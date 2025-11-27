Poziție consecventă din partea Maiei Sandu. Alți 5 militari din GOTR au rămas fără cetățenia RM
TVR Moldova, 27 noiembrie 2025 17:40
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci bărbați înrolați Grupul Operativ al Trupelor Ruse, care staționează ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat joi de către şefa statului. Aceasta este a două decizie luată în istoria Republicii Moldova după un decret similar emis în iulie 2025.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
17:40
17:40
Este o zi specială pentru pici, dar și pentru cei mari, deopotrivă, care iubesc Teatrul de păpuși „Guguță” a ajuns la o aniversare frumoasă. Astăzi, sărbătorește 33 de ani de activitate.
Acum o oră
17:10
Gala premiilor TVR Moldova: V. Buzilă, premiată pentru promovarea patrimoniului cultural românesc # TVR Moldova
În această duminică, la cea de-a VI-a ediție a Galei Premiilor TVR Molodva, Televiziunea Română va premia excelența mai multor personalități, care au promovat cultura, valorile democratice și au susţinut parcursul european al Republicii Moldova.
17:10
Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci persoane înrolate în GOTR # TVR Moldova
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci bărbați care sunt înrolați Grupul Operativ al Trupelor Ruse din regiunea transnistreană. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de către şefa statului.
17:10
Șeful televiziunii publice din UTA Găgăuzia, Dermenji, un asociat al lui Ilan Șor, a fost dat afară # TVR Moldova
Consiliul de Supraveghere al companiei publice de radiodifuziune din regiunea găgăuză, GRT, l-a trimis pe Vasili Dermenji, un asociat al lui Ilan Șor, în concediu, cu ulterioară demisie, arată un document care a ajuns în posesia portalului publicației Nokta. Acest lucru se întâmplă după verificarea activității GRT și constatarea caracterului ei nesatisfăcător.
Acum 2 ore
16:40
Olanda se pregătește de un posibil război: „Îi îndemn pe toți: gândiți-vă din timp" # TVR Moldova
Fiecare gospodărie olandeză a primit un manual guvernamental de 33 de pagini despre pregătirea pentru o situație de urgență. Manualul oferă sfaturi pentru supraviețuirea în primele trei zile ale unui dezastru, când guvernul și serviciile de urgență nu pot ajunge pe toată lumea.
16:40
La Cruglic, Criuleni, un șofer s-a izbit mortal într-o oprire în încercarea de a scăpa de poliție # TVR Moldova
Accident grav pe drumul Ohrincea–Cruglic, soldat cu moartea unui tânăr în vârstă de 33 de ani. Vă avertizăm că umează informaţii şi imagini cu un puternic impact emoţional.
16:10
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost dotat cu un echipament modern - Field-Map, care va ajuta la colectarea și analiza rapidă a datelor forestiere. Donația, oferită de Ambasada Republicii Slovacia, vine să consolideze capacitățile instituției de a lucra cu informații precise și de a gestiona mai eficient fondul forestier.
Acum 4 ore
15:40
Mitropolia Basarabiei a calificat afirmațiile lui Igor Dodon drept „confuze și calomnioase” referitoare la decizia Curții de Apel Centru în urma căreia Mitropolia Moldovei a pierdut „dreptul de folosință” asupra 800 de biserici din Republica Moldova. Igor Dodon a scris pe canalul său de Telegram că această hotărâre de judecată este un „act de preluare”.
14:40
La Chişinău a avut loc recepţia organizată de Ambasada României în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Naționale a României. La evenimentul, care a avut loc în avans, au participat oficialități de rang înalt, diplomați, reprezentanți ai mediului de afaceri şi oameni de cultură, care au împărtăşit aceleaşi valori comune - de la limbă până la solidaritate și un viitor comun european.
14:10
Haos rutier la Botanica. Șase mașini au fost avariate într-un lanț de coliziuni, iar o adolescentă de 13 ani a ajuns la spital. Impactul violent a fost provocat de un șofer care, potrivit poliției, se afla în stare de ebrietate.
Acum 6 ore
13:40
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia vor fi pe 22 martie, 2026. Decizia a fost luată astăzi de membrii forului de la Comrat.
