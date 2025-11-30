Viktor Orban, abandonat de președintele naționalist al Poloniei. Karol Nawrocki își anulează o întâlnire cu premierul ungar, în urma vizitei acestuia la Moscova
Radio Chisinau, 30 noiembrie 2025 17:05
Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum o oră
17:05
Viktor Orban, abandonat de președintele naționalist al Poloniei. Karol Nawrocki își anulează o întâlnire cu premierul ungar, în urma vizitei acestuia la Moscova # Radio Chisinau
Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews.
16:40
Galerie FOTO | Crăciunul mEU acasă. Expoziție de ilustrații lansată la Guvern, cu zeci de lucrări semnate de copii și artiști din toată țara # Radio Chisinau
Republica Moldova intră oficial în sezonul de iarnă, iar atmosfera sărbătorilor a fost deschisă simbolic prin lansarea expoziției de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, găzduită de Biroul pentru Integrare Europeană în incinta Guvernului, transmite MOLDPRES.
Acum 2 ore
16:15
Oamenii de știință au înregistrat peste 2.000 de urme de falii seismice active în Grecia, creând prima bază de date completă din această țară lovită de cutremure, a anunțat sâmbătă un membru al echipei de cercetare care a realizat studiul, notează AFP, potrivit Agerpres.
15:45
Ministrul francez de Externe, mesaj către Vladimir Putin: Să accepte armistițiul sau să se resemneze cu faptul că expune Rusia la noi sancțiuni care îi vor paraliza economia # Radio Chisinau
Vladimir Putin „trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze expunând Rusia unor noi sancțiuni care îi vor paraliza economia, precum și unui sprijin european reînnoit pentru Ucraina”, a transmis ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, prin intermediul unui interviu acordat publicației La Tribune Dimanche, citată de Agerpres.
Acum 4 ore
15:20
Digitalizare în silvicultură. Echipamentul donat de Slovacia înlocuiește munca a 10 specialiști # Radio Chisinau
Un echipament performant, donat de Ambasada Republicii Slovacia, va înlocui munca a zece specialiști implicați în monitorizarea și colectarea datelor forestiere. Dacă până acum aceste informații erau adunate și analizate manual, echipamentul Field-Map va facilita inventarierea pădurilor în format electronic, transmite IPN.
14:55
Polonia: Unități germane cu sisteme Patriot au fost activate vineri din cauza unor avioane de vânătoare rusești # Radio Chisinau
Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, informează duminică EFE, preluat de Agerpres.
14:30
Lucrările la Cimitirul Eroilor din sectorul Botanica, pe ultima sută de metri. Proiectul este realizat în parteneriat cu CJ Buzăui # Radio Chisinau
Lucrările la Complexul Memorial Cimitirul Eroilor din sectorul Botanica al capitalei sunt aproape de final. Proiectul, în valoare de 5 milioane de lei, este realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, România, transmite IPN.
14:05
TVR MOLDOVA premiază excelența. De la ora 17:00 începe gala prin care vor fi premiate promovarea limbii române, excelența în educație și în efortul de integrare europeană # Radio Chisinau
Astăzi, la ora 17:00, Teatrul Național „Mihai Eminescu" din Chișinău, TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, excelența în educației, dar și în efortul de integrare europeană.
13:40
Autobuzele școlare din R. Moldova, monitorizate prin GPS. Ministerul Educației introduce un sistem modern pentru siguranța elevilor # Radio Chisinau
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, o măsură menită să sporească siguranța elevilor și să optimizeze utilizarea transportului școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul transmisiunii sale live din această săptămână, transmite MOLDPRES.
Acum 6 ore
13:20
Naționala de handbal feminin a României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial # Radio Chisinau
Naționala României a obținut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27, și și-a asigurat calificarea în grupele principale. Sâmbătă s-au mai jucat meciuri în grupele B, G și H.
