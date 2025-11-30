Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită
Ziua, 30 noiembrie 2025 16:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită. Potrivit BBC, citat de Adevărul, Biroul președintelui a precizat că Herzog va primi mai întâi avize de la oficialii din justiție înainte de a analiza „această cerere extraordinară, care are implicații […] Articolul Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
16:30
Negocieri decisive SUA-Ucraina la Miami. Umerov anunță că au început discuțiile cu partea americană pentru o „pace demnă” # Ziua
Secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, aflat în Statele Unite pentru discuții privind posibilitățile de încheiere a războiului, a anunțat că întâlnirea delegației ucrainene cu partea americană a început deja. „În Statele Unite a început deja întâlnirea delegației ucrainene cu partea americană privind pașii necesari pentru atingerea unei păci demne. […] Articolul Negocieri decisive SUA-Ucraina la Miami. Umerov anunță că au început discuțiile cu partea americană pentru o „pace demnă” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
16:00
Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită. Potrivit BBC, citat de Adevărul, Biroul președintelui a precizat că Herzog va primi mai întâi avize de la oficialii din justiție înainte de a analiza „această cerere extraordinară, care are implicații […] Articolul Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
15:30
Consolidare de forțe la vârful AUR din România. Cunoscutul expert în geopolitică Dan Dungaciu va fi noul prim-vicepreședinte al partidului # Ziua
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, citate de Gândul.ro, care subliniază că este una dintre cele mai interesante mutări de pe scena politică din ultima perioadă. Ca prim-vicepreședinte, Dan Dungaciu va fi […] Articolul Consolidare de forțe la vârful AUR din România. Cunoscutul expert în geopolitică Dan Dungaciu va fi noul prim-vicepreședinte al partidului apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
În timp ce oamenii săi negociază cu americanii, Zelenski merge la Paris, pentru a se întâlni cu Macron # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge din nou la Paris, unde se întâlni cu liderul francez Emmanuel Macron, a informat astăzi biroul lui Macron. Asta în timp ce o delegație condusă de Secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, se află în Statele Unite, pentru a discuta despre planul de pace propus de […] Articolul În timp ce oamenii săi negociază cu americanii, Zelenski merge la Paris, pentru a se întâlni cu Macron apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
13:30
ATITUDINI | Iurie Ciocan: Despre alegerile din „Transnistria” și tăcerea strategică a experților și politicienilor de la Chișinău # Ziua
Azi, în cele 5 raioane furate de regimul de la Moscova din corpul Republicii Moldova, numite regiunea transnistreană, au loc alegeri. Oamenii de acolo „aleg” așa-zisa administrație locală și așa-zisul Soviet Suprem. Toate funcțiile eligibile, cu excepția celei de așa-zis președinte, azi vor fi „legitimate” prin „alegeri”. Așadar, primarii, consilierii locali și deputații în Sovietul […] Articolul ATITUDINI | Iurie Ciocan: Despre alegerile din „Transnistria” și tăcerea strategică a experților și politicienilor de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Lucrările de reabilitare și amenajare a scuarului, aleilor, scărilor și pilonilor Complexului Memorial Cimitirul Eroilor din sectorul Botanica al capitalei sunt aproape de final. Proiectul, în valoare de 5 milioane de lei, este realizat de Primăria Chișinău, în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, România. Dina Guba, pretorul sectorului Botanica, a menționat, citată de IPN, că […] Articolul Lucrările la Complexul Memorial Cimitirul Eroilor din Chișinău, pe ultima sută de metri apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:30
Terminal petrolier rusesc lovit din nou de dronele ucrainene. Atacul afectează și rafinăriile din România # Ziua
Ucraina a atacat din nou terminalul petrolier CPC din portul rusesc Novorossiisk, nod esențial pentru exporturile de țiței kazah și sursă principală pentru rafinăriile din România. Încărcarea petrolierelor a fost oprită, iar Kazahstanul a protestat oficial, cerând încetarea loviturilor asupra infrastructurii energetice civile. Atacul cu drone navale, produs sâmbătă dimineață în jurul orei 4:00, a […] Articolul Terminal petrolier rusesc lovit din nou de dronele ucrainene. Atacul afectează și rafinăriile din România apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Alegeri „parlamentare” și „locale” în stânga Nistrului. Aproape 400 de mii de cetățeni din regiunea separatistă sunt chemați să voteze # Ziua
