Robert Schwartz, Președinte Director General al Radio România: Vreau să rămânem în memoria societății române ca un pilon al credibilității, cu informații verificate și verificabile

Legislativul a votat miercuri noile conduceri ale Societății Române de Radiodifuziune și Televiziunii Române. Plenul reunit al Parlamentului l-a validat pe noul președinte director general al Radioului public, Robert Schwartz, jurnalist și, timp de peste două decenii, coordonator al Secției române de la postul public german. Robert Schwartz a fost invitatul "Apelului matinal" de la Radio România Actualități, unde a vorbit despre planurile de modernizare ale Radioului public românesc, dar și despre provocările de la început de mandat.

