Pot fi înlocuiți profesorii cu AI? Verdictul publicat de UNESCO
Radio Chisinau, 29 noiembrie 2025 17:45
Cadrele didactice umane nu pot fi reduse la linii de cod, avertizează UNESCO, ce a lansat în toamna acestui an campania globală „Teachers cannot be coded”. Însă, potrivit sursei, tehnologia poate fi un instrument pentru profesori, fără a substitui elementul central, omul.
Acum 30 minute
17:45
Acum o oră
17:15
SUA anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime” # Radio Chisinau
Administrația Trump sporește presiunea asupra Venezuelei, iar campania presupune inclusiv o desfășurare militară majoră în Marea Caraibilor, unde a fost trimis și cel mai mare portavion de pe planetă.
Acum 2 ore
16:50
Ceața densă persistă în mai multe zone ale R. Moldova. Poliția îndeamnă la prudență în timpul circulației pe drumurile publice # Radio Chisinau
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării persistǎ ceața densă, iar pe alocuri sunt semnalate ploi, care generează vizibilitate redusă și carosabil umed.
16:25
VIDEO | „O lovitură semnificativă transportului de petrol din Rusia”, Ucraina a lovit cu drone două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră # Radio Chisinau
Ucraina a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparținând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres.
Acum 4 ore
16:00
Noii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – 52 de ofițeri și 202 subofițeri – au depus jurământul la o ceremonie solemnă desfășurată la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, în prezența ministrei afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, transmite IPN.
15:35
Agenția Proprietății Publice (APP) scoate la licitație bunuri proprietate de stat, divizate în 31 de loturi. Licitațiile „cu strigare” și „cu reducere” se vor desfășura pe 16 decembrie, transmite IPN.
15:10
Oficiul Național al Viei și Vinului, premiat la Londra și București pentru strategii eficiente de promovare # Radio Chisinau
Industria vitivinicolă a Republicii Moldova înregistrează un nou succes pe plan internațional. Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) a fost distins cu două premii importante, care confirmă evoluția strategică a sectorului și eficiența campaniilor de promovare realizate sub brandul național Wine of Moldova. Unexpectedly Great, transmite MOLDPRES.
14:45
Fostul șef de cabinet al președintelui Zekenski spune că pleacă pe front: „Sunt pregătit pentru orice” # Radio Chisinau
Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat plecarea pe front, la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție, în urma unui raid la domiciul său efectuat de Biroul Național Anticorupție din Kiev. Andriy Yermak s-a declarat „dezgustat” de acuzațiile de corupție care i se aduc și a precizat că nu vrea să îi creeze probleme președintelui ucrainean, motiv pentru care va pleca pe front.
14:20
MALURI DE PRUT | Elena Ivanca, actriță la Teatrul Național din Cluj: Arta ne vindecă și ne unește (Audio) # Radio Chisinau
Zilele trecute, la Chișinău, în cadrul primei ediții a Festivalului de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”, actrița Elena Ivanca de la Teatrul Național din Cluj-Napoca a susținut un spectacol de poezie contemporană – „Între două inimi, o poezie”. Cu această ocazie, artista a acordat un interviu pentru Radio România Chișinău, vorbind despre rolul poeziei în viața sa, despre cum a descoperit Chișinăul și Rep. Moldova, dar și despre cum se vede, de la Cluj și din perspectiva unui artist, drama poporului ucrainean.
Acum 6 ore
13:55
Cetățenii R. Moldova cheltuiesc mai mult în magazinele online din străinătate decât din țară # Radio Chisinau
Cetățenii moldoveni preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN.
13:30
Explozii în Kiev, cinci blocuri turn din zone rezidențiale au fost lovite de ruși. Cel puțin trei morți și mai mulți răniți # Radio Chisinau
Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Ținta principală a rușilor a fost Kievul, unde au fost raportate explozii în șase zone din oraș, inclusiv asupra a cinci blocuri turn din zone rezidențiale. Primele informații arată că cel puțin trei oameni au murit, iar mai mulți au fost răniți.