Alegeri legislative şi locale au loc duminică în regiunea separatistă transnistreană, unde au fost deschise 246 de secţii de votare. Locuitorii îşi aleg cei 33 de deputaţi ai așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, dar și 76 de primari și 469 de consilieri locali. Potrivit autorității electorale din regiune, aproximativ 395.000 de persoane sunt aşteptate […] Articolul Alegeri „parlamentare” și „locale” în stânga Nistrului. Aproape 400 de mii de cetățeni din regiunea separatistă sunt chemați să voteze apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
OPINII | George Damian: Mutarea lui Zalujnîi, atac direct la Zelenski, a cărui strategie ar risca să ducă la dispariția statului # Ziua
Generalul Zalujnîi anunță de la Londra un program politic pentru Ucraina. În condițiile în care legitimitatea lui Zelenski este pusă sub semnul întrebării nu doar de Rusia și în momentul când scaunul prezidențial de la Kiev este cutremurat de un gigantic scandal de corupție. Generalul Zalujnîi spune lucrurilor pe nume, dincolo de propagandă: obiectivul Rusiei […] Articolul OPINII | George Damian: Mutarea lui Zalujnîi, atac direct la Zelenski, a cărui strategie ar risca să ducă la dispariția statului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:20
Soluțiile lui Zalujnîi pentru Ucraina: aderarea la NATO, arme nucleare sau un contingent militar aliat masiv pe teritoriul ucrainean # Ziua
Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, în prezent ambasador la Londra, susține, într-un editorial publicat în The Telegraph, că Ucraina are nevoie de garanții de securitate reale pentru a putea opri războiul cu Rusia și pentru a evita o nouă agresiune în viitor. În plus, acesta consideră că este necesară o înghețare a conflictului, […] Articolul Soluțiile lui Zalujnîi pentru Ucraina: aderarea la NATO, arme nucleare sau un contingent militar aliat masiv pe teritoriul ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Toate bisericile Patriarhiei Române, inclusiv din R. Moldova, vor săvârși slujbe de Te Deum, în cinstea Zilei Naționale a României # Ziua
De Ziua Națională a României, care va fi celebrată luni, 1 decembrie, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulțumire), anunță Patrirhia Română într-un comunicat. Clerul și credincioșii își vor manifesta astfel recunoștința pentru libertatea și […] Articolul Toate bisericile Patriarhiei Române, inclusiv din R. Moldova, vor săvârși slujbe de Te Deum, în cinstea Zilei Naționale a României apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Șapte la sută dintre cetățenii R. Moldova sunt persoane cu dizabilități. Banii de la stat nu le ajung nici pentru minimul de existență # Ziua
Aproape 7 la sută din populația Republicii Moldova suferă de dizabilități, arată datele Biroului Național de Statistică. La 1 ianuarie 2025, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 160 de mii de beneficiari de pensii și alocații de dizabilitate, dintre care 11,4 mii erau copii. Aproape fiecare a doua persoană se încadrează în […] Articolul Șapte la sută dintre cetățenii R. Moldova sunt persoane cu dizabilități. Banii de la stat nu le ajung nici pentru minimul de existență apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Republica Moldova ar putea implementa ușor votul electronic, susține fostul președinte al CEC, Iurie Ciocan # Ziua
Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, susține că Republica Moldova are de ani buni toate condițiile tehnice pentru a introduce votul electronic, însă autoritățile întârzie nejustificat implementarea acestei reforme. Potrivit lui Ciocan, tehnologiile de autentificare biometrică sunt folosite zilnic de cetățeni, de la deblocarea telefonului cu amprenta digitală sau recunoașterea facială, până la […] Articolul VIDEO | Republica Moldova ar putea implementa ușor votul electronic, susține fostul președinte al CEC, Iurie Ciocan apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Turismul din Republica Moldova înregistrează un salt puternic. Cifre record în trimestrul trei din 2025 # Ziua
Agențiile de turism au raportat 252 de mii de persoane deservite în al treilea trimestru al acestui an – cel mai mare indicator trimestrial de turiști înregistrat vreodată în Republica Moldova. Datele au fost prezentate de expertul economic IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, potrivit căruia, 2025 este cel mai bun an pentru turismul moldovenesc. Specialistul explică, […] Articolul Turismul din Republica Moldova înregistrează un salt puternic. Cifre record în trimestrul trei din 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
