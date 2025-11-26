Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață
Ziua, 26 noiembrie 2025 16:10
Serviciul Hidrometeorologic anunță pentru această noapte și prima parte a zilei de joi, 27 noiembrie, cod galben de ceață. Avertizarea va fi valabilă începând cu ora 03:00, până joi, la ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m. Codul este valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 5 minute
16:30
Guvernul a aprobat programul de securitate publică pentru următorii cinci ani. Costul strategiei este de peste 1,1 miliarde de lei # Ziua
Reorganizarea poliției pe regiuni, majorarea numărului echipelor de patrulare și reducerea în jumătate a timpului de intervenție a serviciilor de urgență. Sunt câteva dintre obiectivele propuse de autoritățile centrale în Programul de ordine și securitate publică pentru următorii cinci ani, aprobat miercuri la Guvern. Costul estimativ al acestui program este de peste 1,1 miliarde de […]
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
16:00
VIDEO | MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și i-a înmânat o notă de protest privind survolarea ilegală a R. Moldova de către șase drone # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, căruia i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone. Potrivit MAE, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile" și constituie o încălcare gravă […]
Acum 2 ore
15:30
Marele compozitor Eugen Doga a fost evocat la Atena printr-o seară muzicală organizată de Uniunea Moldo-Elenă „Alexandros Ipsilantis". Banii strânși în cadrul evenimentului au fost redirecționați către Centrul Maternal „În Brațele Mamei" al Misiunii Sociale „Diaconia". La eveniment au participat și directorul Misiunii Sociale „Diaconia", Igor Belei, care a mulțumit comunității pentru solidaritate și a […]
15:20
Doliul în lumea jurnalistică din Republica Moldova. Jurnalista și publicista Valentina Basiul s-a stins din viață după o luptă nemiloasă cu o boală incurabilă. Vestea morții ziaristei a fost anunțată miercuri pe rețelele de socializare de mai mulți colegi. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a colegei noastre dragi, Valentina Basiul. […]
15:10
Curtea Europeană de Justiție a emis recent o decizie prin care toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. Actul vine în urma unei deliberări asupra faptului că autoritățile poloneze au refuzat să înscrie în registrul civil polonez un certificat de căsătorie al unui cuplu de cetățeni polonezi […]
15:00
Încă o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în dosarul camionului încărcat cu muniții de la vamă. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, aceasta ar fi avut rolul de organizator și este cercetată pentru complicitate la contrabandă cu armament, scrie newsmaker.md. Cernăuțeanu nu a precizat naționalitatea suspectului, dar a spus că acesta a fost […]
Acum 4 ore
14:30
VIDEO | Veaceslav Ioniță acuză ANRE că ține în secret prețul de achiziție a gazului, în condițiile ieftinirilor pe piața europeană # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu mai publică datele despre prețul de achiziție a gazului, în condițiile în care pe piața Uniunii Europene prețul gazului a scăzut. Observația a fost făcută de expertul economic, Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. El a adăugat că „decizia privind stabilirea tarifului la gaz […]
14:20
Kremlinul temperează așteptările unui acord de pace rapid în Ucraina: „Este prematur să vorbim despre asta acum” # Ziua
Kremlinul avertizează că negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina sunt departe de un rezultat rapid, în pofida declarațiilor optimiste venite din partea administrației Trump. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat miercuri, că discuțiile sunt încă într-un stadiu prea incipient pentru a anticipa o înțelegere iminentă. „Să mai așteptăm. Este prematur să […]
14:00
VIDEO | Diversiunea complice a Mitropoliei Moldovei și Ministerului Culturii, care împiedică parohiile să treacă la Mitropolia Basarabiei # Ziua
Bisericile din Republica Moldova cu statut de monument istoric au fost trecute în mod abuziv în gestiunea sau chiar proprietatea Mitropoliei Moldovei, iar din această cauză, parohiile care vor să treacă la Mitropolia Basarabiei întâmpină presiuni uriașe, în plus, se pomenesc într-un hățiș juridic, din care cauză sunt deseori nevoite să renunțe. Explicații legate de […]
13:50
„Ce frumos”: ICR „Mihai Eminescu” invită la un concert omagial la Chișinău, dedicat Zilei Naționale a României # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău și Ambasada României în Republica Moldova organizează concertul „Ce frumos", un eveniment dedicat Zilei Naționale a României. Spectacolul va avea loc pe 5 decembrie, la Teatrul Național „Mihai Eminescu" din capitală. Spectacolul va fi susținut de interpreta Tania Turtureanu, alături de formația sa, din care fac parte Ștefan […]
13:40
Dosarul lui Plahotniuc nu poate fi bazat pe răzbunări sau „legea junglei”, susține Alexandru Tănase: Este o abordare putinistă # Ziua
Statul nu poate recurge la răzbunări, la percepțiile opiniei publice sau ale oponenților politici în cazul examinării dosarului lui Plahotniuc. Este afirmația fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care susține că politicianul trebuie judecat în baza principiilor unui stat de drept, în caz contrar totul se transformă într-o „abordare putinistă". „Singurul lucru pe care […]
12:50