13:05
Perioada de solicitare a compensațiilor pentru noiembrie s-a încheiat. Au fost depuse peste 780 000 de cereri # Radio Chisinau
Perioada de solicitare a compensațiilor la resursele energetice pentru luna noiembrie s-a încheiat. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că în total au depus cereri 780 187 de gospodării, dintre care peste 409 494 au apelat la sprijinul registratorilor, transmite IPN.
12:40
Parada militară de Ziua Națională a României. Ce evenimente se vor desfășura pe 1 decembrie în București și alte localități # Radio Chisinau
Ziua Națională a României este celebrată anual prin una dintre cele mai impresionante parade din țară. Luni, 1 Decembrie, Bucureștiul devine centrul principal al ceremoniilor oficiale, găzduind o serie de manifestări cu caracter militar și cultural, în cadrul cărora mii de participanți, tehnică de specialitate și aeronave defilează în fața publicului. Care este programul complet al paradei și ce evenimente sunt organizate de Ziua României în Capitală și în alte orașe din țară.
12:20
„Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul lui Șor în Kîrgîzstan” (Revista Presei) # Radio Chisinau
În presa din R. Moldova apărută astăzi puteți afla detalii despre rolul lui Șor în Kîrgîzstan, într-un articol care arată cum bate propaganda Kremlinului porțile Asiei Centrale. De asemenea, puteți afla despre ce a indicat premierul Alexandru Munteanu în declarația de avere, precum și ultimele noutăți despre dosarul „Kuliok”, cu Voronin și Dodon puși față în față.
Acum 8 ore
11:50
Ana Blandiana revine la Chișinău. Două zile de dialog literar și lansare editorială # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Editura „Știința”, organizează în perioada 8–9 decembrie 2025 un dublu eveniment literar dedicat poetei și prozatoarei Ana Blandiana, figură emblematică a literaturii române și europene contemporane. Manifestarea reunește două întâlniri culturale distincte, care marchează dialogul publicului cu autoarea, dar și lansarea unui volum editorial recent, transmite MOLDPRES.
11:25
„Simbolul monetar care a însoțit toate transformările economice ale R. Moldova”. Azi se împlinesc 32 de ani de la introducerea în circulație a leului moldovenesc # Radio Chisinau
Leul moldovenesc împlinește astăzi 32 de ani de la punerea în circulație. Într-un mesaj de felicitare, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Deagu, a menționat că leul moldovenesc a evoluat de la primele bancnote tipărite acum trei decenii până la economia digitală de astăzi, devenind o expresie a rezilienței și a capacității Republicii Moldova de a construi instituții moderne, puternice și orientate spre viitor.
11:00
Mai multe companii aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate # Radio Chisinau
Treizeci și cinci de zboruri au fost anulate, vineri seară, în Franța, inclusiv zece de pe aeroporturile din Paris, după ce producătorul european Airbus a ordonat modificări imediate la aeronavele A320, în urma anchetei unei aterizări de urgență petrecute la finele lunii trecute.
10:35
Clădirea Circului din Chișinău va fi reparată capital, fiind inclusă în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, ceea ce asigură continuarea lucrărilor de reabilitare. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a întreprins o vizită de documentare la fața locului, transmite MOLDPRES.
10:10
Cristina Gherasimov: Integrarea UE va aduce salarii mai mari și mai multe oportunități # Radio Chisinau
Cetățenii vor resimți beneficii concrete pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană, afirmă viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Într-un interviu pentru IPN, oficiala a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va deschide calea către un nivel de trai comparabil cu cel al statelor membre, ceea ce înseamnă salarii mai mari, infrastructură rutieră modernizată și un sistem educațional adaptat standardelor europene.
