Doi membri ai Gărzii Naţionale, împușcați lângă Casa Albă: Atacatorul este cetățean afgan

18:20

Mai mulţi politicieni şi deputaţi de la Chişinău au reacţionat cu sarcasm în urma căderii dronei ruseşti pe o casă din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti. Ei au încercat să minimalizeze gravitatea incidentului de securitate. Unii au scris că aparatul de zbor a fost plasat intenţionat pe acoperiş, alţii că aparatul nu este periculos odată ce nu a provocat pagube sau victime. Într-o reacţie, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că asemenea comentarii sunt grave şi periculoase.