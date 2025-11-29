Aproape 800 de mii de gospodării au solicitat compensații pentru luna noiembrie

17:00

Situația din jurul terenului pe care se află Cimitirul Eroilor Români din Chișinău este în continuare incertă, iat statul nu se grăbește să rezolve problema. Terenul a fost vândut de către stat pe timpul Guvernului Tarlev, iar până astăzi proprietarul terenului se află în litigiu cu Primăria Chișinău, care se opune eliberării unei autorizații de […] Articolul Soarta terenului pe care se află Cimitirul Eroilor Români din Chișinău, vândut de Tarlev și Dodon, în continuare incertă: Rusanovschi: Este o pată de rușine apare prima dată în ZIUA.md.