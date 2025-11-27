Consiliile de siguranță comunitară active în comunități și în luna noiembrie

20:40

Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale mai rapide și mai bine coordonate, datorită proiectului „Sistem de sănătate modern pentru populație”. În premieră, la Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne” din Republica Moldova va fi creată o Unitate de Primiri Urgențe modernă, care va permite gestionarea mai eficientă a cazurilor critice și oferirea unor îngrijiri medicale de calitate.