Acum 12 ore
09:45
Victimele Holodomorului și foametei din R. Moldova, comemorate la Chișinău. Ambasadorul Paun Rohovei: „Așa precum oamenii au supraviețuit, Ucraina va ajunge la o pace justă” (FOTO) # Radio Chisinau
Victimele Holodomorului din Ucraina și foametei din Moldova din perioada sovietică au fost comemorate în cadrul unui eveniment organizat la Casa Ucraineană din Chișinău. Ceremonia a reunit reprezentanți ai comunităților ucraineană și moldovenească, membri ai Guvernului Republicii Moldova, diplomați din Ucraina, România, SUA, Polonia, Suedia, Cehia, Danemarca, precum și parteneri internaționali, transmite MOLDPRES.
09:20
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar noaptea trecută, din cauza survolului ilegal al unor drone. Mai multe zboruri, redirecționate sau ținute la sol # Radio Chisinau
În noapte de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, precizează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
09:00
Vreme instabilă cu ploi slabe și ceață în orele dimineții se anunță pentru zilele de weekend. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie, Republica Moldova se va afla sub influența unui regim atmosferic instabil, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:00
Chiar și cu +15% la vânzările online, R. Moldova rămâne printre cele mai slabe piețe din Europa # Radio Chisinau
Vânzările online de produse și servicii în Republica Moldova au crescut cu 15% față de anul trecut, ajungând la circa 8,9 miliarde de lei, fără TVA, arată un studiu prezentat pe 28 noiembrie de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Cu un volum total de peste 8,8 milioane de comenzi online, Republica Moldova rămâne totuși una dintre cele mai puțin digitalizate piețe de comerț din Europa, transmite IPN.
20:40
Prioritățile sectorului energetic, discutate de Dorin Junghietu și ambasadoarea UE, Iwona Piorko # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova a avut o întrevedere bilaterală cu Ambasadoarea Uniunea Europeană în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko, aflată într-o vizită de informare la Ministerul Energiei al Republicii Moldova.
20:20
Evoluția cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării a fost discutată de secretarul de stat Valeriu Mija în cadrul unor întrevederi cu reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă, desfășurate în contextul celei de-a patra reuniuni a Dialogului RM–UE la nivel înalt în domeniul politic și de securitate, informează MOLDPRES.
19:55
Experți: Prevenirea femicidului începe cu schimbarea normelor sociale în raport cu femeile # Radio Chisinau
Prevenirea femicidului, una dintre formele extreme de violență bazate pe gen, trebuie să pornească de la schimbarea actualelor norme sociale discriminatorii față de femei. De această părere sunt experții internaționali, participanți la o conferință din Chișinău. Aceștia evidențiază rolul educației, de la cea timpurie la programe universitare în drept, pentru a pregăti viitori specialiști în Moldova, astfel încât aceștia să poată proteja victimele și să-i pedepsească pe agresori în mod corespunzător, transmite IPN.
19:35
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție. Completul A de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a transmis către subiect și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea de promovare a evaluării.
19:10
Ministrul Finanțelor discută cu BEI despre implementarea proiectelor și prioritățile de investiții pentru perioada următoare # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Matteo Rivellini, șef de departament în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), și cu alți reprezentanți ai instituției. Discuțiile au vizat stadiul proiectelor finanțate de BEI în Republica Moldova, implementarea eficientă a acestora de către autorități și stabilirea priorităților comune pentru perioada următoare.
18:50
Meteorologii anunță că în prima zi de iarnă va ploua. Precipitații slabe de scurtă durată vor cădea în unele regiuni, la acest sfârșit de săptămână și în noaptea de duminică spre luni. Ceață va fi preponderent în orele de noapte și dimineață, transmite IPN.
18:30
Zelenski a anunțat demisia șefului său de cabinet, după perchezițiile care l-au vizat în „cel mai mare scandal de corupție din Ucraina” # Radio Chisinau
Andrii Iermak a demisionat din poziția de șef al cabinetului prezidențial ucrainean, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, vineri, la mai multe ore după ce a ieșit la iveală că acesta este vizat de percheziții, relatează The Kyiv Independent.
