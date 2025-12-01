Din întâi decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cu noile Abonamente One
Agora.md, 1 decembrie 2025 14:20
Din întâi decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cu noile Abonamente One
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
14:20
14:20
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:20
13:20
13:00
12:50
12:50
Acum 4 ore
12:10
11:40
11:30
11:20
10:30
Acum 6 ore
10:20
10:00
09:40
08:50
08:30
Acum 24 ore
21:30
20:00
19:40
18:20
14:50
Ieri
13:20
12:00
10:10
29 noiembrie 2025
20:10
18:20
17:20
15:00
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
13:00
12:20
12:00
11:30
10:20
09:00
28 noiembrie 2025
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.