08:30
7% dintre cetățenii R. Moldova sunt persoane cu dizabilități, iar banii de la stat nu le ajung nici pentru minimul de existență # Ziua
Aproape 7 la sută din populația Republicii Moldova suferă de dizabilități, arată datele Biroului Național de Statistică. La 1 ianuarie 2025, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 160 de mii de beneficiari de pensii și alocații de dizabilitate, dintre care 11,4 mii erau copii. Aproape fiecare a doua persoană se încadrează în […] Articolul 7% dintre cetățenii R. Moldova sunt persoane cu dizabilități, iar banii de la stat nu le ajung nici pentru minimul de existență apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Ministerul Muncii vine cu o soluție de compromis. Salariul mediu ar urma crească până la 17 400 lei, în 2026 # Ziua
Salariul mediu lunar pe economie va constitui 17 400 de lei în anul viitor, conform proiectului de hotărâre înaintat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, transmite IPN. Autoritățile propun un adaus de 1 300 de lei la salariul mediu actual de 16 100 de lei. Documentul elaborat de ministerul de resort este prezentat pentru consultări […] Articolul Ministerul Muncii vine cu o soluție de compromis. Salariul mediu ar urma crească până la 17 400 lei, în 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Negocieri în SUA pentru pace în Ucraina. Rubio și Witkoff se întâlnesc astăzi cu delegația de la Kiev, condusă de Umerov # Ziua
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică în Florida cu o delegație ucraineană, a declarat pentru AFP un responsabil guvernamental american, citat de Agerpres. Ei vor fi însoțiți de Jared Kushner, ginerele președintelui american, după prezentării de către Donald Trump, în ultimele […] Articolul Negocieri în SUA pentru pace în Ucraina. Rubio și Witkoff se întâlnesc astăzi cu delegația de la Kiev, condusă de Umerov apare prima dată în ZIUA.md.
07:30
Sărbătoare mare în calendarul îndreptat. Astăzi este cinstit Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat, încreștinătorul și ocrotitorul românilor # Ziua
Creștinii ortodocși de stil nou îl cinstesc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, numit în tradiția Bisericii „cel dintâi chemat”, pentru că a fost primul dintre ucenici care a răspuns chemării Mântuitorului Iisus Hristos de a-Lurma. Sărbătoarea subliniază începutul propovăduirii Evangheliei și rolul esențial al apostolilor în întemeierea Bisericii Creștine. Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida […] Articolul Sărbătoare mare în calendarul îndreptat. Astăzi este cinstit Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat, încreștinătorul și ocrotitorul românilor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
16:40
VIDEO | Mihai Isac, despre necesitatea unei vizite în R. Moldova a Patriarhului Daniel: Ar trebui să vină la Chișinău așa cum merge la Iași # Ziua
Credincioșii români din Republica Moldova așteaptă de zeci de ani o vizită Patriarhului Daniel, iar aceasta nu este doar un gest simbolic, ci o necesitate istorică și spirituală. Despre acest lucru a vorbit jurnalistul și istoricul român Mihai Isac, în cadrul în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. De menționat că, deși Mitropolia Basarabiei a […] Articolul VIDEO | Mihai Isac, despre necesitatea unei vizite în R. Moldova a Patriarhului Daniel: Ar trebui să vină la Chișinău așa cum merge la Iași apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:10
FOTO | Seară specială la Cahul. Grupul psaltic Tronos a încântat publicul cu un concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României # Ziua
Seară cu emoții și aplauze la Cahul, unde Grupul psaltic Tronos al Patriarhiei Române, unul dintre cele mai apreciate ansambluri corale bizantine din România, a susținut vineri un concert la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”. Evenimentul, dedicat Zilei Naționale a României, a cuprins un repertoriu de muzică psaltică și patriotică, care a încântat publicul spectator. […] Articolul FOTO | Seară specială la Cahul. Grupul psaltic Tronos a încântat publicul cu un concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că spațiul aerian deasupra Venezuelei și din jurul acesteia va fi închis în totalitate, marcând o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și regimul de la Caracas. „Către toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și traficanții de persoane: vă rog să considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN […] Articolul ULTIMA ORĂ | SUA închid complet spațiul aerian deasupra și în jurul Venezuelei apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Criză fără precedent în aviația civilă, după descoperirea unei vulnerabilități critice la avioanele Airbus # Ziua