18:15
Noi subofițeri în Poliția de Frontieră: 52 de tineri specialiști au depus jurământul (FOTO) # Radio Chisinau
Un număr de 52 de tineri specialiști au depus jurământul și au intrat oficial în rândurile Poliției de Frontieră, asumându-și responsabilitatea de a asigura securitatea cetățenilor și a frontierei de stat.
Ieri
17:50
Explozie uriașă la o bază din Rusia unde sunt amplasate cele mai noi tipuri de rachete nucleare. Un nor violet s-a ridicat în aer # Radio Chisinau
La baza forțelor strategice de rachete din orașul Yasnîi, regiunea Orenburg, unde sunt amplasate cele mai noi complexe de rachete „Avangard”, a avut loc o explozie puternică, după care în cer s-a ridicat un nor uriaș de fum violet. Despre acest lucru informează „Ural56.Ru”, citând locuitorii din zonă.
17:30
Profitul bancar a crescut la 3,4 miliarde lei, datorită creditelor pentru imobil și de consum # Radio Chisinau
Sectorul bancar din Republica Moldova înregistrează un profit de 3,4 miliarde de lei în primele nouă luni a anului curent, cu 16% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN.
17:15
Două săli de instruire medicală virtuală, dotate cu echipamente performante, au fost inaugurate astăzi la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Donația a fost realizată în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția a II-a, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.
16:55
Trei procurori au fost eliberați din funcție pentru fapte de corupție. Cine sunt aceștia # Radio Chisinau
Trei procurori vor fi demiși pentru fapte de corupție. Colegiul de disciplină și etică susține că a finalizat procedurile disciplinare inițiate în privința a trei procurori, în urma cărora au fost constatate încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate.
16:30
„Condamnați funcționarii corupți, dacă doriți să aderați la UE!”, transmite Bruxellesul Ucrainei # Radio Chisinau
Kievul trebuie să urmărească penal persoanele corupte din politică și din mediul de afaceri dacă dorește să adere la UE, a avertizat un oficial cu rang înalt de la Bruxelles, pe fondul presiunilor exercitate asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu acuzațiile tot mai numeroase de corupție, scrie POLITICO.
16:15
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu BEI în procesul de integrare europeană # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu Matteo Rivellini, șeful Diviziei Băncii Europene de Investiții (BEI) responsabil de finanțările pentru sectorul public în Republica Moldova și Ucraina.
16:00
Organizatorul contrabandei cu armament depistat la vama Albița, arestat pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Organizatorul contrabandei cu armament din camionul depistat la vama Leușeni-Albița a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Bărbatul în vârstă de 52 de ani, administratorul unei companii, va continua să fie cercetat în custodia statului pentru evitarea eschivării lui și asigurarea obiectivității investigațiilor.
15:45
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Vineri, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive. Andronachi nu își recunoaște vinovăția și susține că, de fapt, este victimă, transmite IPN.
15:30
Anatolie Nosatîi: „R. Moldova își va putea proteja cetățenii cooperând cu state suverane care își bazează politicile pe menținerea păcii și stabilității” # Radio Chisinau
„Pacea și securitatea trebuie apărate, consolidate și menținute prin cooperare, dialog și angajament comun”, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatîi în cadrul Reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), care a avut loc la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.
15:05
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent” # Radio Chisinau
SUA au pregătit un plan „pașnic” pentru Ucraina, format din 28 de puncte, fără a se consulta nici cu Kievul, nici cu partenerii europeni. Apoi, cu participarea delegației ucrainene, planul a fost revizuit, o serie de propuneri dintre cele mai controversate au fost eliminate, iar planul a rămas cu 19 puncte. Însă țările Uniunii Europene, care au calificat documentul redactat de Steve Witkoff pe baza propunerilor rusești drept „capitulare”, rămân în continuare în afara procesului de negociere.
