Motorina va fi mai ieftină mâine, 28 noiembrie. Ce preț va avea benzina
Radio Chisinau, 27 noiembrie 2025 12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 28 noiembrie.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 28 noiembrie.
Acum o oră
12:20
R. Moldova se împrumută cu 25 milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru implementarea reformelor în sectorul energetic # Radio Chisinau
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat un Acord de facilitate de credit.
12:05
Citirea contoarelor de gaze pentru luna noiembrie are loc în perioada 25 noiembrie-5 decembrie, anunță Energocom. În acest interval, operatorii sistemului de distribuție colectează datele necesare pentru calcularea facturilor. Furnizorul atrage atenția că este importantă asigurarea accesului pentru citirea indicilor reali de pe contor, pentru evitarea facturărilor estimative, transmite IPN.
Acum 2 ore
11:50
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susținut în lectura a doua de 57 deputați.
11:30
Estonia își va deschide ambasadă în Republica Moldova. Ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, a declarat, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Mihai Popșoi că Guvernul de la Tallinn a aprobat deschiderea misiunii diplomatice la Chișinău.
11:15
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de securitate doar după ce semnează planul SUA-Rusia # Radio Chisinau
SUA sunt gata să discute garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, dar numai după încheierea unui acord de pace. Despre această poziție a Washingtonului, aliații europeni au fost informați de către șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, au declarat surse bine informate pentru Politico. Potrivit acestora, șeful diplomației americane a dat asigurări că președintele SUA, Donald Trump, va purta ulterior negocieri privind garanțiile de securitate pentru Kiev.
11:00
Deputații au ținut, vineri, 27 noiembrie, un moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață la 17 noiembrie, comunică MOLDPRES.
Acum 4 ore
10:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va întreprinde astăzi, 27 noiembrie, prima vizită de lucru în calitate de șef al Guvernului, în raionul Ungheni. Agenda include participarea la ceremonia de predare a 14 unități de transport urban, achiziționate de autoritatea publică locală cu sprijinul Executivului. Noile mijloace de transport sunt menite să îmbunătățească mobilitatea urbană și confortul pasagerilor.
10:20
Andrian Cheptonar: Șeful Serviciului Vamal nu poate fi demis. Abia a preluat funcția # Radio Chisinau
Deputatul PAS Andrian Cheptonar susține că actualul șef al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi făcut responsabil pentru cazul depistării camionului cu muniții la punctul de trecere Leușeni-Albița. Potrivit parlamentarului, Vrabie se află în funcție de doar câteva zile, iar ancheta trebuie să vizeze fosta conducere a instituției, transmite IPN.
10:05
În aceste momente are loc ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie.
09:50
Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește mai mulți judecători în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică MOLDPRES.
09:40
Cine va demisiona după incidentul camionului cu muniție? Jurist: „Demisia, un element de PR; Problema e în sistem” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre camionul cu miniții depistat la frontiera moldo-română. Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, a anunțat că urmează demisii în sistem, însă juristul Ștefan Gligor susține că aceste demisii sunt doar „acțiuni de PR” și nu rezolvă problemele reale. Totodată, jurnaliștii mai scriu despre noua convocare a ambasadorului rus Oleg Ozerov la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, după ce o dronă rusească a căzut marți peste o casă din Florești. Aceste incidente reprezintă acțiuni deliberate de intimidare și testare a vulnerabilităților Republicii Moldova, nicidecum simple întâmplări, consideră experții.
09:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 77 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 8 bani.
09:05
Focuri de armă la Washington: Doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați. Suspectul a venit din Afganistan în 2021 # Radio Chisinau
Doi membri ai Gărzii Naționale, un bărbat și o femeie, au fost împușcați în Washington, DC, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, transmite BBC News. Un suspect a fost prins și se află în stare gravă. Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra celor doi militari venise din Afganistan în septembrie 2021. Președintele american a denunțat un „act de terorism”.
Acum 6 ore
08:40
Maia Sandu, la recepția de Ziua Națională a României: „Trebuie să apărăm adevărul istoric și să nu permitem ca valorile românești să fie răstălmăcite de cei care pretind că le promovează” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, a participat, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României. În mesajul său adresat oficialilor și invitaților prezenți, șefa statului a subliniat importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri – pacea, libertatea și democrația – valori aflate astăzi sub presiunea unui context de securitate tot mai dificil.
08:30
Creștere de 300 de milioane de euro a tranzacțiilor Republicii Moldova după aderarea la SEPA # Radio Chisinau
Tranzacțiile din și spre Moldova au crescut cu 300 de milioane de euro, depășind suma de 1,3 miliarde de euro, precizează Delegația Uniunii Europene la Chișinău, citând datele Băncii Naționale a Moldovei pentru prima lună de la alăturarea oficială a țării la Sistemul Unic de Plăți în Euro – SEPA, transmite IPN.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 27 noiembrie, cer noros și ploi slabe pe arii extinse.