Mii de avioane Airbus au fost oprite la sol după ce producătorul a descoperit o vulnerabilitate a software-ului care calculează altitudinea în zbor. Mai exact, la anumite altitudini, radiațiile solare puternice pot corupe aceste date, afectând sistemele fly-by-wire ale aeronavelor. Problema a ieșit la iveală după un incident din octombrie, când un avion JetBlue care […] Articolul Criză fără precedent în aviația civilă, după descoperirea unei vulnerabilități critice la avioanele Airbus apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Zelenski l-a trimis pe Umerov în SUA, pentru a discuta despre planul de pace convenit la Geneva # Ziua
O delegație ucraineană, condusă de Secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, a plecat în Statele Unite ale Americii, pentru a discuta despre pașii necesari încheierii războiului. Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, care a precizat că vizita în SUA vine ca o continuare a negocierilor purtate recent […] Articolul Zelenski l-a trimis pe Umerov în SUA, pentru a discuta despre planul de pace convenit la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ziua Leului Moldovenesc. În urmă cu 32 de ani, Republica Moldova introducea propria monedă națională # Ziua
Republica Moldova marchează astăzi Ziua Leului Moldovenesc, introdus oficial la 29 noiembrie 1993. Acesta a înlocuit cupoanele de consum, un sistem provizoriu de plată aplicat din 1992, pe fundalul hiperinflației din spațiul postsovietic, care, până atunci, circulau paralel cu rubla și au generat distorsiuni majore pe piață. Apariția monedei naționale a reprezentat unul dintre cei […] Articolul Ziua Leului Moldovenesc. În urmă cu 32 de ani, Republica Moldova introducea propria monedă națională apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Perioada de solicitare a compensațiilor la resursele energetice pentru luna noiembrie s-a încheiat, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit instituției, pe platforma compensatii.gov.md au fost depuse 780 187 de cereri, dintre care peste 409 494 au fost completate cu ajutorul registratorilor. Toate cererile depuse sunt supuse unui proces de verificare, începând cu 29 noiembrie. […] Articolul Aproape 800 de mii de gospodării au solicitat compensații pentru luna noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Profitul băncilor din Republica Moldova a crescut la 3,4 miliarde lei. Câștigul se datorează, în special, creditelor imobiliare și de consum # Ziua
Profitul sectorului bancar din Republica Moldova a ajuns la 3,4 miliarde de lei în primele nouă luni ale acestui an, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă din 2023, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei, evoluția este determinată în principal de majorarea portofoliului de credite. Cele mai mari creșteri au […] Articolul Profitul băncilor din Republica Moldova a crescut la 3,4 miliarde lei. Câștigul se datorează, în special, creditelor imobiliare și de consum apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Andrei Ermak, fostul șef al administrației prezidențiale de le Kiev și consilier principal al lui Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur după demisia sa în urma unor percheziții la domicilul său efectuate de Biroul Anticorupție de la Kiev. Fostul demnitar a declarat pentru NYP că merge pe front, după ce a fost făcut de […] Articolul Andrei Ermak pleacă pe front după demisie: „M-au făcut de rușine!” apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Un atac de amploare al armatei ruse a lovit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, capitala Ucrainei, provocând cel puțin doi morți și 13 răniți, între care un copil, a anunțat primarul Vitali Kliciko. Cinci sectoare ale orașului au fost afectate, cele mai grave distrugeri fiind raportate în Șevcenko și Solomeanka. În cartierul Șevcenko, o […] Articolul Cel puțin doi morți în urma unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra Kievului apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Autoritățile, în alertă. Spațiul aerian a fost închis, vineri seara, după ce două drone au pătruns în R. Moldova # Ziua
