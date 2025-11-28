Un grup de deputați va participa la cea de-a 74-a Reuniune plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din UE
Radio Chisinau, 28 noiembrie 2025 12:35
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova va participa la cea de-a 74-a Reuniune plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC). Reuniunea va avea loc în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, la Copenhaga, Regatul Danemarcei.
• • •
Acum 15 minute
12:35
Acum 30 minute
12:25
Salariul mediu lunar pe economie va constitui 17 400 de lei în anul viitor, conform proiectului de hotărâre înaintat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Acum o oră
12:05
Agenți anticorupție au percheziționat biroul lui Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski # Radio Chisinau
Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri.
Acum 2 ore
11:45
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
11:35
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul municipal „Sfânta Treime” din capitală. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă.
11:20
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual pe 3 decembrie, Biroul Național de Statistică a prezentat datele privind situația persoanelor cu dizabilități în 2024.
11:05
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 29 - 30 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
10:55
28 noiembrie 2025, 107 ani de la ziua în care s-a proclamat unirea Bucovinei cu România. Contextul istoric și social # Radio Chisinau
Pe 28 noiembrie 1918, reprezentanții Bucovinei au proclamat Unirea cu țara. România îi datorează boierului Iancu Flondor faptul că Suceava și mănăstirile lui Ștefan cel Mare se află astăzi pe teritoriul său. Îi datorează mult și profesorului Sextil Pușcariu, jurnalistului Valeriu Braniște, ofițerului Ilie Lazăr și medicului Isidor Bodea. Ei au fost liderii mișcării patriotice din Bucovina.
Acum 4 ore
10:40
Procuratura Căușeni: Medicul șef al secției obstetrico-ginecologice din Ștefan Vodă, condamnat pentru neglijență medicală soldată cu decesul unei paciente # Radio Chisinau
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, a anunțat pronunțarea unei sentințe într-o cauză penală împotriva unui bărbat care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă. Acesta a fost găsit vinovat de încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, fapt ce a dus la decesul unei paciente.
10:20
Bani, droguri și mașini scumpe: Poliția a destructurat un grup implicat într-o rețea de contrabandă # Radio Chisinau
Un grup infracțional implicat într-o schemă de contrabandă cu vehicule și piese auto, estimată la peste 1,2 milioane de lei, a fost destructurat de angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră a Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor PCCOCS. În urma operațiunii, un bărbat de 41 de ani a fost reținut, iar un alt complice din Chișinău, de aceeași vârstă, este cercetat în libertate.
10:05
R. Moldova ar putea avea un nou Cod rutier și unul feroviar. Vladimir Bolea: „Avem 387 de localități în care nu ajunge nicio rută de transport” # Radio Chisinau
Republica Moldova accelerează reformele în domeniul transporturilor și infrastructurii. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV.
09:50
Moneda comemorativă dedicată Reginei Maria a României intră în circulație. Decizia, publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
O nouă monedă comemorativă va intra în circulație în Republica Moldova, odată cu publicarea, astăzi, în Monitorul Oficial, a hotărârii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind punerea în circulație, ca mijloc legal de plată și în scop numismatic, a monedei „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, emisiunea anului 2025.
09:45
METEO | Zi ploioasă în R. Moldova. Câte grade se vor înregistra astăzi, 28 noimebrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță condiții meteorologice caracterizate de cer acoperit și ploaie ușoară în Moldova, cu temperaturi moderate pe parcursul zilei.
09:35
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului. Acesta durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, de sărbătoarea Nașterii Domnului.
09:25
Astăzi, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție și angajații “Fulger” desfășoară noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”.
09:20
Termenul de înscriere la compensații se încheie astăzi: când vor primi cetățenii ajutorul # Radio Chisinau
Vineri, 28 noiembrie, este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului.
09:05
Rusia sfidează deliberat securitatea aeriană a Republicii Moldova. Chișinăul trebuie să acționeze mai hotărât și mai dur pe plan diplomatic (Revista Presei) # Radio Chisinau
Analistul Nicolae Negru se întreabă dacă „pacifiștii” din R. Moldova sunt cu adevărat mai pașnici decât ucrainenii, criticând sprijinul lor pentru așa-numitul „plan de pace” al lui Trump, fără a condamna agresiunea Rusiei. El arată cum unele figuri prorusofile și foști unioniști transformați în „suveraniști” prioritizează capitularea Ucrainei în locul unei negocieri reale pentru pace. În paralel, Republica Moldova se confruntă cu încălcări ale spațiului aerian și cu descoperirea de armament rusesc, evidențiind vulnerabilitățile interne și externe ale țării.
