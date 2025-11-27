Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Trebuie atenție și la interesele de securitate ale Republicii Moldova”
Radio Chisinau, 27 noiembrie 2025 18:35
Poziția României în cazul planului de pace pentru Ucraina este una clară de a continua negocierile pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, menționând că trebuie atenție și la interesele de securitate ale Republicii Moldova.
• • •
Acum 5 minute
19:05
Activitatea Consiliilor de siguranță comunitară (CSC) continuă, implicând autoritățile și cetățenii în identificarea problemelor locale și găsirea de soluții comune pentru o comunitate mai sigură. Ședințele din luna noiembrie ale CSC-urilor s-au desfășurat în raioanele Cimișlia, Basarabeasca, Orhei și Criuleni. La întâlniri a participat și secretarul de stat al MAI, Alexandru Bejan, care a subliniat importanța colaborării între Poliție, administrația publică și comunitate pentru prevenirea criminalității, creșterea siguranței și consolidarea încrederii în instituțiile statului.
Acum 30 minute
18:45
În premieră, în R. Moldova a fost lansat primul Registru electronic al garanțiilor de origine pentru energia regenerabilă, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Noul registru permite emiterea, transferul, folosirea și anularea garanțiilor de origine.
Acum o oră
18:35
18:30
Republica Moldova și Kazahstan intensifică dialogul pe dimensiunea economică și agroindustrială # Radio Chisinau
Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a participat astăzi la conferința internațională organizată de Ambasada Republicii Kazahstan în Republica Moldova.
18:10
Premierul Alexandru Munteanu, la inspectarea lucrărilor de construcție a podului de la Ungheni: „Este un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova” # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori”. Lucrările au început pe data de 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro.
Acum 2 ore
18:05
17:55
Grup criminal specializat în trafic de droguri, destructurat de polițiștii de frontieră din R. Moldova # Radio Chisinau
Polițiștii de frontieră ai Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Ungheni, au destructurat un grup infracțional specializat în traficul de droguri de tip PVP cu scop de comercializare. Rețeaua era formată din cetățeni ai Republicii Moldova, cu roluri clar stabilite în activitatea ilegală.
17:25
Parlamentul denunță încă trei acorduri cu CSI: Cetățenii Tadjikistanului și Kârgâzstanului vor avea nevoie de vize pentru a intra în R. Moldova # Radio Chisinau
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), ca parte a unui proces de modernizare a legislației naționale și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Proiectele de lege, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate în prima lectură în Parlament.
17:25
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) din Republica Moldova va inaugura două săli de medicină virtuală, grație unei donații de echipament IT pentru Catedra de patologie, în valoare de peste 2 milioane de lei.
Acum 4 ore
16:45
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras cetățenia pentru cinci persoane originare din R. Moldova, care au fost înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), dislocat ilegal în regiunea transnistreană. Decretul a fost semnat joi, 27 noiembrie. Cei rămași fără cetățenie sunt: Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii.
16:35
„Vă îndemn pe toți ca în această perioadă să vă apropiați mai mult unii de alții”. Cuvânt pastoral al Mitropolitului Basarabiei la începutul postului Nașterii Domnului # Radio Chisinau
ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, a transmis un cuvânt pastoral la începutul postului Crăciunului, în care a îndemnat creștinii ca, în această perioadă a anului, să se apropie mai mult unii de alții și astfel postul să devină o lucrare comună.
16:20
Comisia menține concluziile inițiale după reevaluarea a trei judecători de la Curtea de Apel Centru # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedurile de reevaluare pentru judecătoarele Angela Braga, c și Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru, dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În toate cele trei cazuri, Comisia și-a menținut concluziile stabilite în evaluarea inițială.
16:10
Raport Promo-LEX. Luna octombrie a fost marcată de noi măsuri și încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Luna octombrie a fost marcată de noi măsuri și încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană. Activitatea de monitorizare Promo-LEX evidențiază, printre altele:
15:55
Dor de izvor | Edgar Ștefăneț: Folclorul românesc este cel mai frumos, este inegalabil. Nu există nici într-o țară din lume asa ceva (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
15:45
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie. Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat, astăzi. La ceremonie a participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei sale de lucru în raionul Ungheni.
15:40
15:30
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia urmează să aibă loc pe 22 martie 2026.
15:25
15:15
Acum 6 ore
15:05
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) anunță că a fost dotat cu un echipament modern - Field-Map, care va ajuta la colectarea și analiza rapidă a datelor forestiere. Donația, oferită de Ambasada Republicii Slovacia, vine să consolideze capacitățile instituției de a lucra cu informații precise și de a gestiona mai eficient fondul forestier.
