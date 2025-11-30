Viktor Orban, abandonat de președintele naționalist al Poloniei. Karol Nawrocki își anulează o întâlnire cu premierul ungar, în urma vizitei acestuia la Moscova

19:55

Prevenirea femicidului, una dintre formele extreme de violență bazate pe gen, trebuie să pornească de la schimbarea actualelor norme sociale discriminatorii față de femei. De această părere sunt experții internaționali, participanți la o conferință din Chișinău. Aceștia evidențiază rolul educației, de la cea timpurie la programe universitare în drept, pentru a pregăti viitori specialiști în Moldova, astfel încât aceștia să poată proteja victimele și să-i pedepsească pe agresori în mod corespunzător, transmite IPN.