13:10
Un incendiu devastator a cuprins un vast complex rezidențial din Hong Kong și a provocat moartea a cel puțin 55 de persoane, iar 280 sunt dispărute, într-unul dintre cele mai grave dezastre din oraș de la al Doilea Război Mondial încoace. Pompierii continuă să lupte cu flăcările la peste 20 de ore de la izbucnirea incendiului.
12:50
Concert cu genericul „Ce frumos”, un omagiu muzical dedicat Zilei Naționale a României # TVR Moldova
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, are plăcerea de a anunța organizarea concertului „Ce frumos”, care va avea loc pe 5 decembrie 2025, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
12:40
Poliția R. Moldova informează că a reținut un cetățean străin suspectat de distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău. Valoarea totală estimată a drogurilor depistate la acest bărbat pe piața neagră ajunge la 10 milioane de lei, precizează oamenii legii.
12:20
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a avut joi o discuție telefonică cu omologul său estonian, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide Ambasada Estoniei la Chișinău.
12:10
Kazahstan a blocat mii de camioane cu mărfuri chineze destinate Rusiei, ca răspuns la sancțiunile secundare impuse de Occident. Inspectările stricte la frontieră au transformat rapid o procedură vamală de rutină într-un blocaj major, expunând dependența Rusiei de rutele de tranzit ale vecinului său și provocând pierderi de milioane pentru companiile ruse. Situația a generat cozi de kilometri și întârzieri semnificative în livrări, afectând fabricațiile, depozitele și comerțul regional, informează TVR Info.
12:10
Voronin, în ziua în care a fost comemorat Ilașcu în Parlament: „Trebuia să mai stea în închisoare” # TVR Moldova
Vladimir Voronin a spus, vineri, că Ilie Ilașcu „a fost eliberat înainte de termen și trebuia adus înapoi, să mai stea câțiva ani (în închisoare – n.r.) drept reacție la dezvăluirile făcute de fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valeriu Pasat, că eliberarea patriotului a fost posibilă în urma unui efort al ofițerilor SIS și că Vladimir Voronin nu ar fi avut „absolut niciun rol”, dar ar fi vrut premiul Nobel.
Acum 8 ore
12:00
Casa Rusă din Chișinău va fi închisă în iulie 2026. Parlamentul a denunțat acordul cu Rusia # TVR Moldova
Deputații au votat, joi, în cea de-a doua lectură proiectul de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind funcționarea centrelor culturale, document semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Proiectul a fost susținut în lectura a doua de 57 de deputați. În urma denunțării acordului de legislativ, Casa Rusă va fi închisă în iulie 2026.
11:20
SHIFT HAPPENS, conferință, leadership, inteligență artificială în business, pe 28 noiembrie # TVR Moldova
A mai rămas doar o zi până la conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, care va avea loc pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park Chișinău, începând cu ora 9:00.
10:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut un lot de 4.680 de bucăți de ciocolată, care urma să expire la data de 26.12.2025, fapt ce contravine legislației în vigoare.
10:40
Consiliul Concurenței a constatat încălcarea normelor de procedură de compania Ridetech International BV – operatorul platformei electronice Yandex Go și a aplicației Yandex Pro, utilizată de companiile de taxi din Republica Moldova, în urma unei investigații inițiate în 2023.
10:40
Zelenski a reacționat după declarațiile lui Trump: „Presiunea trebuie pusă pe Rusia, nu pe Ucraina” # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj clar privind continuarea rezistenței împotriva invaziei ruse, după ce Donald Trump a sugerat că anumite teritorii ar putea ajunge oricum sub controlul Moscovei în următoarele luni.
10:10
Acum 12 ore
10:00
Inter a pierdut dramatic cu Atletico, în Liga Campionilor; PSV a produs surpriza la Liverpool # TVR Moldova
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă dramatic de Atletico Madrid, cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe Metropolitano, în etapa a cincea a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro.
09:20
Doi membri ai Gărzii Naţionale, împușcați lângă Casa Albă: Atacatorul este cetățean afgan # TVR Moldova
Atac armat în apropierea Casei Albe. Doi membrii ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi în timp ce patrulau pe străzile din Washington DC. Victimele sunt în stare critică. Vă avertizăm, sunt imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional, scrie TVR Info.