08:55
Ministrul Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat direcțiile actuale de cooperare, proiectele în curs de implementare și oportunitățile de extindere a acestora.
Acum 6 ore
08:40
UE oferă până la 41 de mii de euro pentru campanii privind reformele în securitate și justiție din R. Moldova # Radio Chisinau
Organizațiile societății civile din R. Moldova pot aplica la un grant dedicat campaniilor de informare despre reformele în domeniul securității publice și justiției. Programul este lansat în contextul procesului de aderare la UE și urmărește explicarea clară a schimbărilor pe care le aduc aceste reforme în societate.
08:25
Parlamentul European impune restricții pe platforme sociale pentru copii sub 16 ani # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat un raport prin care solicită ca accesul la rețelele de socializare, la nivelul blocului comunitar, să fie permis doar persoanelor mai mari de 16 ani. Totodată, conform documentului, tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 și 16 ani pot avea acces la platforme doar cu acordul părinților.
08:10
Acum 24 ore
21:25
Ministerul Culturii și Centrul pentru Jurnalism Independent consolidează dialogul privind promovarea Alfabetizării și Media # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a avut o întrevedere cu reprezentantele Centrului pentru Jurnalism Independent, în cadrul căreia au fost discutate progresele și necesitățile în domeniul Alfabetizării Informaționale și Media (AIM). Dialogul a vizat implementarea Planului interministerial de integrare a acțiunilor de Alfabetizare Informațională și Media (AIM) în strategiile și planurile de acțiuni ale instituțiilor publice pentru anii 2024–2026.
21:10
Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina” # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care solicită UE să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană și să se angajeze în mod activ în inițiativele pentru obținerea păcii în Ucraina, subliniind că niciun teritoriu ucrainean ocupat nu va fi recunoscut de UE ca aparținând Rusiei și reproșând SUA că ambivalența politicii sale față de Ucraina este în detrimentul obținerii păcii.
20:45
Ratificat: Familiile angajaților misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din Țările de Jos vor putea munci legal # Radio Chisinau
Familiile membrilor misiunilor diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii. Parlamentul a ratificat, în ambele lecturi, Acordul care prevede acest lucru.
20:25
Vineri, 28 noiembrie, în Italia transporturile vor fi blocate din cauza grevei generale anunțate, la care vor participa atât angajații din transportul public, cât și cei din mediul privat. Greve au fost anunțate și în luna decembrie.
20:15
Robert Schwartz, Președinte Director General al Radio România: Vreau să rămânem în memoria societății române ca un pilon al credibilității, cu informații verificate și verificabile # Radio Chisinau
Legislativul a votat miercuri noile conduceri ale Societății Române de Radiodifuziune și Televiziunii Române. Plenul reunit al Parlamentului l-a validat pe noul președinte director general al Radioului public, Robert Schwartz, jurnalist și, timp de peste două decenii, coordonator al Secției române de la postul public german. Robert Schwartz a fost invitatul "Apelului matinal" de la Radio România Actualități, unde a vorbit despre planurile de modernizare ale Radioului public românesc, dar și despre provocările de la început de mandat.
20:05
Procesul de privatizare și gestionare a bunurilor statului va fi simplificat. Noi reguli aprobate de Parlament # Radio Chisinau
Procesul de privatizare a proprietății publice va fi mai transparent. Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.
19:45
Cu prilejul lăsatului secului și în contextul începerii Postului Nașterii Domnului, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) atenționează asupra produselor alimentare „de post” care nu respectă cerințele legale.
19:25
Secretarul de stat Carolina Perebinos se întâlnește cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Giuseppe Maria Perricone # Radio Chisinau
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe Carolina Perebinos a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republicii Italiene în Republica Moldova, Giuseppe Maria Perricone. Dialogul s-a axat pe aprofundarea cooperării bilaterale și valorificarea noilor oportunități de colaborare între cele două state.
19:05
Activitatea Consiliilor de siguranță comunitară (CSC) continuă, implicând autoritățile și cetățenii în identificarea problemelor locale și găsirea de soluții comune pentru o comunitate mai sigură. Ședințele din luna noiembrie ale CSC-urilor s-au desfășurat în raioanele Cimișlia, Basarabeasca, Orhei și Criuleni. La întâlniri a participat și secretarul de stat al MAI, Alexandru Bejan, care a subliniat importanța colaborării între Poliție, administrația publică și comunitate pentru prevenirea criminalității, creșterea siguranței și consolidarea încrederii în instituțiile statului.
