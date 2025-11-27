Comisia menține concluziile inițiale după reevaluarea a trei judecători de la Curtea de Apel Centru

16:35

În Republica Moldova, prevenția rămâne una dintre cele mai mari provocări în domeniul sănătății. Unul dintre medicii care luptă activ să schimbe această realitate este Alexandru Piterschii, medic urolog, doctor în științe medicale, șeful Secției de Urologie a Institutului Oncologic din Republica Moldova. Prin activitatea sa clinică, dar și prin implicare în informarea publicului, medicul subliniază constant importanța screening-ului și a investigațiilor preventive — în special în rândul bărbaților, deoarece cancerul de prostată este printre cele mai tratabile tipuri de cancer atunci când este diagnosticat la timp. În lipsa investigațiilor regulate însă, boala poate evolua tăcut și periculos.