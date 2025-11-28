O nouă evaluare externă finalizată în Procuratura Anticorupție. Concluzia Comisiei
Radio Chisinau, 28 noiembrie 2025 19:35
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție. Completul A de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a transmis către subiect și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea de promovare a evaluării.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
19:55
Experți: Prevenirea femicidului începe cu schimbarea normelor sociale în raport cu femeile # Radio Chisinau
Prevenirea femicidului, una dintre formele extreme de violență bazate pe gen, trebuie să pornească de la schimbarea actualelor norme sociale discriminatorii față de femei. De această părere sunt experții internaționali, participanți la o conferință din Chișinău. Aceștia evidențiază rolul educației, de la cea timpurie la programe universitare în drept, pentru a pregăti viitori specialiști în Moldova, astfel încât aceștia să poată proteja victimele și să-i pedepsească pe agresori în mod corespunzător, transmite IPN.
Acum o oră
19:35
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție. Completul A de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a transmis către subiect și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea de promovare a evaluării.
Acum 2 ore
19:10
Ministrul Finanțelor discută cu BEI despre implementarea proiectelor și prioritățile de investiții pentru perioada următoare # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Matteo Rivellini, șef de departament în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), și cu alți reprezentanți ai instituției. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor finanțate de BEI în Republica Moldova, implementarea eficientă a acestora de către autorități și stabilirea priorităților comune pentru perioada următoare.
18:50
Meteorologii anunță că în prima zi de iarnă va ploua. Precipitații slabe de scurtă durată vor cădea în unele regiuni, la acest sfârșit de săptămână și în noaptea de duminică spre luni. Ceață va fi preponderent în orele de noapte și dimineață, transmite IPN.
18:30
Zelenski a anunțat demisia șefului său de cabinet, după perchezițiile care l-au vizat în „cel mai mare scandal de corupție din Ucraina” # Radio Chisinau
Andrii Iermak a demisionat din poziția de șef al cabinetului prezidențial ucrainean, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, vineri, la mai multe ore după ce a ieșit la iveală că acesta este vizat de percheziții, relatează The Kyiv Independent.
18:15
Noi subofițeri în Poliția de Frontieră: 52 de tineri specialiști au depus jurământul (FOTO) # Radio Chisinau
Un număr de 52 de tineri specialiști au depus jurământul și au intrat oficial în rândurile Poliției de Frontieră, asumându-și responsabilitatea de a asigura securitatea cetățenilor și a frontierei de stat.
Acum 4 ore
17:50
Explozie uriașă la o bază din Rusia unde sunt amplasate cele mai noi tipuri de rachete nucleare. Un nor violet s-a ridicat în aer # Radio Chisinau
La baza forțelor strategice de rachete din orașul Yasnîi, regiunea Orenburg, unde sunt amplasate cele mai noi complexe de rachete „Avangard”, a avut loc o explozie puternică, după care în cer s-a ridicat un nor uriaș de fum violet. Despre acest lucru informează „Ural56.Ru”, citând locuitorii din zonă.
17:30
Profitul bancar a crescut la 3,4 miliarde lei, datorită creditelor pentru imobil și de consum # Radio Chisinau
Sectorul bancar din Republica Moldova înregistrează un profit de 3,4 miliarde de lei în primele nouă luni a anului curent, cu 16% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN.
17:15
Două săli de instruire medicală virtuală, dotate cu echipamente performante, au fost inaugurate astăzi la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Donația a fost realizată în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția a II-a, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.
16:55
Trei procurori au fost eliberați din funcție pentru fapte de corupție. Cine sunt aceștia # Radio Chisinau
Trei procurori vor fi demiși pentru fapte de corupție. Colegiul de disciplină și etică susține că a finalizat procedurile disciplinare inițiate în privința a trei procurori, în urma cărora au fost constatate încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate.
16:30
„Condamnați funcționarii corupți, dacă doriți să aderați la UE!”, transmite Bruxellesul Ucrainei # Radio Chisinau
Kievul trebuie să urmărească penal persoanele corupte din politică și din mediul de afaceri dacă dorește să adere la UE, a avertizat un oficial cu rang înalt de la Bruxelles, pe fondul presiunilor exercitate asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu acuzațiile tot mai numeroase de corupție, scrie POLITICO.