14:40
Achizițiile publice din R. Moldova vor fi aliniate la standardele Uniunii Europene. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în primă lectură de 63 de deputați.
14:20
Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare # Radio Chisinau
Marea Britanie ar putea să introducă o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Măsura, deja aplicată în multe state europene, ar urma să ajute la finanțarea transportului și infrastructurii locale, relatează Euronews.
14:05
Ministerul Finanțelor lansează ultima rundă de subscriere la valorile mobiliare de stat din 2025 # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi runde de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), disponibilă online pe platforma eVMS.md, în perioada 1–10 decembrie 2025. Aceasta este ultima dintre cele trei sesiuni planificate pentru trimestrul IV al anului curent.
13:50
Alexandru Munteanu, la Conferința Businessul Fructelor în R. Moldova: „Locul fructelor moldovenești este pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Radio Chisinau
Republica Moldova s-a poziționat printre primii 20 de exportatori globali de prune, nuci, cireșe, caise, rapiță, mere și struguri, a declarat premierul Alexandru Munteanu la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Prim-ministrul a subliniat că acest succes se datorează investițiilor fermierilor în livezi moderne, tehnologii avansate și infrastructură post-recoltare, precum și accesului tot mai larg la piața europeană.
13:40
Igor Grosu admite demisii, dar spune că problema contrabandei la vamă necesită analiză profundă # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că, în urma contrabandei cu muniții de la vamă, ar putea urma demisii, dar deciziile vor fi luate după concluziile comisiei și ale organelor de anchetă. Potrivit acestuia, responsabilitățile trebuie stabilite clar, iar soluțiile nu se limitează doar la demisii, transmite IPN.
13:20
Membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei vor fi numiți doar după consultarea Președintelui Parlamentului, a guvernatorului BNM sau a Comisiei pentru economie, buget și finanțe, în funcție de postul vizat. Parlamentul a votat, în primă lectură, un proiect de lege în acest sens.
Acum 8 ore
12:55
Rectificările la bugetul de stat pentru 2025, votate de Parlament în lectură finală # Radio Chisinau
Rectificările la bugetul de stat pentru 2025 au fost aprobate cu votul a 57 de deputați, în cadrul ședinței Parlamentului. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, dar și alocarea banilor pentru compensarea facturilor la energie electrică, transmite IPN.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 28 noiembrie.
12:20
R. Moldova se împrumută cu 25 milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru implementarea reformelor în sectorul energetic # Radio Chisinau
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat un Acord de facilitate de credit.
12:05
Citirea contoarelor de gaze pentru luna noiembrie are loc în perioada 25 noiembrie-5 decembrie, anunță Energocom. În acest interval, operatorii sistemului de distribuție colectează datele necesare pentru calcularea facturilor. Furnizorul atrage atenția că este importantă asigurarea accesului pentru citirea indicilor reali de pe contor, pentru evitarea facturărilor estimative, transmite IPN.
11:50
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susținut în lectura a doua de 57 deputați.
11:30
Estonia își va deschide ambasadă în Republica Moldova. Ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, a declarat, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Mihai Popșoi că Guvernul de la Tallinn a aprobat deschiderea misiunii diplomatice la Chișinău.
11:15
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de securitate doar după ce semnează planul SUA-Rusia # Radio Chisinau
SUA sunt gata să discute garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, dar numai după încheierea unui acord de pace. Despre această poziție a Washingtonului, aliații europeni au fost informați de către șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, au declarat surse bine informate pentru Politico. Potrivit acestora, șeful diplomației americane a dat asigurări că președintele SUA, Donald Trump, va purta ulterior negocieri privind garanțiile de securitate pentru Kiev.
Acum 12 ore
11:00
Deputații au ținut, vineri, 27 noiembrie, un moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață la 17 noiembrie, comunică MOLDPRES.
10:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va întreprinde astăzi, 27 noiembrie, prima vizită de lucru în calitate de șef al Guvernului, în raionul Ungheni. Agenda include participarea la ceremonia de predare a 14 unități de transport urban, achiziționate de autoritatea publică locală cu sprijinul Executivului. Noile mijloace de transport sunt menite să îmbunătățească mobilitatea urbană și confortul pasagerilor.