18:45
În premieră, în R. Moldova a fost lansat primul Registru electronic al garanțiilor de origine pentru energia regenerabilă, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Noul registru permite emiterea, transferul, folosirea și anularea garanțiilor de origine.
18:35
Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Trebuie atenție și la interesele de securitate ale Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Poziția României în cazul planului de pace pentru Ucraina este una clară de a continua negocierile pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, menționând că trebuie atenție și la interesele de securitate ale Republicii Moldova.
18:30
Republica Moldova și Kazahstan intensifică dialogul pe dimensiunea economică și agroindustrială # Radio Chisinau
Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a participat astăzi la conferința internațională organizată de Ambasada Republicii Kazahstan în Republica Moldova.
18:10
Premierul Alexandru Munteanu, la inspectarea lucrărilor de construcție a podului de la Ungheni: „Este un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova” # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori”. Lucrările au început pe data de 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro.
18:05
17:55
Grup criminal specializat în trafic de droguri, destructurat de polițiștii de frontieră din R. Moldova # Radio Chisinau
Polițiștii de frontieră ai Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Ungheni, au destructurat un grup infracțional specializat în traficul de droguri de tip PVP cu scop de comercializare. Rețeaua era formată din cetățeni ai Republicii Moldova, cu roluri clar stabilite în activitatea ilegală.
17:25
Parlamentul denunță încă trei acorduri cu CSI: Cetățenii Tadjikistanului și Kârgâzstanului vor avea nevoie de vize pentru a intra în R. Moldova # Radio Chisinau
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), ca parte a unui proces de modernizare a legislației naționale și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Proiectele de lege, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate în prima lectură în Parlament.
17:25
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) din Republica Moldova va inaugura două săli de medicină virtuală, grație unei donații de echipament IT pentru Catedra de patologie, în valoare de peste 2 milioane de lei.
16:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras cetățenia pentru cinci persoane originare din R. Moldova, care au fost înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), dislocat ilegal în regiunea transnistreană. Decretul a fost semnat joi, 27 noiembrie. Cei rămași fără cetățenie sunt: Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii.
16:35
„Vă îndemn pe toți ca în această perioadă să vă apropiați mai mult unii de alții”. Cuvânt pastoral al Mitropolitului Basarabiei la începutul postului Nașterii Domnului # Radio Chisinau
ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, a transmis un cuvânt pastoral la începutul postului Crăciunului, în care a îndemnat creștinii ca, în această perioadă a anului, să se apropie mai mult unii de alții și astfel postul să devină o lucrare comună.
16:20
Comisia menține concluziile inițiale după reevaluarea a trei judecători de la Curtea de Apel Centru # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedurile de reevaluare pentru judecătoarele Angela Braga, c și Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru, dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În toate cele trei cazuri, Comisia și-a menținut concluziile stabilite în evaluarea inițială.
16:10
Raport Promo-LEX. Luna octombrie a fost marcată de noi măsuri și încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Luna octombrie a fost marcată de noi măsuri și încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană. Activitatea de monitorizare Promo-LEX evidențiază, printre altele:
15:55
Dor de izvor | Edgar Ștefăneț: Folclorul românesc este cel mai frumos, este inegalabil. Nu există nici într-o țară din lume asa ceva (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
15:45
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie. Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat, astăzi. La ceremonie a participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei sale de lucru în raionul Ungheni.
15:40
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Relația cu România, încă de la apariția statului Republica Moldova, a fost mereu pusă la încercare de Federația Rusă (Audio) # Radio Chisinau
Declarațiile ambasadorului României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, despre apărarea comună a adevărului, vin în contextul în care Federația Rusă continuă războiul hibrid împotriva Republicii Moldova.
15:30
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia urmează să aibă loc pe 22 martie 2026.
15:25
15:15
15:05
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) anunță că a fost dotat cu un echipament modern - Field-Map, care va ajuta la colectarea și analiza rapidă a datelor forestiere. Donația, oferită de Ambasada Republicii Slovacia, vine să consolideze capacitățile instituției de a lucra cu informații precise și de a gestiona mai eficient fondul forestier.
14:40
Achizițiile publice din R. Moldova vor fi aliniate la standardele Uniunii Europene. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în primă lectură de 63 de deputați.