14:50
Consiliul municipal Chișinău (CMC) a ajustat bugetul provizoriu pentru anul 2025, ca urmare a modificării indicatorilor bugetului de stat. Proiectul a fost votat de consilierii fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională, ai Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și de consilierii neafiliați. În momentul votului, consilierii Partidului Socialiștilor au absentat din sală, transmite IPN.
14:30
Banca de Alimente va organiza o colectă de alimentară în două rețele de magazine, pe 29 noiembrie. Produsele adunate vor asigura o masă caldă pentru mii de presoane vulnerabile # Radio Chisinau
Produsele care riscă să depășească termenul de expirare sunt recuperate gratuit din sectorul agroalimentar și transformate în mese calde pentru 11 mii de persoane vulnerabile. Acesta este mecanismul Băncii de Alimente care, din 2021 până în prezent, a salvat peste 500 de tone de alimente și a asigurat un milion de porții de mâncare. Bilanțul activității Băncii de Alimente a fost prezentat ieri la evenimentul „Arta gustului responsabil”, unde s-a discutat despre necesitatea unei abordări multisectoriale pentru reducerea risipei alimentare în Republica Moldova, transmite Radio Chișinău.
14:15
Nick Pietrowicz la Căușeni: Patrimoniu cultural conservat și dialog cu liderii educaționali # Radio Chisinau
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a vizitat raionul Căușeni, unde a revăzut Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric din secolul al XVII-lea și una dintre cele mai valoroase bijuterii arhitecturale ale țării. Edificiul a beneficiat, de-a lungul anilor, de cinci granturi în valoare totală de peste 1 milion de dolari, oferite de Guvernul SUA – cea mai amplă investiție americană de până acum în domeniul conservării patrimoniului cultural din Republica Moldova.
13:55
Rata sărăciei urcă la 33,6%. Adrian Lupușor: „Un aspect alarmant este creșterea sărăciei absolute, care afectează în mod deosebit gospodăriile cu mulți copii și pensionari” # Radio Chisinau
Creșterea economică a Rep. Moldova rămâne slabă pe fundalul stagnării din ultimii ani, potrivit Raportului de Stare a Țării pentru 2025 prezentat astăzi de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. Documentul evidențiază și o agravare a situației sociale, peste o treime din populația Rep. Moldova trăind în sărăcie absolută. Tendințe pozitive înregistrează sectoarele IT și antreprenorialul, care ar putea redresa economia, transmite Radio Chișinău.
13:40
La Chișinău, președintele BRM Gabriel Purice a discutat despre noi oportunități de extindere a tranzacțiilor Bursei Române de Mărfuri # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri, Gabriel Purice, aflat în vizită la Chișinău. Discuțiile au vizat activitatea BRM EST și oportunitățile de extindere a tranzacțiilor bursiere la alte tipuri de produse.
13:25
Un bărbat de 26 de ani, originar din raionul Fălești, a fost reținut de polițiști și procurori din Orhei, fiind suspectat că ar fi cultivat și distribuit marijuana. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și colaborează cu organele de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Conform legislației, riscă până la 7 ani de închisoare.
13:15
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # Radio Chisinau
Consiliul Afaceri Externe al UE, în configurația apărare, se reunește la 1 decembrie, la Bruxelles, luând în discuție, în principal pregătirea pentru apărare a Europei și sprijinul militar pentru Ucraina.
12:50
Guvernul Irlandei va oferi un milion de euro pentru a sprijini copiii vulnerabili din Moldova. Fondurile sunt acordate prin programul Irish Aid și vor fi folosite pentru noul program UNICEF, care consolidează serviciile de protecție a copilului și sprijinul social pentru familii și refugiați.
12:35
Un grup de deputați va participa la cea de-a 74-a Reuniune plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din UE # Radio Chisinau
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova va participa la cea de-a 74-a Reuniune plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC). Reuniunea va avea loc în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, la Copenhaga, Regatul Danemarcei.
