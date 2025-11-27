Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare

14:20

Autoritățile investighează mai multe scenarii în cazul camionului cu armament reținut la vama Leușeni, inclusiv intenția de a discredita statul Rep. Moldova, a declarat astăzi ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin. Ea a subliniat că nu există indicii că armamentul depistat ar proveni din depozite militare strategice, precum cel de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale. Tot astăzi, Procuratura Generală a informat că munițiile depistate în camion au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă din Ucraina, transmite Radio Chișinău.