Autoritățile sunt în alertă, după ce, noaptea trecută, două drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Din cauza survolării ilegale, spațiul aerian a fost închis mai bine de o oră. Ministerul Apărării anunță că informația inițială a venit la ora 22:50, prin canale operative, fiind confirmată ulterior de structurile de frontieră ale Ucraina. […] Articolul Autoritățile, în alertă. Spațiul aerian a fost închis, vineri seara, după ce două drone au pătruns în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
28 noiembrie 2025
20:50
Noi arestări în scandalul renovării blocurilor distruse de incendiul din Hong Kong. Bilanțul a ajuns la 128 de decese # Ziua
Opt persoane au fost arestate, vineri, în Hong Kong în legătură cu lucrările de renovare ale complexului rezidențial cuprins de un incendiu devastator, în care și-au pierdut viața 128 de oameni, a anunțat Comisia Independentă Anticorupție (ICAC), relatează Sky News. Potrivit instituției, cele opt personae, șapte bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 40 […] Articolul Noi arestări în scandalul renovării blocurilor distruse de incendiul din Hong Kong. Bilanțul a ajuns la 128 de decese apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul secund. Peste 55% dintre voturile primite au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat joi victoria orașului […] Articolul Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Belgia refuză să transfere Ucrainei activele rusești înghețate fără garanții juridice ferme. Bruxellesul avertizează că schema propusă poate submina negocierile de pace # Ziua
Belgia se opune eliberării pentru Ucraina a unui credit reparatoriu finanțat din activele valutare rusești înghețate în Euroclear, solicitând garanții juridice „obligatorii și irevocabile” din partea tuturor statelor membre ale UE. Premierul belgian Bart De Wever a transmis condițiile într-o scrisoare dur formulată adresată Comisiei Europene, dezvăluită de Politico și Financial Times. Poziția Belgiei complică […] Articolul Belgia refuză să transfere Ucrainei activele rusești înghețate fără garanții juridice ferme. Bruxellesul avertizează că schema propusă poate submina negocierile de pace apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. Vineri, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive. Vladimir Andronachi este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procurorii susțin că acesta ar fi acționat în cadrul unei organizații criminale, în […] Articolul Mandatul de arestare al fostului deputat Vladimir Andronachi, prelungit cu încă 20 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
The Telegraph: SUA ar fi dispuse să recunoască teritoriile ocupate de Rusia în schimbul unui acord de pace # Ziua
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ocupate din Ucraina pentru a obține un acord de încetare a războiului, au declarat surse occidentale familiarizate cu negocierile. Potrivit The Telegraph, președintele american Donald Trump i-a trimis la Moscova pe trimisul său special pentru pace, Steve Witkoff, și pe ginerele […] Articolul The Telegraph: SUA ar fi dispuse să recunoască teritoriile ocupate de Rusia în schimbul unui acord de pace apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Zelenski anunță demisia lui Andrei Ermak și promite o „resetare completă” a conducerii de la Kiev # Ziua
Șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Andrii Ermak, a demisionat, a anunțat vineri seara președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video adresat cetățenilor. Liderul ucrainean a precizat că plecarea lui Ermak marchează începutul unei „resetări complete” a Biroului Președintelui, una dintre cele mai influente structuri ale puterii de la Kiev. „Șeful Biroului, Andrei Ermak, și-a depus […] Articolul Zelenski anunță demisia lui Andrei Ermak și promite o „resetare completă” a conducerii de la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
CONTRASENS | Mihai Isac: Despre lipsa voinței politice în problema Mitropoliei Basarabiei, revenirea la normalitate și politica din altare # Ziua
Istoricul, jurnalistul și expertul în politică externă Mihai Isac a fost invitatul emisiunii Contrasens, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Subiectele discuției au vizat decizia recentă a Curții de Apel Chișinău, care i-a dat dreptate Mitropoliei Basarabiei în disputa sa cu Mitropolia Moldovei, lipsa voinței politice în ceea ce privește rezolvarea problemelor […] Articolul CONTRASENS | Mihai Isac: Despre lipsa voinței politice în problema Mitropoliei Basarabiei, revenirea la normalitate și politica din altare apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Luvru majorează prețurile biletelor pentru vizitatorii din afara UE cu 45%. Turiștii din Marea Britanie, SUA și China vor plăti 32 de euro # Ziua
