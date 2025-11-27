Ce s-a schimbat la Hotelul Național, proprietate a lui Andronachi, după tragedia fetei de 13 ani?

Proprietarii clădirilor părăsite ar putea fi obligați prin lege să îngrădească imobilele și să semnalizeze riscurile pe care le prezintă. Este una dintre soluţiile propuse de autorităţi după audierile publice organizate de Comisia securitate națională, apărare şi ordine publică. Se întâmplă după tragedia de la fostul Hotel Național, unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce a căzut în gol.