Acum 24 ore
21:30
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a Rusiei: „Ciclurile de instruire vor trebui intensificate” # Radio Chisinau
Franța va deveni săptămâna aceasta cea mai recentă țară din UE care își va prezenta planurile de extindere a armatei, Emmanuel Macron urmând să anunțe joi că serviciul militar va fi reinstituit – deși pe bază voluntară – la aproape 30 de ani de la abolirea recrutării obligatorii, relatează The Guardian.
21:20
Șase cămine studențești ale USM și UTM vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE # Radio Chisinau
Șase cămine studențești — trei ale Universității de Stat din Moldova (USM) și trei ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM) — cu o suprafață totală de aproximativ 28.000 metri pătrați vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Acordul de colaborare privind implementarea proiectului a fost semnat astăzi în prezența beneficiarilor și a partenerilor de dezvoltare.
20:55
Verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante - noi măsuri anti-drog # Radio Chisinau
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai stabilit echiparea polițiștilor de frontieră pe segmentul moldo-ucrainean și instalarea scanerelor pentru verificarea coletelor și a automobilelor cu tonaj mic, transmite IPN.
20:40
Republica Moldova și România va crea un sistem comun de intervenții medicale de urgență la frontieră # Radio Chisinau
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale mai rapide și mai bine coordonate, datorită proiectului „Sistem de sănătate modern pentru populație”. În premieră, la Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne” din Republica Moldova va fi creată o Unitate de Primiri Urgențe modernă, care va permite gestionarea mai eficientă a cazurilor critice și oferirea unor îngrijiri medicale de calitate.
20:20
Dor de izvor | Pavel Popa: „Eu sunt îndrăgostit de tradițiile noastre populare” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
20:00
Ambasada Republicii Moldova în Israel anunță suspendarea serviciilor consulare în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel informează că, în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2025, serviciile consulare vor fi suspendate din cauza plecării în concediu a funcționarului consular.
19:45
Comisia Europeană condamnă încălcarea spațiului aerian al Moldovei de către dronele rusești și își reconfirmă sprijinul pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării, transmite IPN.
19:25
Salariile angajaților din sistemul educației urmează să fie majorate începând cu luna ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea noilor creșteri salariale depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aflat încă în discuții la nivel guvernamental, transmite IPN.
18:55
Sprijinul pentru agenda europeană a Republicii Moldova, discutat de Cristina Gherasimov cu reprezentanții AFD și Ambasadei Franței # Radio Chisinau
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut astăzi o întrevedere cu Mathieu Vasseur, director regional pentru extindere și vecinătate al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), și cu ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag. Discuțiile s-au axat pe progresele realizate de Republica Moldova în acest an și pe domeniile în care este necesar sprijin suplimentar și expertiză tehnică pentru avansarea pe agenda europeană.
18:35
Ziua Națională a României, celebrată la Ambasada României din Chișinău. Cristian-Leon Țurcanu: „Prietenia dintre cele două maluri ale Prutului devine mai puternică cu fiecare generație care învață să gândească și să acționeze european” # Radio Chisinau
Ambasada României la Chișinău a organizat astăzi, 26 noimebrie, o recepție în onoarea datei de 1 Decembrie, în care românii sărbătoresc Ziua Națională. În discrusul susținut în fața oficialilor prezenți, ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu, a evidențiat prietenia profundă care leagă cele două maluri ale Prutului, prezentată ca un „legământ temeinic”.
18:20
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto # Radio Chisinau
Ministrul Apărării din Bosnia a refuzat miercuri să permită unui avion militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, să aterizeze în Republica Srpska, acuzând Budapesta l-a sprijinit pe liderul sârb bosniac în acțiuni care subminează suveranitatea Bosniei, a transmis miercuri seara agenția Reuters.
18:05
Agenția Franceză pentru Dezvoltare va continua finanțarea proiectelor strategice pentru Republica Moldova # Radio Chisinau
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să sprijine Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și promovează agenda de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care Republica Moldova poate beneficia de sprijin au fost discutate în cadrul întrevederii premierului Alexandru Munteanu cu Directorul regional al AFD, Mathieu Vasseur, și Ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag.
17:45
Șeful Poliției anunță a patra persoană reținută în dosarul camionului cu armament la Albița # Radio Chisinau
A patra persoană a fost reținută în dosarul camionului cu armament descoperit la punctul vamal Albița-Leușeni, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, după audierile închise ale Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Bărbatul reținut avea rolul de organizator și este cercetat pentru complicitate la contrabandă cu armament, transmite IPN.