Iubitorii de artă din Regatul Unit, Statele Unite și China vor plăti cu 10 euro mai mult pentru a intra în Luvru începând cu 14 ianuarie 2026. Conducerea muzeului a aprobat joi o majorare de 45% a tarifelor pentru vizitatorii din afara Spațiului Economic European (UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia), ridicând prețul biletului la 32 […] Articolul Luvru majorează prețurile biletelor pentru vizitatorii din afara UE cu 45%. Turiștii din Marea Britanie, SUA și China vor plăti 32 de euro apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Organizatorul contrabandei cu armament din camionul depistat la vama Albița a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. Este vorba despre administratorul companii care a organizat transportul. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău. Procurorii au motivat necesitatea arestului pentru a evita eschivarea bănuitului și a asigura obiectivitatea investigațiilor. Sub conducerea procurorilor PCCOCS, în […] Articolul Organizatorul contrabandei cu armament de la vamă, arestat pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Mesaj dur de la Bruxelles. Ucraina nu va avansa în procesul de aderare la UE fără rezultate concrete în dosarele de corupție la „vârful societății” # Ziua
Kievul trebuie să îi urmărească penal pe actorii politici și oamenii de afaceri corupți dacă dorește să adere la Uniunea Europeană, a avertizat un oficial de rang înalt de la Bruxelles, în timp ce presiunea asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski crește din cauza unor acuzațiilor de corupție. Într-un interviu acordat publicației POLITICO, comisarul european pentru […] Articolul Mesaj dur de la Bruxelles. Ucraina nu va avansa în procesul de aderare la UE fără rezultate concrete în dosarele de corupție la „vârful societății” apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Guvernul anunță cea mai slabă creștere pentru salariul mediu pe economie din ultimii cinci ani # Ziua
Salariu mediu pe economie va crește în 2026 cu doar 8 la sută, aceasta fiind cea mai mică majorare din ultimii cinci ani. Un proiect al Ministerului Muncii arată că, anul viitor, salariul mediu în economie va fi de 17 400 de lei, cu 1300 de lei mai mare decât în acest an. Documentul este […] Articolul Guvernul anunță cea mai slabă creștere pentru salariul mediu pe economie din ultimii cinci ani apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Casa Albă suspendă imigrația din „țările lumii a treia” și pregătește retragerea cărților verzi pentru 19 state # Ziua
Președintele Donald Trump a cerut Serviciului pentru Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) să revizuiască statutul tuturor deținătorilor de carte verde (Green Card) proveniți din „țări cu risc ridicat”, în contextul extinderii campaniei federale împotriva imigrației ilegale și a criminalității. Joseph Edlow, șeful USCIS, a anunțat pe 27 noiembrie că, la solicitarea directă a președintelui, […] Articolul Casa Albă suspendă imigrația din „țările lumii a treia” și pregătește retragerea cărților verzi pentru 19 state apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
TVR Moldova va premia excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în consolidarea parcursului european și în domeniul educației, anunță Televiziunea Română de la Chișinău. Gala Premiilor TVR Moldova 2025 va avea loc pe 30 noiembrie 2025, ora 17:00, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. În cadrul acestui eveniment, […] Articolul Televiziunea Română de la Chișinău invită: Gala Premiilor TVR Moldova, ediția 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a revenit astăzi la ședința Consiliului Municipal cu propunerile de numire a doi viceprimari – Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu. Dacă la ședința precedentă proiectele nu au întrunit numărul necesar de voturi, astăzi acestea nici nu au fost incluse pe ordinea de zi, transmite IPN. Propunerea de includere a subiectului […] Articolul O nouă tentativă eșuată în CMC de a numi viceprimarii Chișinăului apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Sfârșit de blocaj instituțional în Găgăuzia. CSJ a dispus reluarea activității comisiei electorale din regiune # Ziua