10:20
Andrian Cheptonar: Șeful Serviciului Vamal nu poate fi demis. Abia a preluat funcția # Radio Chisinau
Deputatul PAS Andrian Cheptonar susține că actualul șef al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi făcut responsabil pentru cazul depistării camionului cu muniții la punctul de trecere Leușeni-Albița. Potrivit parlamentarului, Vrabie se află în funcție de doar câteva zile, iar ancheta trebuie să vizeze fosta conducere a instituției, transmite IPN.
10:05
În aceste momente are loc ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie.
09:50
Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește mai mulți judecători în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică MOLDPRES.
09:40
Cine va demisiona după incidentul camionului cu muniție? Jurist: „Demisia, un element de PR; Problema e în sistem” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre camionul cu miniții depistat la frontiera moldo-română. Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, a anunțat că urmează demisii în sistem, însă juristul Ștefan Gligor susține că aceste demisii sunt doar „acțiuni de PR” și nu rezolvă problemele reale. Totodată, jurnaliștii mai scriu despre noua convocare a ambasadorului rus Oleg Ozerov la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, după ce o dronă rusească a căzut marți peste o casă din Florești. Aceste incidente reprezintă acțiuni deliberate de intimidare și testare a vulnerabilităților Republicii Moldova, nicidecum simple întâmplări, consideră experții.
09:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 77 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 8 bani.
09:05
Focuri de armă la Washington: Doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați. Suspectul a venit din Afganistan în 2021 # Radio Chisinau
Doi membri ai Gărzii Naționale, un bărbat și o femeie, au fost împușcați în Washington, DC, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, transmite BBC News. Un suspect a fost prins și se află în stare gravă. Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra celor doi militari venise din Afganistan în septembrie 2021. Președintele american a denunțat un „act de terorism”.
08:40
Maia Sandu, la recepția de Ziua Națională a României: „Trebuie să apărăm adevărul istoric și să nu permitem ca valorile românești să fie răstălmăcite de cei care pretind că le promovează” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, a participat, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României. În mesajul său adresat oficialilor și invitaților prezenți, șefa statului a subliniat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri – pacea, libertatea și democrația – valori aflate astăzi sub presiunea unui context de securitate tot mai dificil.
08:30
Creștere de 300 de milioane de euro a tranzacțiilor Republicii Moldova după aderarea la SEPA # Radio Chisinau
Tranzacțiile din și spre Moldova au crescut cu 300 de milioane de euro, depășind suma de 1,3 miliarde de euro, precizează Delegația Uniunii Europene la Chișinău, citând datele Băncii Naționale a Moldovei pentru prima lună de la alăturarea oficială a țării la Sistemul Unic de Plăți în Euro – SEPA, transmite IPN.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 27 noiembrie, cer noros și ploi slabe pe arii extinse.
Acum 24 ore
21:30
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a Rusiei: „Ciclurile de instruire vor trebui intensificate” # Radio Chisinau
Franța va deveni săptămâna aceasta cea mai recentă țară din UE care își va prezenta planurile de extindere a armatei, Emmanuel Macron urmând să anunțe joi că serviciul militar va fi reinstituit – deși pe bază voluntară – la aproape 30 de ani de la abolirea recrutării obligatorii, relatează The Guardian.
21:20
Șase cămine studențești ale USM și UTM vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE # Radio Chisinau
Șase cămine studențești — trei ale Universității de Stat din Moldova (USM) și trei ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM) — cu o suprafață totală de aproximativ 28.000 metri pătrați vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Acordul de colaborare privind implementarea proiectului a fost semnat astăzi în prezența beneficiarilor și a partenerilor de dezvoltare.
20:55
Verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante - noi măsuri anti-drog # Radio Chisinau
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai stabilit echiparea polițiștilor de frontieră pe segmentul moldo-ucrainean și instalarea scanerelor pentru verificarea coletelor și a automobilelor cu tonaj mic, transmite IPN.
20:40
Republica Moldova și România va crea un sistem comun de intervenții medicale de urgență la frontieră # Radio Chisinau
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale mai rapide și mai bine coordonate, datorită proiectului „Sistem de sănătate modern pentru populație”. În premieră, la Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne” din Republica Moldova va fi creată o Unitate de Primiri Urgențe modernă, care va permite gestionarea mai eficientă a cazurilor critice și oferirea unor îngrijiri medicale de calitate.
20:20
Dor de izvor | Pavel Popa: „Eu sunt îndrăgostit de tradițiile noastre populare” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
20:00
Ambasada Republicii Moldova în Israel anunță suspendarea serviciilor consulare în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel informează că, în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2025, serviciile consulare vor fi suspendate din cauza plecării în concediu a funcționarului consular.