08:40
Dosarul contrabandei cu muniții la vamă: Există presiuni pentru demisii în instituțiile statului? # TVR Moldova
Deputatul PAS Lilian Carp a declarat la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că, în prezent, nu există nicio ipoteză că oficiali ai R. Moldova ar fi implicați în contrabanda cu muniții descoperită la vamă, precizând că, pe lângă ancheta deschisă de PCCOCS, a fost demarată și o investigație internă la Serviciul Vamal.
07:10
„La prima dronă trebuia expulzat ambasadorul”, Alexandru Tănase despre survolul dronelor rusești # TVR Moldova
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a criticat lipsa de reacție fermă a autorităților de la Chișinău după incidentele cu drone care ar fi aparținut Rusiei și care au survolat teritoriul Republicii Moldova. În opinia sa, indiferent de tipul dronei sau dacă aceasta avea explozibil ori nu, simplul fapt că un obiect aparținând unui alt stat a pătruns în spațiul național reprezintă „o problemă majoră de securitate”.
Acum 24 ore
19:40
Republica Moldova face un pas decisiv spre modernizarea sistemului educational. A fost inaugurat Centru Multilingvistic dedicat învățării incluzive. Centrul este destinat în special școlilor cu predare în limba rusă și în limbile minorităților etnice și este o premieră la nivel național.
19:10
Pedeapsa cu închisoarea pentru vânzătorii de droguri ar putea crește până la 20 de ani # TVR Moldova
Autorităţile propun înăsprirea legislației în privinţa persoanelor care pun în circulație droguri. Sanctiunile mai dure ar putea contribui la reducerea numărului de traficanti. În ultimii trei ani, a crescut numărul consumatorilor de droguri şi s-a intensificat traficul cu substanţe interzise.
18:40
Tensiuni în educație: Ministerul Educației acuză „tendințe de control” într-o nouă circulară # TVR Moldova
Tensiuni în educație. Ministrul Educației și Cercetării critică circulara emisă de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău, prin care directorii de școli sunt obligaţi să ceară aprobări cu cel puțin 10 zile înainte pentru orice activitate extrașcolară. Ministerul susține că această măsură contravine procedurilor de reducere a birocrației. În replică, reprezentanţii Direcției Generale Educație afirmă că circulara respectă legislația în vigoare.
18:10
Intoleranțele alimentare, în special la lactoză și gluten, au devenit un subiect tot mai discutat în ultimii ani. Pentru a înțelege diferența dintre intoleranțe și alergiile alimentare, dar și cum poate fi adaptat stilul de viață al persoanelor afectate, colegii de la TeleMatinal au stat de vorbă cu Olga Ștefăneț, medic gastroenterolog și hepatolog.
Ieri
17:50
Cel puțin 13 oameni au murit, alţii sunt în stare critică și un număr necunoscut de persoane au fost prinse într-un complex de opt blocuri turn ce au luat foc în Hong Kong, scrie TVR Info.
17:50
Radiografia armamentului prins în vamă: Poliția, SIS și Procuratura au dezvăluit traseul și originea # TVR Moldova
O nouă reţinere, a patra la număr, în dosarul contrabandei cu muniţii din vama Albiţa. Este vorba despre unul din organizatorii schemei. Potrivit unor noi informaţii din anchetă, armamentul descoperit în camion este produs în Rusia, în perioada 2019-2024 şi a ajuns în Republica Moldova prin contrabandă, din Ucraina.
17:10
Gala Premiilor TVR Moldova: Petru Hadârcă, laureat al Premiului pentru Excelență în Artă 2015 # TVR Moldova
În cadrul celei de-a șasea ediții a Galei Premiilor TVR Moldova, televiziunea română va premia personalități care au promovat cultura, valorile democratice și parcursul european al Republicii Moldova. Petru Hadârcă, regizor și director al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a fost distins în anul 2015 cu Premiul pentru Excelență în Artă.
17:10
De ce nu avem în Moldova IKEA, H&M, ZARA? Natalia Bejan: Trebuie să producem scaune IKEA la Ungheni # TVR Moldova
Marile lanțuri internaționale precum IKEA, Decathlon, Zara sau H&M ar trebui atrase în Republica Moldova nu doar prin magazine, ci prin investiții în producție, susține Natalia Bejan, director general al Agenției de Investiții din Moldova.
