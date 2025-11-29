09:05

Analistul Nicolae Negru se întreabă dacă „pacifiștii” din R. Moldova sunt cu adevărat mai pașnici decât ucrainenii, criticând sprijinul lor pentru așa-numitul „plan de pace” al lui Trump, fără a condamna agresiunea Rusiei. El arată cum unele figuri prorusofile și foști unioniști transformați în „suveraniști” prioritizează capitularea Ucrainei în locul unei negocieri reale pentru pace. În paralel, Republica Moldova se confruntă cu încălcări ale spațiului aerian și cu descoperirea de armament rusesc, evidențiind vulnerabilitățile interne și externe ale țării.