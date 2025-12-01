VIDEO | O armă chimică din Primul Război Mondial a fost folosită asupra protestatarilor în Georgia. Protestatar: „Simțeai cum te arde apa”

17:20

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a inaugurat două săli de medicină virtuală, grație unei donații de echipament IT pentru Catedra de patologie, în valoare de peste două milioane de lei. Astfel, studenții vor învăța tot mai puțin după modelul tradițional și vor trece la formarea competențelor prin simulatoare, …