12:50
MARIA – Regina tuturor românilor. Premieră a Teatrului Național Radiofonic, la Radio România Cultural, luni, 1 decembrie # Radio Chisinau
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, luni, 1 decembrie 2025, de la ora 22.00, la Radio România Cultural, spectacolul MARIA – Regina tuturor românilor. Scenariul este semnat de Liana Ceterchi, după opera Jurnal de război – volumele I, II și III de Maria, Regina României. Traducerea aparține Ancăi Bărbulescu, iar ediția este îngrijită și prefațată de Lucian Boia, publicată la Editura Humanitas. Adaptarea radiofonică: Ion-Costin Manoliu.
12:25
Au loc alegeri legislative și locale în autoproclamata republică moldovenească nistreană # Radio Chisinau
În regiunea separatistă Transnistria au loc duminică alegeri legislative și locale, în urma cărora urmează să fie desemnați 33 de deputați în așa-numitul Consiliul Suprem, 469 de consilieri locali și 76 de șefi de localități. Autoritățile locale au deschis 246 de secții de votare, iar scrutinul se desfășoară pe parcursul întregii zile, urmând să se încheie la ora 20:00, transmite MOLDPRES.
12:00
Dialog European | Nicu Ștefănuță:: România are o responsabilitate față de Republica Moldova atât prin sprijinul diplomatic, cât și prin investiții strategice (Audio) # Radio Chisinau
Parlamentul European a aprobat săptămâna aceasta bugetul UE pentru 2025, care include o suplimentare de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova. „R.Moldova a demonstrat că vrea calea europeană. Mingea este la noi acum și trebuie să arătăm că suntem serioși”, a spus Ștefănuță, membru al Comisiei pentru Bugete, la emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Acesta a precizat că sprijinul financiar este orientat în special către statul de drept, combaterea corupției și consolidarea societății civile.
Acum 8 ore
11:35
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 60 881 traversări, în ultimele 24 de ore, transmite un comunicat al Poliției de Frontieră.
10:45
UE investește 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Republicii Moldova, anunță Kaja Kallas # Radio Chisinau
UE investește 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Republicii Moldova pentru a contribui la consolidarea securității țării.a transmis Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, într-o postare pe X, după ce mai mulkte drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova.
10:20
„MAREA UNIRE – O NAȚIUNE, UN IDEAL”. Biblioteca Națională a R. Moldova invită publicul să viziteze o expoziție organizată cu prilejul Zilei Naționale a României # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să viziteze expoziția tematică „MAREA UNIRE – O NAȚIUNE, UN IDEAL”, organizată cu prilejul Zilei Naționale a României. Vizitatorii vor putea redescoperi colecția de cărți istorice consacrate Marii Uniri, reunite sub titlul „ROMÂNIA: MAREA UNIRE 1918–2018”, publicată de Editura Tipo Moldova (Iași) sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan Scurtu.
09:55
Petrecerea unui copil s-a transformat într-o tragedie. 14 persoane împușcate, 4 au murit, într-un atac armat în California # Radio Chisinau
Patru persoane au murit după ce 14 persoane au fost împușcate la o reuniune de familie în Stockton, în nordul Californiei, sâmbătă seara, a declarat poliția, informează Reuters.
Acum 12 ore
09:35
Rubio, Witkoff și Jared Kushner se întâlnesc duminică în Florida cu o delegație ucraineană # Radio Chisinau
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică în Florida cu o delegație ucraineană, a confirmat un oficial american citat de AFP și preluat de Mediafax.
09:05
Sfântul Andrei, creștinătorul neamului românesc, este sărbătorit astăzi de creștinii ortodocși pe stil nou. Tradiții, obiceiuri supersiții în Noaptea Sfântului Andrei # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși pe stil nou îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creștinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreștine, precum apariția strigoilor, farmece, ghicirea ursitului și a vremii.
07:50
„Acesta nu este limbajul diplomației”. Maia Sandu denunță încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către drone rusești # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și denunță încălcarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești.