17:25
Demisii și anchete minuțioase, în urma contrabandei cu armament la frontiera moldo-română. Lilian Carp: „E vorba de o rețea internațională de trafic de armament” # Radio Chisinau
Armamentul depistat la frontiera moldo-română provenea parțial din Tula, Federația Rusă, iar în trafic este implicată o rețea internațională. Totodată, există indici că piesele ar putea fi trofee de război capturate de armata ucraineană, iar în acest sens autoritățile din Republica Moldova colaborează cu partenerii din România și Ucraina pentru investigarea cazului. Despre aceste lucruri a anunțat astăzi, 26 noiembrie, Lilian Carp, după audierile cu ușile închise din Comisia parlamentară pentru securitate națională. Deputatul a subliniat că urmează demisii și anchete ample, comunică MOLDPRES.
17:05
Plenul reunit al Parlamentului României l-a validat, miercuri după-amiază, pe Robert Cristian Schwartz în funcția de Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune (Radio România).
16:55
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pentru mâine, 27 noiembrie, avertizarea fiind valabilă în intervalul orelor 03:00 și 12:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
16:35
OAMENI ȘI IDEI | Urologul Alexandru Piterschii: „Nu trebuie să așteptăm să ne simțim bolnavi. Când suntem cei mai sănătoși, atunci trebuie să mergem la doctor” (Video) # Radio Chisinau
În Republica Moldova, prevenția rămâne una dintre cele mai mari provocări în domeniul sănătății. Unul dintre medicii care luptă activ să schimbe această realitate este Alexandru Piterschii, medic urolog, doctor în științe medicale, șeful Secției de Urologie a Institutului Oncologic din Republica Moldova. Prin activitatea sa clinică, dar și prin implicare în informarea publicului, medicul subliniază constant importanța screening-ului și a investigațiilor preventive — în special în rândul bărbaților, deoarece cancerul de prostată este printre cele mai tratabile tipuri de cancer atunci când este diagnosticat la timp. În lipsa investigațiilor regulate însă, boala poate evolua tăcut și periculos.
16:10
„Ce frumos”! Omagiu muzical dedicat Zilei Naționale a României, adus într-un concert organizat de ICR „Mihai Eminescu” la Chișinău # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, are plăcerea de a anunța organizarea concertului „Ce frumos”, care va avea loc pe 5 decembrie 2025, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
15:55
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată până la 21 886 de lei. Ministerul Muncii a propus proiectul spre consultări publice # Radio Chisinau
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a propus proiectul spre consultări publice, comunică MOLDPRES.
15:45
UE majorează cu 25 de milioane de euro sprijinul pentru Republica Moldova în bugetul din 2026 # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de fonduri suplimentare din bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. Plenul Parlamentului European a adoptat documentul ce include alocări suplimentare pentru securitate, competitivitate și sprijin în vecinătatea estică. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, alocările destinate Vecinătății Estice – inclusiv Republicii Moldova – cresc cu 25 de milioane de euro, sumă ce va sprijini în special organizațiile societății civile, aflate în prima linie a apărării democrației în fața presiunilor rusești.
15:35
Artur Leșcu: Reacția propagandei pro-ruse la drona căzută la Florești este o campanie coordonată de minimizare a incidentului # Radio Chisinau
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe în legătură cu violarea spațiului aerian al Rep. Moldova de către șase drone rusești în noaptea de luni spre marți pe fondul unui atac masiv asupra Ucrainei. Ministrul Mihai Popșoi a declarat înaintea ședinței de Guvern de astăzi că Rep. Moldova de patru ani suportă consecințele războiului declanșat de Rusia în regiune. În urma cazului recent cu dronele căzute pe teritoriul Rep. Moldova, propaganda rusă și politicienii pro-Kremlin au lansat o campanie coordonată de minimalizare și ridiculizare a incidentului, repetând aceleași narative ca în cazul camionului cu arme oprit la vama Leușeni. În timp ce autoritățile investighează încălcările grave de securitate, politicienii pro-ruși încearcă să preia controlul narațiunii, punând la îndoială dovezile oficiale și sugerând „înscenări”, relatează Radio Chișinău.
15:30
ALeșcu: „Reacția propagandei pro-ruse la drona căzută pe acoperișul unei locuințe din Florești este o campanie coordonată de minimalizare a incidentului” # Radio Chisinau
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe în legătură cu violarea spațiului aerian al Rep. Moldova de către șase drone rusești în noaptea de luni spre marți pe fondul unui atac masiv asupra Ucrainei. Ministrul Mihai Popșoi a declarat înaintea ședinței de Guvern de astăzi că Rep. Moldova de patru ani suportă consecințele războiului declanșat de Rusia în regiune. În urma cazului recent cu dronele căzute pe teritoriul Rep. Moldova, propaganda rusă și politicienii pro-Kremlin au lansat o campanie coordonată de minimalizare și ridiculizare a incidentului, repetând aceleași narative ca în cazul camionului cu arme oprit la vama Leușeni. În timp ce autoritățile investighează încălcările grave de securitate, politicienii pro-ruși încearcă să preia controlul narațiunii, punând la îndoială dovezile oficiale și sugerând „înscenări”, relatează Radio Chișinău.
