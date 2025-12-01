Președintele României, Nicușor Dan, l-a decorat de 1 Decembrie pe veteranul Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani

20:40

Președintele SUA trimite emisari la Moscova cu un plan de pace care recunoaște câștigurile teritoriale ale Rusiei. Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ocupate din Ucraina, pentru a asigura încheierea unui acord de pace. The Telegraph scrie că Donald Trump și-a trimis emisarul pentru pace, Steve Witkoff, și …