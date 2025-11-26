A fost reținută încă o persoană în dosarul contrabandei cu armament de la vama Albița  

12:10

Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat „ferm și fără echivoc” încălcarea gravă a spațiului aerian al țării de către mai multe drone, dintre care una s-a prăbușit în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul este considerat „extrem de periculos” și reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor, se arată în comunicatul oficial. […] Articolul Ministerul de Externe îl convoacă din nou pe ambasadorul Rusiei, după ce alte șase drone au pătruns în spațiul aerian apare prima dată în ZIUA.md.