15:00
România reafirmă sprijinul pentru alinierea Republicii Moldova la standardele UE în agricultură # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la începutul mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău. Dialogul s-a axat pe extinderea cooperării bilaterale în domeniul agriculturii, cu accent pe proiectele comune care pot contribui la dezvoltarea durabilă și modernizarea sectorului agricol al țării noastre, transmite MOLDPRES.
14:40
Notă de protest, înmânată lui Ozerov. Chișinăul cere Rusiei să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul de Externe i-a înmânat astăzi o nouă notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov după survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone rusești, la 25 noiembrie 2025.
14:30
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, și-a rostit astăzi ultimul cuvânt în fața magistraților de la Judecătoria Buiucani. Acesta riscă 15 ani de închisoare și urmează să își afle sentința pe 27 ianuarie 2026, comunică MOLDPRES.
14:20
Camionul cu armament la vamă. Daniella Misail-Nichitin: „Preliminar se investighează toate scenariile posibile, inclusiv perspectiva de a discredita Republica Moldova” # Radio Chisinau
Autoritățile investighează mai multe scenarii în cazul camionului cu armament reținut la vama Leușeni, inclusiv intenția de a discredita statul Rep. Moldova, a declarat astăzi ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin. Ea a subliniat că nu există indicii că armamentul depistat ar proveni din depozite militare strategice, precum cel de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale. Tot astăzi, Procuratura Generală a informat că munițiile depistate în camion au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă din Ucraina, transmite Radio Chișinău.
14:15
Camionul cu armament la vamă. Daniella Misail-Nichitin: „Preliminar se investighează toată scenariile posibile, inclusiv perspectiva de a discredita Republica Moldova” # Radio Chisinau
Autoritățile investighează mai multe scenarii în cazul camionului cu armament reținut la vama Leușeni, inclusiv intenția de a discredita statul Rep. Moldova, a declarat astăzi ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin. Ea a subliniat că nu există indicii că armamentul depistat ar proveni din depozite militare strategice, precum cel de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale. Tot astăzi, Procuratura Generală a informat că munițiile depistate în camion au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă din Ucraina, transmite Radio Chișinău.
13:55
Percheziții în Pitești: șapte persoane din România și R. Moldova sunt suspectate de falsificarea actelor de identitate și a permiselor de conducere # Radio Chisinau
Șapte persoane din România și R. Moldova ar fi constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente, în special acte de identitate și permise de conducere, în care s-ar fi atestat în mod nereal că sunt emise de autorități din Republica Moldova.
13:35
A fost aprobată inițierea negocierilor asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu # Radio Chisinau
Deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu vor fi scutiți de vize pentru călătorii în România. Guvernul a aprobat miercuri, 26 noiembrie, inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental în acest sens.
13:20
„Aeroportul aduce combustibil din România”. Precizările ministrului Dorin Junghietu referitoare la alimentarea avioanelor cu kerosen # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional Chișinău a preluat integral procesul de alimentare a aeronavelor, după ce stocurile de combustibil furnizate anterior de Lukoil Moldova au fost utilizate până 22 noiembrie, a precizat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în declarațiile susținute ănainte de ședința Guvernului.
13:10
Carburanții se ieftinesc. Prețul motorinei scade cu 13 bani și coboară sub pragul de 21 de lei
12:55
Timpi reduși de reacție la apelurile de urgență 112, respectarea drepturilor omului, combaterea violenței, inclusiv în mediul online. Guvernul lansează Programul național de securitate public # Radio Chisinau
Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 a fost aprobat astăzi de Cabinetul de Miniștri, având drept obiectiv modernizarea structurilor aflate în subordinea Ministerului de Interne, inclusiv reorganizarea Poliției. Inițiativa vizează reducerea timpului de reacție la urgențe, extinderea patrulelor locale și consolidarea legăturii dintre poliție și comunitate, transmite Radio Chișinău.
Ieri
12:20
Donald Trump anunță că ultimatumul dat lui Zelenski nu mai e valabil: „Rusia face concesii și Ucraina este mulțumită de negocierile pentru pace” # Radio Chisinau
Donald Trump susține că Rusia „face concesii” la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, dar și că Kievul este „mulțumit” de cum progresează discuțiile, relatează SkyNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.