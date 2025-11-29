Explozii în Kiev, cinci blocuri turn din zone rezidențiale au fost lovite de ruși. Cel puțin trei morți și mai mulți răniți

14:30

Produsele care riscă să depășească termenul de expirare sunt recuperate gratuit din sectorul agroalimentar și transformate în mese calde pentru 11 mii de persoane vulnerabile. Acesta este mecanismul Băncii de Alimente care, din 2021 până în prezent, a salvat peste 500 de tone de alimente și a asigurat un milion de porții de mâncare. Bilanțul activității Băncii de Alimente a fost prezentat ieri la evenimentul „Arta gustului responsabil”, unde s-a discutat despre necesitatea unei abordări multisectoriale pentru reducerea risipei alimentare în Republica Moldova, transmite Radio Chișinău.