16:15
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu BEI în procesul de integrare europeană # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu Matteo Rivellini, șeful Diviziei Băncii Europene de Investiții (BEI) responsabil de finanțările pentru sectorul public în Republica Moldova și Ucraina.
Acum 6 ore
16:00
Organizatorul contrabandei cu armament depistat la vama Albița, arestat pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Organizatorul contrabandei cu armament din camionul depistat la vama Leușeni-Albița a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Bărbatul în vârstă de 52 de ani, administratorul unei companii, va continua să fie cercetat în custodia statului pentru evitarea eschivării lui și asigurarea obiectivității investigațiilor.
15:45
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Vineri, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive. Andronachi nu își recunoaște vinovăția și susține că, de fapt, este victimă, transmite IPN.
15:30
Anatolie Nosatîi: „R. Moldova își va putea proteja cetățenii cooperând cu state suverane care își bazează politicile pe menținerea păcii și stabilității” # Radio Chisinau
„Pacea și securitatea trebuie apărate, consolidate și menținute prin cooperare, dialog și angajament comun”, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatîi în cadrul Reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), care a avut loc la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.
15:05
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent” # Radio Chisinau
SUA au pregătit un plan „pașnic” pentru Ucraina, format din 28 de puncte, fără a se consulta nici cu Kievul, nici cu partenerii europeni. Apoi, cu participarea delegației ucrainene, planul a fost revizuit, o serie de propuneri dintre cele mai controversate au fost eliminate, iar planul a rămas cu 19 puncte. Însă țările Uniunii Europene, care au calificat documentul redactat de Steve Witkoff pe baza propunerilor rusești drept „capitulare”, rămân în continuare în afara procesului de negociere.
14:50
Consiliul municipal Chișinău (CMC) a ajustat bugetul provizoriu pentru anul 2025, ca urmare a modificării indicatorilor bugetului de stat. Proiectul a fost votat de consilierii fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională, ai Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și de consilierii neafiliați. În momentul votului, consilierii Partidului Socialiștilor au absentat din sală, transmite IPN.
14:30
Banca de Alimente va organiza o colectă de alimentară în două rețele de magazine, pe 29 noiembrie. Produsele adunate vor asigura o masă caldă pentru mii de presoane vulnerabile # Radio Chisinau
Produsele care riscă să depășească termenul de expirare sunt recuperate gratuit din sectorul agroalimentar și transformate în mese calde pentru 11 mii de persoane vulnerabile. Acesta este mecanismul Băncii de Alimente care, din 2021 până în prezent, a salvat peste 500 de tone de alimente și a asigurat un milion de porții de mâncare. Bilanțul activității Băncii de Alimente a fost prezentat ieri la evenimentul „Arta gustului responsabil”, unde s-a discutat despre necesitatea unei abordări multisectoriale pentru reducerea risipei alimentare în Republica Moldova, transmite Radio Chișinău.
14:15
Nick Pietrowicz la Căușeni: Patrimoniu cultural conservat și dialog cu liderii educaționali # Radio Chisinau
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a vizitat raionul Căușeni, unde a revăzut Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric din secolul al XVII-lea și una dintre cele mai valoroase bijuterii arhitecturale ale țării. Edificiul a beneficiat, de-a lungul anilor, de cinci granturi în valoare totală de peste 1 milion de dolari, oferite de Guvernul SUA – cea mai amplă investiție americană de până acum în domeniul conservării patrimoniului cultural din Republica Moldova.
Acum 8 ore
13:55
Rata sărăciei urcă la 33,6%. Adrian Lupușor: „Un aspect alarmant este creșterea sărăciei absolute, care afectează în mod deosebit gospodăriile cu mulți copii și pensionari” # Radio Chisinau
Creșterea economică a Rep. Moldova rămâne slabă pe fundalul stagnării din ultimii ani, potrivit Raportului de Stare a Țării pentru 2025 prezentat astăzi de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. Documentul evidențiază și o agravare a situației sociale, peste o treime din populația Rep. Moldova trăind în sărăcie absolută. Tendințe pozitive înregistrează sectoarele IT și antreprenorialul, care ar putea redresa economia, transmite Radio Chișinău.
13:40
La Chișinău, președintele BRM Gabriel Purice a discutat despre noi oportunități de extindere a tranzacțiilor Bursei Române de Mărfuri # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri, Gabriel Purice, aflat în vizită la Chișinău. Discuțiile au vizat activitatea BRM EST și oportunitățile de extindere a tranzacțiilor bursiere la alte tipuri de produse.
