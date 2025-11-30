„Acesta nu este limbajul diplomației”. Maia Sandu denunță încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către drone rusești

14:15

Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a vizitat raionul Căușeni, unde a revăzut Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric din secolul al XVII-lea și una dintre cele mai valoroase bijuterii arhitecturale ale țării. Edificiul a beneficiat, de-a lungul anilor, de cinci granturi în valoare totală de peste 1 milion de dolari, oferite de Guvernul SUA – cea mai amplă investiție americană de până acum în domeniul conservării patrimoniului cultural din Republica Moldova.