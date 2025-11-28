Percheziții masive în dosarul „Tux”: peste 20 de descinderi în R. Moldova

11:15

SUA sunt gata să discute garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, dar numai după încheierea unui acord de pace. Despre această poziție a Washingtonului, aliații europeni au fost informați de către șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, au declarat surse bine informate pentru Politico. Potrivit acestora, șeful diplomației americane a dat asigurări că președintele SUA, Donald Trump, va purta ulterior negocieri privind garanțiile de securitate pentru Kiev.