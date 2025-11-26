Fracțiunea „Alternativa” cere abrogarea legii care limitează numerarul la cumpărarea imobilului

14:40

O femeie, în vârstă de 58 de ani, și doi nepoți ai ei au fost la un pas de moarte, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o sobă defectă. Bunica și cei doi nepoți, de 11 și 13 ani, au fost găsiți în stare inconștientă în casă de tatăl copiilor.