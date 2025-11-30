MARIA – Regina tuturor românilor. Premieră a Teatrului Național Radiofonic, la Radio România Cultural, luni, 1 decembrie

12:00

Parlamentul European a aprobat săptămâna aceasta bugetul UE pentru 2025, care include o suplimentare de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova. „R.Moldova a demonstrat că vrea calea europeană. Mingea este la noi acum și trebuie să arătăm că suntem serioși”, a spus Ștefănuță, membru al Comisiei pentru Bugete, la emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Acesta a precizat că sprijinul financiar este orientat în special către statul de drept, combaterea corupției și consolidarea societății civile.