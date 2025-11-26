Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață

13:20

Șoferii vor plăti, de astăzi, mai mult pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto la mai multe categorii de vehicule. Noile tarife sunt aplicate după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, conform datelor din ultimii cinci ani privind accidentele și despăgubirile. Actualizarea tarifelor […] Articolul Se scumpește asigurarea RCA. Cei mai afectați vor fi proprietarii mașinilor cu motoare de putere medie și mare și cei care au mașini electrice apare prima dată în ZIUA.md.