Acum 24 ore
17:45
Cadrele didactice umane nu pot fi reduse la linii de cod, avertizează UNESCO, ce a lansat în toamna acestui an campania globală „Teachers cannot be coded”. Însă, potrivit sursei, tehnologia poate fi un instrument pentru profesori, fără a substitui elementul central, omul.
Ieri
17:15
SUA anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime” # Radio Chisinau
Administrația Trump sporește presiunea asupra Venezuelei, iar campania presupune inclusiv o desfășurare militară majoră în Marea Caraibilor, unde a fost trimis și cel mai mare portavion de pe planetă.
16:50
Ceața densă persistă în mai multe zone ale R. Moldova. Poliția îndeamnă la prudență în timpul circulației pe drumurile publice # Radio Chisinau
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării persistǎ ceața densă, iar pe alocuri sunt semnalate ploi, care generează vizibilitate redusă și carosabil umed.
16:25
VIDEO | „O lovitură semnificativă transportului de petrol din Rusia”, Ucraina a lovit cu drone două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră # Radio Chisinau
Ucraina a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparținând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres.
16:00
Noii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – 52 de ofițeri și 202 subofițeri – au depus jurământul la o ceremonie solemnă desfășurată la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, în prezența ministrei afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, transmite IPN.
15:35
Agenția Proprietății Publice (APP) scoate la licitație bunuri proprietate de stat, divizate în 31 de loturi. Licitațiile „cu strigare” și „cu reducere” se vor desfășura pe 16 decembrie, transmite IPN.
15:10
Oficiul Național al Viei și Vinului, premiat la Londra și București pentru strategii eficiente de promovare # Radio Chisinau
Industria vitivinicolă a Republicii Moldova înregistrează un nou succes pe plan internațional. Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) a fost distins cu două premii importante, care confirmă evoluția strategică a sectorului și eficiența campaniilor de promovare realizate sub brandul național Wine of Moldova. Unexpectedly Great, transmite MOLDPRES.
14:45
Fostul șef de cabinet al președintelui Zekenski spune că pleacă pe front: „Sunt pregătit pentru orice” # Radio Chisinau
Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat plecarea pe front, la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție, în urma unui raid la domiciul său efectuat de Biroul Național Anticorupție din Kiev. Andriy Yermak s-a declarat „dezgustat” de acuzațiile de corupție care i se aduc și a precizat că nu vrea să îi creeze probleme președintelui ucrainean, motiv pentru care va pleca pe front.
14:20
MALURI DE PRUT | Elena Ivanca, actriță la Teatrul Național din Cluj: Arta ne vindecă și ne unește (Audio) # Radio Chisinau
Zilele trecute, la Chișinău, în cadrul primei ediții a Festivalului de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”, actrița Elena Ivanca de la Teatrul Național din Cluj-Napoca a susținut un spectacol de poezie contemporană – „Între două inimi, o poezie”. Cu această ocazie, artista a acordat un interviu pentru Radio România Chișinău, vorbind despre rolul poeziei în viața sa, despre cum a descoperit Chișinăul și Rep. Moldova, dar și despre cum se vede, de la Cluj și din perspectiva unui artist, drama poporului ucrainean.
13:55
Cetățenii R. Moldova cheltuiesc mai mult în magazinele online din străinătate decât din țară # Radio Chisinau
Cetățenii moldoveni preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN.
13:30
Explozii în Kiev, cinci blocuri turn din zone rezidențiale au fost lovite de ruși. Cel puțin trei morți și mai mulți răniți # Radio Chisinau
Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Ținta principală a rușilor a fost Kievul, unde au fost raportate explozii în șase zone din oraș, inclusiv asupra a cinci blocuri turn din zone rezidențiale. Primele informații arată că cel puțin trei oameni au murit, iar mai mulți au fost răniți.
