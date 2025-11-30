Turismul din Republica Moldova înregistrează un salt puternic. Cifre record în trimestrul trei din 2025

11:00

Trei pasagere au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită frontal de un alt autoturism. Accidentul a avut loc joi seara pe drumul Chișinău – Hâncești, în preajma satului Sociteni. Șoferul unei mașini, care se deplasa din direcția Hâncești spre Chișinău, într-o curbă, ar fi pierdut controlul volanului și, […]