16:50
Ambasadorul rus, Ozerov, iritat de întrebările reporterului TVR Moldova: „Eu vorbesc foarte serios!” # TVR Moldova
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a încercat, miercuri, la ieșirea din Ministerul Afacerilor Externe, să inoculeze jurnaliștilor ideea că drona căzută pe acoperișul casei din Cuhureștii de Jos ar fi o înscenare, și nu un caz real. Reprezentantul diplomati rus a replicat reporterului TVR Moldova că „vorbește serios” la întrebarea de ce ironizează și folosește onomatopee, de exemplu, „bâzâit”, atunci când se referă la căderea dronelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova.
16:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, indemnizația unică la naștere ar putea crește de la 21.350 de lei la 21.886 de lei, potrivit anunțului Nataliei Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale. Aceasta reprezintă o majorare de aproximativ 500 de lei pentru anul viitor.
15:50
Indemnizaţia unică primită la naştere ar urma să fie majorată cu 500 de lei, începând cu anul viitor. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că suma se mărește anual în funcție de creșterea prețurilor la bunurile necesare pentru perioada de sarcină și cea de naștere.
15:40
Șase cămine studențești - trei ale Universității de Stat din Moldova și trei ale Universității Tehnice - vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE. Azi a fost ceremonia de semnare a acordului de colaborare pentru implementarea proiectului.
15:40
Reacție mai rapidă la apelul 112: Guvernul vrea să reducă timpul de intervenție la 15 minute # TVR Moldova
Guvernul a aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Ministerul Afacerilor Interne îşi propune să reducă timpul de reacţie la apelurile 112, de la 32 la 15 minute.
15:10
A revenit acasă după 9 ani în Islanda – tânărul brutar care reinventează rețetele tradiționale # TVR Moldova
După nouă ani trăiți în Islanda, tânărul brutar Serghei Cernișev s-a întors acasă, la Chișinău. Experiența acumulată în nordul Europei l-a inspirat să combine rețetele moldovenești cu tehnici islandeze moderne, creând produse de patiserie unice.
15:00
A fost reținut presupusul organizator în cazul contrabandei cu muniții de la vama Albița # TVR Moldova
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat reținerea unei noi persoane implicate în dosarul contrabandei cu muniții de la vama Albița. Potrivit surselor TVR Moldova, aceasta a avut rol de organizator. Până în prezent, în dosar au fost reținute patru persoane, iar o altă persoană este cercetată în România.
14:50
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone pe 25 noiembrie 2025. Pe scările ministerului a fost depusă drona căzută pe acoperișul casei din Cuhureștii de Jos, Florești.
14:40
Premieră în R. Moldova: Peste 3.000 de elevi au fost testați din punct de vedere digital # TVR Moldova
Premieră în Republica Moldova: peste trei mii de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au susţinut miercuri o testare a competențelor digitale. Inițiativa le oferă o recunoaștere oficială a nivelului cunoştinţelor digitale, tot mai solicitate pe piața muncii și indispensabilă pentru educația modernă.
14:00
Oligarhul Victor Gușan recuperează 80 mil. de euro în urma unei decizii judiciare în Letonia # TVR Moldova
O instanță judiciară din Riga a decis să nu confiște 80 de milioane de euro deținute la banca ABLV, instituție bancară acuzată că ar fi implicată în sceme de spălări de bani proveniți din Rusia.
13:10
Vremea rea din Grecia a dat peste cap programul de desfășurare a ceremoniei de aprindere a flăcării olimpice. Evenimentul nu a mai avut loc în fața ruinelor Templului Zeiței Hera, așa cum este tradiția, ci în interiorul Muzeului Arheologic din Olympia.
12:40
Mai multe persoane s-au adunat marți seară în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse din Chişinău pentru a protesta faţă de dronele lansate de Rusia, care violează spaţiul aerian al Republicii Moldova.
12:30
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au desfășurat miercuri percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești.
12:10
Constantin Țuțu, învinuit de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, a fost adus la judecătorie. El urmează să rostească astăzi ultimul cuvânt în cadrul ședinței desfășurate la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