13:05
Perioada de solicitare a compensațiilor pentru noiembrie s-a încheiat. Au fost depuse peste 780 000 de cereri # Radio Chisinau
Perioada de solicitare a compensațiilor la resursele energetice pentru luna noiembrie s-a încheiat. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că în total au depus cereri 780 187 de gospodării, dintre care peste 409 494 au apelat la sprijinul registratorilor, transmite IPN.
12:40
Parada militară de Ziua Națională a României. Ce evenimente se vor desfășura pe 1 decembrie în București și alte localități # Radio Chisinau
Ziua Națională a României este celebrată anual prin una dintre cele mai impresionante parade din țară. Luni, 1 Decembrie, Bucureștiul devine centrul principal al ceremoniilor oficiale, găzduind o serie de manifestări cu caracter militar și cultural, în cadrul cărora mii de participanți, tehnică de specialitate și aeronave defilează în fața publicului. Care este programul complet al paradei și ce evenimente sunt organizate de Ziua României în Capitală și în alte orașe din țară.
12:20
„Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul lui Șor în Kîrgîzstan” (Revista Presei) # Radio Chisinau
În presa din R. Moldova apărută astăzi puteți afla detalii despre rolul lui Șor în Kîrgîzstan, într-un articol care arată cum bate propaganda Kremlinului porțile Asiei Centrale. De asemenea, puteți afla despre ce a indicat premierul Alexandru Munteanu în declarația de avere, precum și ultimele noutăți despre dosarul „Kuliok”, cu Voronin și Dodon puși față în față.
11:50
Ana Blandiana revine la Chișinău. Două zile de dialog literar și lansare editorială # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Editura „Știința”, organizează în perioada 8–9 decembrie 2025 un dublu eveniment literar dedicat poetei și prozatoarei Ana Blandiana, figură emblematică a literaturii române și europene contemporane. Manifestarea reunește două întâlniri culturale distincte, care marchează dialogul publicului cu autoarea, dar și lansarea unui volum editorial recent, transmite MOLDPRES.
11:25
„Simbolul monetar care a însoțit toate transformările economice ale R. Moldova”. Azi se împlinesc 32 de ani de la introducerea în circulație a leului moldovenesc # Radio Chisinau
Leul moldovenesc împlinește astăzi 32 de ani de la punerea în circulație. Într-un mesaj de felicitare, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Deagu, a menționat că leul moldovenesc a evoluat de la primele bancnote tipărite acum trei decenii până la economia digitală de astăzi, devenind o expresie a rezilienței și a capacității Republicii Moldova de a construi instituții moderne, puternice și orientate spre viitor.
11:00
Mai multe companii aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate # Radio Chisinau
Treizeci și cinci de zboruri au fost anulate, vineri seară, în Franța, inclusiv zece de pe aeroporturile din Paris, după ce producătorul european Airbus a ordonat modificări imediate la aeronavele A320, în urma anchetei unei aterizări de urgență petrecute la finele lunii trecute.
10:35
Clădirea Circului din Chișinău va fi reparată capital, fiind inclusă în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, ceea ce asigură continuarea lucrărilor de reabilitare. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a întreprins o vizită de documentare la fața locului, transmite MOLDPRES.
10:10
Cristina Gherasimov: Integrarea UE va aduce salarii mai mari și mai multe oportunități # Radio Chisinau
Cetățenii vor resimți beneficii concrete pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană, afirmă viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Într-un interviu pentru IPN, oficiala a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va deschide calea către un nivel de trai comparabil cu cel al statelor membre, ceea ce înseamnă salarii mai mari, infrastructură rutieră modernizată și un sistem educațional adaptat standardelor europene.
