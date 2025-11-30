Terminal petrolier rusesc lovit din nou de dronele ucrainene. Atacul afectează și rafinăriile din România

11:40

Este ultima zi în care cetățenii moldoveni pot depune cereri pentru compensații la energie, așa încât ajutorul pentru sezonul rece să fie primit începând cu luna noiembrie. Persoanele care nu s-au înregistrat până în 28 noiembrie, vor putea depune cererea și ulterior, însă vor primi compensațiile începând cu luna următoare. Ministerul Muncii nu a publicat, […] Articolul Se încheie prima etapă de depunere a cererilor pentru compensații la energie, așa încât ajutorul să fie oferit și pentru noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.