Vidul instituțional din Găgăuzia, legat în special de procesele electorale, a luat sfârșit. Decizia prin care, la sfârșitul anului 2023, Adunarea Populară de la Comrat a desființat comisia electorală locală, invocând că o structură permanentă este ineficientă, a fost anulată de Curtea Supremă de Justiție. Comisia electorală de la Comrat a fost desființată în decembrie […] Articolul Sfârșit de blocaj instituțional în Găgăuzia. CSJ a dispus reluarea activității comisiei electorale din regiune apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Politico: UE nu a primit noua versiune a planului de pace. Negocierile SUA-Ucraina continuă, dar europenii sunt ținuți în afara discuțiilor # Ziua
Negocierile dintre oficialii ucraineni și cei americani vor continua pe parcursul weekendului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce oficialii europeni rămân, în mare parte, în întuneric cu privire la forma celei mai recente versiuni a propunerii, relatează Politico. Un diplomat european de rang înalt a spus că noul proiect este păstrat extrem […] Articolul Politico: UE nu a primit noua versiune a planului de pace. Negocierile SUA-Ucraina continuă, dar europenii sunt ținuți în afara discuțiilor apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Premierul României îl propune pe ministrul Economiei să asigure interimatul la Ministerul Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu # Ziua
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că a luat act de demisia ministrului Apărării și vicepremier, Ionuț Moșteanu, și îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), să asigure interimatul la Ministerul Apărării. „Premierul Ilie Bolojan: Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului […] Articolul Premierul României îl propune pe ministrul Economiei să asigure interimatul la Ministerul Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
28 noiembrie – Ziua Bucovinei. Acum 107 ani, provincia românească din nordul Moldovei istorice se unea cu Țara-Mamă România # Ziua
Astăzi se împlinesc 107 ani din ziua în care Bucovina de Nord, parte a vechiului Principat al Moldovei, care s-a aflat aproape un secol și jumătate sub ocupația Imperiului Austriac, se unea cu țara-mamă România. În dimineața zilei de 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a votat „Unirea necondiționată şi pentru vecie a Bucovinei, […] Articolul 28 noiembrie – Ziua Bucovinei. Acum 107 ani, provincia românească din nordul Moldovei istorice se unea cu Țara-Mamă România apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Usatîi vrea „revoluție fiscală” pentru a rezolva problema salariilor la negru: „Nu poți cere rezultate de la oameni plătiți cu 9–10 mii de lei” # Ziua
Președintele formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a criticat situația actuală a salariilor din sectorul public și a condițiilor de muncă ale inspectorilor de stat, în cadrul unui discurs la Parlament în timpul dezbaterilor pe marginea proiectul de modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și Legii privind controlul de stat. În discursul său, […] Articolul Usatîi vrea „revoluție fiscală” pentru a rezolva problema salariilor la negru: „Nu poți cere rezultate de la oameni plătiți cu 9–10 mii de lei” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
NABU ar pregăti punerea sub acuzare a lui Andrei Ermak în dosarul „Midas”, legat de afaceristul Timur Mindici # Ziua
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) se pregătește să formuleze acuzații împotriva șefului Biroului Președintelui, Andrei Ermak, în cadrul dosarului care îl vizează pe omul de afaceri Timur Mindici. Informația a fost anunțată de deputatul Radei Supreme, Iaroslav Jelezniak. Știrea vine la scurt timp după ce NABU a efectuat percheziții în apartamentul lui Ermak din […] Articolul NABU ar pregăti punerea sub acuzare a lui Andrei Ermak în dosarul „Midas”, legat de afaceristul Timur Mindici apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
DOC | Economia, sub semnul stagnării. Sărăcia crește, iar modelul actual de dezvoltare și-a atins limitele, arată Raportul de Stare a Țării # Ziua
Modelul economic al Republicii Moldova și-a epuizat potențialul, iar sărăcia crește accelerat. Aceasta este concluzia centrală a Raportului de Stare a Țării 2025, lansat astăzi la Conferința Anuală MACRO, ediția a XIII-a. Documentul prezintă o analiză amplă, care constată stagnare economică, vulnerabilități sociale și dezechilibre structurale care frânează dezvoltarea. Raportul arată că economia Republicii Moldova […] Articolul DOC | Economia, sub semnul stagnării. Sărăcia crește, iar modelul actual de dezvoltare și-a atins limitele, arată Raportul de Stare a Țării apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.