09:45
Victimele Holodomorului și foametei din R. Moldova, comemorate la Chișinău. Ambasadorul Paun Rohovei: „Așa precum oamenii au supraviețuit, Ucraina va ajunge la o pace justă” (FOTO) # Radio Chisinau
Victimele Holodomorului din Ucraina și foametei din Moldova din perioada sovietică au fost comemorate în cadrul unui eveniment organizat la Casa Ucraineană din Chișinău. Ceremonia a reunit reprezentanți ai comunităților ucraineană și moldovenească, membri ai Guvernului Republicii Moldova, diplomați din Ucraina, România, SUA, Polonia, Suedia, Cehia, Danemarca, precum și parteneri internaționali, transmite MOLDPRES.
09:20
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar noaptea trecută, din cauza survolului ilegal al unor drone. Mai multe zboruri, redirecționate sau ținute la sol # Radio Chisinau
În noapte de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, precizează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
09:00
Vreme instabilă cu ploi slabe și ceață în orele dimineții se anunță pentru zilele de weekend. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, Republica Moldova se va afla sub influența unui regim atmosferic instabil, transmite MOLDPRES.
28 noiembrie 2025
21:00
Chiar și cu +15% la vânzările online, R. Moldova rămâne printre cele mai slabe piețe din Europa # Radio Chisinau
Vânzările online de produse și servicii în Republica Moldova au crescut cu 15% față de anul trecut, ajungând la circa 8,9 miliarde de lei, fără TVA, arată un studiu prezentat pe 28 noiembrie de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Cu un volum total de peste 8,8 milioane de comenzi online, Republica Moldova rămâne totuși una dintre cele mai puțin digitalizate piețe de comerț din Europa, transmite IPN.
20:40
Prioritățile sectorului energetic, discutate de Dorin Junghietu și ambasadoarea UE, Iwona Piorko # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova a avut o întrevedere bilaterală cu Ambasadoarea Uniunea Europeană în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko, aflată într-o vizită de informare la Ministerul Energiei al Republicii Moldova.
20:20
Evoluția cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării a fost discutată de secretarul de stat Valeriu Mija în cadrul unor întrevederi cu reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă, desfășurate în contextul celei de-a patra reuniuni a Dialogului RM–UE la nivel înalt în domeniul politic și de securitate, informează MOLDPRES.
19:55
Experți: Prevenirea femicidului începe cu schimbarea normelor sociale în raport cu femeile # Radio Chisinau
Prevenirea femicidului, una dintre formele extreme de violență bazate pe gen, trebuie să pornească de la schimbarea actualelor norme sociale discriminatorii față de femei. De această părere sunt experții internaționali, participanți la o conferință din Chișinău. Aceștia evidențiază rolul educației, de la cea timpurie la programe universitare în drept, pentru a pregăti viitori specialiști în Moldova, astfel încât aceștia să poată proteja victimele și să-i pedepsească pe agresori în mod corespunzător, transmite IPN.
19:35
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție. Completul A de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a transmis către subiect și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea de promovare a evaluării.
19:10
Ministrul Finanțelor discută cu BEI despre implementarea proiectelor și prioritățile de investiții pentru perioada următoare # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Matteo Rivellini, șef de departament în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), și cu alți reprezentanți ai instituției. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor finanțate de BEI în Republica Moldova, implementarea eficientă a acestora de către autorități și stabilirea priorităților comune pentru perioada următoare.
18:50
Meteorologii anunță că în prima zi de iarnă va ploua. Precipitații slabe de scurtă durată vor cădea în unele regiuni, la acest sfârșit de săptămână și în noaptea de duminică spre luni. Ceață va fi preponderent în orele de noapte și dimineață, transmite IPN.
18:30
Zelenski a anunțat demisia șefului său de cabinet, după perchezițiile care l-au vizat în „cel mai mare scandal de corupție din Ucraina” # Radio Chisinau
Andrii Iermak a demisionat din poziția de șef al cabinetului prezidențial ucrainean, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, vineri, la mai multe ore după ce a ieșit la iveală că acesta este vizat de percheziții, relatează The Kyiv Independent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.