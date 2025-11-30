Atac armat la o petrecere pentru copii în California: Patru morți și zece răniți
Agora.md, 30 noiembrie 2025 16:10
Atac armat la o petrecere pentru copii în California: Patru morți și zece răniți
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
Acum 2 ore
14:50
Acum 4 ore
13:20
Acum 6 ore
12:00
Acum 8 ore
10:10
Acum 24 ore
20:10
18:20
17:20
Ieri
15:00
13:20
13:00
12:20
12:00
11:30
10:20
09:00
28 noiembrie 2025
21:20
21:10
21:00
19:50
18:00
18:00
17:20
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
16:20
16:00
15:50
15:20
15:20
15:10
13:30
13:20
13:00
12:40
12:40
12:40
12:30
11:20
11:10
10:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.