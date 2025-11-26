Educația se modernizează: A fost inaugurat primul Centru Multilingvistic

16:20

SUA şi Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de preşedintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înţelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marţi un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegaţia care a negociat cu SUA duminică la Geneva, potrivit TVR Info.