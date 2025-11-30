În timp ce oamenii săi negociază cu americanii, Zelenski merge la Paris, pentru a se întâlni cu Macron

09:30

Aproape 7 la sută din populația Republicii Moldova suferă de dizabilități, arată datele Biroului Național de Statistică. La 1 ianuarie 2025, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 160 de mii de beneficiari de pensii și alocații de dizabilitate, dintre care 11,4 mii erau copii. Aproape fiecare a doua persoană se încadrează în […]