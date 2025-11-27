Gala premiilor TVR Moldova: V. Buzilă, premiată pentru promovarea patrimoniului cultural românesc

07:10

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a criticat lipsa de reacție fermă a autorităților de la Chișinău după incidentele cu drone care ar fi aparținut Rusiei și care au survolat teritoriul Republicii Moldova. În opinia sa, indiferent de tipul dronei sau dacă aceasta avea explozibil ori nu, simplul fapt că un obiect aparținând unui alt stat a pătruns în spațiul național reprezintă „o problemă majoră de securitate”.