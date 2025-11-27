Un șofer beat a provocat haos la Chișinău: O fată de 13 ani a ajuns la spital

10:10

Procuratura Generală a venit cu precizări în cazul camionului cu armament depistat la vama Leușeni-Albița. Conform anchetei, munițiile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. Acestea au fost preluate prin intermediul mai multor curse, care presupuneau transportarea a câte două unități de muniții, preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute.