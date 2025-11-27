O grevă generală va paraliza transportul local, aerian și feroviar din Italia

20:15

Legislativul a votat miercuri noile conduceri ale Societății Române de Radiodifuziune și Televiziunii Române. Plenul reunit al Parlamentului l-a validat pe noul președinte director general al Radioului public, Robert Schwartz, jurnalist și, timp de peste două decenii, coordonator al Secției române de la postul public german. Robert Schwartz a fost invitatul "Apelului matinal" de la Radio România Actualități, unde a vorbit despre planurile de modernizare ale Radioului public românesc, dar și despre provocările de la început de mandat.