13:25
Un bărbat de 26 de ani, originar din raionul Fălești, a fost reținut de polițiști și procurori din Orhei, fiind suspectat că ar fi cultivat și distribuit marijuana. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și colaborează cu organele de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Conform legislației, riscă până la 7 ani de închisoare.
13:15
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # Radio Chisinau
Consiliul Afaceri Externe al UE, în configurația apărare, se reunește la 1 decembrie, la Bruxelles, luând în discuție, în principal pregătirea pentru apărare a Europei și sprijinul militar pentru Ucraina.
12:50
Guvernul Irlandei va oferi un milion de euro pentru a sprijini copiii vulnerabili din Moldova. Fondurile sunt acordate prin programul Irish Aid și vor fi folosite pentru noul program UNICEF, care consolidează serviciile de protecție a copilului și sprijinul social pentru familii și refugiați.
12:35
Un grup de deputați va participa la cea de-a 74-a Reuniune plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din UE # Radio Chisinau
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova va participa la cea de-a 74-a Reuniune plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC). Reuniunea va avea loc în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, la Copenhaga, Regatul Danemarcei.
12:25
Salariul mediu lunar pe economie va constitui 17 400 de lei în anul viitor, conform proiectului de hotărâre înaintat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Acum 12 ore
12:05
Agenți anticorupție au percheziționat biroul lui Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski # Radio Chisinau
Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri.
11:45
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
11:35
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul municipal „Sfânta Treime” din capitală. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă.
11:20
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual pe 3 decembrie, Biroul Național de Statistică a prezentat datele privind situația persoanelor cu dizabilități în 2024.
11:05
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 29 - 30 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
10:55
28 noiembrie 2025, 107 ani de la ziua în care s-a proclamat unirea Bucovinei cu România. Contextul istoric și social # Radio Chisinau
Pe 28 noiembrie 1918, reprezentanții Bucovinei au proclamat Unirea cu țara. România îi datorează boierului Iancu Flondor faptul că Suceava și mănăstirile lui Ștefan cel Mare se află astăzi pe teritoriul său. Îi datorează mult și profesorului Sextil Pușcariu, jurnalistului Valeriu Braniște, ofițerului Ilie Lazăr și medicului Isidor Bodea. Ei au fost liderii mișcării patriotice din Bucovina.
10:40
Procuratura Căușeni: Medicul șef al secției obstetrico-ginecologice din Ștefan Vodă, condamnat pentru neglijență medicală soldată cu decesul unei paciente # Radio Chisinau
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, a anunțat pronunțarea unei sentințe într-o cauză penală împotriva unui bărbat care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă. Acesta a fost găsit vinovat de încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, fapt ce a dus la decesul unei paciente.
10:20
Bani, droguri și mașini scumpe: Poliția a destructurat un grup implicat într-o rețea de contrabandă # Radio Chisinau
Un grup infracțional implicat într-o schemă de contrabandă cu vehicule și piese auto, estimată la peste 1,2 milioane de lei, a fost destructurat de angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră a Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor PCCOCS. În urma operațiunii, un bărbat de 41 de ani a fost reținut, iar un alt complice din Chișinău, de aceeași vârstă, este cercetat în libertate.
10:05
R. Moldova ar putea avea un nou Cod rutier și unul feroviar. Vladimir Bolea: „Avem 387 de localități în care nu ajunge nicio rută de transport” # Radio Chisinau
Republica Moldova accelerează reformele în domeniul transporturilor și infrastructurii. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV.
09:50
Moneda comemorativă dedicată Reginei Maria a României intră în circulație. Decizia, publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
O nouă monedă comemorativă va intra în circulație în Republica Moldova, odată cu publicarea, astăzi, în Monitorul Oficial, a hotărârii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind punerea în circulație, ca mijloc legal de plată și în scop numismatic, a monedei „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, emisiunea anului 2025.
09:45
METEO | Zi ploioasă în R. Moldova. Câte grade se vor înregistra astăzi, 28 noimebrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță condiții meteorologice caracterizate de cer acoperit și ploaie ușoară în Moldova, cu temperaturi moderate pe parcursul zilei.
