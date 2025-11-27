Accident pe traseul Chișinău- Hâncești: Trei persoane, transportate la spital

16:50

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a încercat, miercuri, la ieșirea din Ministerul Afacerilor Externe, să inoculeze jurnaliștilor ideea că drona căzută pe acoperișul casei din Cuhureștii de Jos ar fi o înscenare, și nu un caz real. Reprezentantul diplomati rus a replicat reporterului TVR Moldova că „vorbește serios” la întrebarea de ce ironizează și folosește onomatopee, de exemplu, „bâzâit”, atunci când se referă la căderea dronelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova.