testemițanu” primește echipament modern de peste 2,2 milioane de lei pentru digitalizarea educației medicale (FOTO) Agora.md
13:20
Trump anunță închiderea spațiului aerian al Venezuelei. Caracasul acuză „agresiune ilegală” din partea SUA Agora.md
12:00
Șefa diplomației europene: „UE investește anul acesta 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei” Agora.md
Ieri
10:10
Drone rusești au atacat regiunea Kiev: o persoană a murit, mai multe au fost rănite (VIDEO) Agora.md
29 noiembrie 2025
20:10
Raportul de Stare a Țării 2025: Economia stagnează, iar 33% din populație trăiește în sărăcie Agora.md
19:30
Victor Sterpu, medaliat cu bronz la Grand Slam-ul de Judo de la Abu Dhabi Agora.md
18:20
Grecia: Precipitațiile anuale scad cu 25%. Atena și două insule din Marea Egee intră în urgență hidrologică Agora.md
17:20
Mii de aeronave Airbus A320, temporar imobilizate pentru actualizări de software. Moldova: Zborurile Wizz Air operează conform planului Agora.md
15:50
Accident rutier pe strada Pan Halippa din capitală: Două mașini s-au izbit frontal Agora.md
15:00
Tensiuni și scindări în fracțiunea PAS din Consiliul local Codru. Doi membri excluși, o aderare din Platforma DA și o bătaie (VIDEO) Agora.md
13:20
Accident în capitală, soldat cu incendiu: O mașină a luat foc după ce s-a izbit într-un obstacol. Șoferul, transportat la spital (FOTO) Agora.md
13:00
Andry Ermak merge pe front după ce a demisionat din funcția de șef al Oficiului prezidențial al Ucrainei Agora.md
12:20
Pesta porcină: Șase persoane, remunerate cu câte 50 de euro după ce au raportat cadavre de mistreți (VIDEO) Agora.md
12:00
Pesta porcină: Șase persoane, remunerate cu câte 50 de euro după ce au raportat cadavre de mistreți Agora.md
11:30
Bălți: O femeie a adus pe lume un băiețel înainte să ajungă la spital. Nașterea a fost asistată de echipa de pe ambulanță Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Atac masiv asupra Kievului: Cel puțin două persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite Agora.md
09:00
Zboruri redirecționate și verificări de resturi: Dronele care au survolat spațiul aerian al țării ar fi fost de tip Gherbera Agora.md
00:00
Două drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova, în zona de nord Agora.md
28 noiembrie 2025
21:50
Putin l-a primit pe Orban la Kremlin pentru discuții despre energie și Ucraina Agora.md
21:20
PeScurt // S-a autosesizat. Acțiuni de verificare și investigare a medicului anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, au fost demarate și de Poliția R. Agora.md
21:10
Descinderi într-un bloc din sectorul centru al capitalei. Acțiunile ar avea loc în cadrul dosarului contrabandei cu armament (VIDEO) Agora.md
21:00
Descinderi într-un bloc din sectorul centru al capitalei. Acțiunile ar avea loc în cadrul dosarul contrabandei cu armament (VIDEO) Agora.md
19:50
Trei imobile, conturi bancare în cinci țări și venituri de peste patru milioane de lei: Averea lui Munteanu la început de mandat Agora.md
18:20
Comisia Electorală permanentă de la Comrat urmează să fie restabilită. Decizia CSJ Agora.md
18:00
Șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Andry Ermak, vizat în percheziții. La mijloc ar fi dosarul de corupție la „Energoatom” Agora.md
18:00
SUA va recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către Rusia? Subiectul ar putea fi discutat la Moscova, în câteva zile Agora.md
17:40
Zelenski anunță: Șeful Oficiul Președintelui Ucrainei, Andry Ermak, a demisionat Agora.md
17:30
Compania Summa continuă să investească în economia Republicii Moldova Agora.md
17:20
Biletul la Luvru se scumpește cu 10 euro pentru vizitatorii din afara UE Agora.md
17:20
Record în turismul moldovenesc. Peste 250 de mii turiști, înregistrați în perioada iulie-septembrie (INFOGRAFIC) Agora.md
16:20
Votat în CMC: 263 milioane de lei ajung în bugetul Chișinău din bugetul de stat. Banii asigură salariile profesorilor în decembrie Agora.md
16:20
„N-ați mai mâncat niciodată așa o salată de crab”. Dragoș Munteanu trece mai departe la „Chefi la cuțite” Agora.md
16:00
O vârstnică, violată timp de doi ani de vecinul său. Bărbatul, condamnat la șapte ani de închisoare Agora.md
15:50
Dosarul contrabandei cu armament de la Leușeni: Unul dintre presupușii organizatori, plasat în arest pentru 30 de zile Agora.md
15:20
„În mașina de spălat i-am spălat”. Replica lui Vladimir Andronachi la acuzațiile de spălare de bani (FOCUS) Agora.md
15:20
Ministru al Apărării din România și-a dat demisia în contextul scandalului privind studiile sale Agora.md
15:10
Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.