09:35
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului. Acesta durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, de sărbătoarea Nașterii Domnului.
09:25
Astăzi, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție și angajații “Fulger” desfășoară noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”.
09:20
Termenul de înscriere la compensații se încheie astăzi: când vor primi cetățenii ajutorul # Radio Chisinau
Vineri, 28 noiembrie, este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului.
09:05
Rusia sfidează deliberat securitatea aeriană a Republicii Moldova. Chișinăul trebuie să acționeze mai hotărât și mai dur pe plan diplomatic (Revista Presei) # Radio Chisinau
Analistul Nicolae Negru se întreabă dacă „pacifiștii” din R. Moldova sunt cu adevărat mai pașnici decât ucrainenii, criticând sprijinul lor pentru așa-numitul „plan de pace” al lui Trump, fără a condamna agresiunea Rusiei. El arată cum unele figuri prorusofile și foști unioniști transformați în „suveraniști” prioritizează capitularea Ucrainei în locul unei negocieri reale pentru pace. În paralel, Republica Moldova se confruntă cu încălcări ale spațiului aerian și cu descoperirea de armament rusesc, evidențiind vulnerabilitățile interne și externe ale țării.
08:55
Ministrul Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat direcțiile actuale de cooperare, proiectele în curs de implementare și oportunitățile de extindere a acestora.
08:40
UE oferă până la 41 de mii de euro pentru campanii privind reformele în securitate și justiție din R. Moldova # Radio Chisinau
Organizațiile societății civile din R. Moldova pot aplica la un grant dedicat campaniilor de informare despre reformele în domeniul securității publice și justiției. Programul este lansat în contextul procesului de aderare la UE și urmărește explicarea clară a schimbărilor pe care le aduc aceste reforme în societate.
08:25
Parlamentul European impune restricții pe platforme sociale pentru copii sub 16 ani # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat un raport prin care solicită ca accesul la rețelele de socializare, la nivelul blocului comunitar, să fie permis doar persoanelor mai mari de 16 ani. Totodată, conform documentului, tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 și 16 ani pot avea acces la platforme doar cu acordul părinților.
08:10
Vineri, 28 noiembrie, este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului.
Acum 24 ore
21:25
Ministerul Culturii și Centrul pentru Jurnalism Independent consolidează dialogul privind promovarea Alfabetizării și Media # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a avut o întrevedere cu reprezentantele Centrului pentru Jurnalism Independent, în cadrul căreia au fost discutate progresele și necesitățile în domeniul Alfabetizării Informaționale și Media (AIM). Dialogul a vizat implementarea Planului interministerial de integrare a acțiunilor de Alfabetizare Informațională și Media (AIM) în strategiile și planurile de acțiuni ale instituțiilor publice pentru anii 2024–2026.
21:10
Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina” # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care solicită UE să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană și să se angajeze în mod activ în inițiativele pentru obținerea păcii în Ucraina, subliniind că niciun teritoriu ucrainean ocupat nu va fi recunoscut de UE ca aparținând Rusiei și reproșând SUA că ambivalența politicii sale față de Ucraina este în detrimentul obținerii păcii.
20:45
Ratificat: Familiile angajaților misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din Țările de Jos vor putea munci legal # Radio Chisinau
Familiile membrilor misiunilor diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii. Parlamentul a ratificat, în ambele lecturi, Acordul care prevede acest lucru.
20:25
Vineri, 28 noiembrie, în Italia transporturile vor fi blocate din cauza grevei generale anunțate, la care vor participa atât angajații din transportul public, cât și cei din mediul privat. Greve au fost anunțate și în luna decembrie.
20:15
Robert Schwartz, Președinte Director General al Radio România: Vreau să rămânem în memoria societății române ca un pilon al credibilității, cu informații verificate și verificabile # Radio Chisinau
Legislativul a votat miercuri noile conduceri ale Societății Române de Radiodifuziune și Televiziunii Române. Plenul reunit al Parlamentului l-a validat pe noul președinte director general al Radioului public, Robert Schwartz, jurnalist și, timp de peste două decenii, coordonator al Secției române de la postul public german. Robert Schwartz a fost invitatul "Apelului matinal" de la Radio România Actualități, unde a vorbit despre planurile de modernizare ale Radioului public românesc, dar și despre provocările de la început de mandat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.