VIDEO | Renato Usatîi a cerut ca audierile în cazul contrabandei cu armament să fie publice, „atât cât e posibil” # Ziua
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a propus ca audierile privind cazul camionului cu arme și muniții, depistat la frontiera cu România, să fie desfășurate în regim public, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât informațiile prezentate să nu prejudicieze ancheta aflată în derulare. „Ca să […]
12:50
Un gimnaziu din Florești va fi închis de autorități, după o investiție de 700 de mii de lei. Dan Perciun: Nu a fost o decizie inspirată # Ziua
Gimnaziul din satul Iliciovca, raionul Florești, urmează să fie închis de autorități, după ce, acum câțiva ani, Guvernul a investit peste 700 de mii de lei în reabilitarea infrastructurii instituției. În școala care va fi lichidată au fost reparate mai multe spații, inclusiv blocul sanitar și sala de sport, proiecte realizate în cadrul Programului „Satul […]
Acum 6 ore
12:20
VIDEO | Incendiu devastator într-un complex rezidențial din Hong Kong. Cel puțin patru morți și mai multe persoane rănite # Ziua
Un incendiu puternic izbucnit miercuri după-amiază într-un complex rezidențial din Hong Kong a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor trei, au anunțat autoritățile locale. Flăcările s-au extins rapid pe schelele de bambus montate pe exteriorul clădirii, înghițind mai multe etaje și lăsând oameni blocați în interior. Departamentul Serviciilor de Pompieri a confirmat cele […]
12:10
NBC: Secretarul Armatei SUA a avertizat Ucraina asupra unei înfrângeri iminente în timp ce promova planul inițial de pace # Ziua
Întâlnirea de săptămâna trecută reprezintă doar cel mai recent episod al unei divergențe persistente în cadrul administrației Trump privind modul în care ar trebui încheiat războiul din Ucraina. Potrivit a două surse citate de NBC News, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, le-a transmis oficialilor ucraineni că forțele lor se află într-o situație militară disperată și […]
11:40
Șapte cetățeni români și moldoveni, suspectați de falsificare de documente. Percheziții derulate simultan în România și R. Moldova # Ziua
Șapte persoane, cetățeni români și moldoveni, ar fi constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente, în special acte de identitate și permise de conducere, în care s-ar fi atestat în mod nereal că sunt emise de autorități din Republica Moldova. Printre infracțiunile investigate se numără […]
11:40
Deputații Comisiei pentru securitate, apărare și ordine publică desfășoară la această oră audieri cu ușile închise pe cazul contrabandei cu armament din Ucraina, depistat la frontiera moldo-română. Tot cu ușile închise se desfășoară și audierile pe cazurile tot mai frecvente ce țin de traficul de droguri, înregistrate pe teritoriul R. Moldova. Pe ordinea de zi […]
11:10
Trump: Cele 28 de puncte privind pacea din Ucraina a fost doar „o schiță”, nu un plan. Negocierile avansează, iar emisari americani merg la Moscova săptămâna viitoare # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat marți seară că varianta de 28 de puncte a cadrului de pace pentru Ucraina, apărută în presă în urma unei scurgeri de informații, „nu a fost niciodată un plan", ci doar „o schiță", un document conceptual din care administrația sa a elaborat ulterior o versiune redusă și revizuită. În […]
10:40
EDITORIAL | Adevărul de carton, drona rusească și de ce gura lumii astupă varianta oficială a autorităților statului # Ziua
Motto: Ai dracu ruşi au fost românii, dar trece A venit apa caldă? A venit, da-i rece (Paraziții, „Noi vrem respect") Am văzut reportajul de la Nordnews despre drona care a aterizat domol pe acoperișul de la Florești. Scepticismul experților satului e la suprafață: drona nu-i dronă, era de hârtie, stătea de două săptămâni pe acoperiș […]
Acum 8 ore
10:30
Bloomberg: Kremlinul ar fi influențat planul SUA pentru Ucraina prin canale neoficiale. Moscova neagă, Trump vorbește despre o procedură „standard” # Ziua
Un nou scandal diplomatic zguduie negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, după ce Bloomberg a publicat transcrierea unui presupus dialog între Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui Rusiei pentru cooperare economică externă, și Iuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin. Potrivit înregistrării, Dmitriev i-ar fi propus lui Ușakov ca o versiune redactată la Kremlin a […]
10:00
Procuratura Generală a R. Moldova susține că armele și munițiile descoperite la intrarea în România proveneau din Ucraina # Ziua
Armele și munițiile depistate la vama Leușeni-Albița proveneau din Ucraina și au fost introduse treptat în Republica Moldova, prin contrabandă. Precizările au fost făcute de Procuratura Generală, care anunță că, în acest dosar, a fost creat un grup comun de anchetă cu instituțiile din România, fiind în desfășurare acțiuni de urmărire penală și schimb de […]
09:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai mari predicatori și ierarhi ai creștinătății # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscop al Constantinopolului, care, alături de alți doi mari ierarhi Vasile cel Mare și Grigore Teologul, a avut un rol definitoriu în conturarea teologiei creștine. Acest mare cuvântător și predicator, pentru care a și fost numit „Gură de Aur" din epoca […]
09:10
Comisia pentru securitate a Parlamentului organizează, azi-dimineață, audieri în cazul armamentului depistat la Vama Leușeni-Albița # Ziua
Comisia pentru securitate a Parlamentului organizează, azi-dimineață, audieri în urma scandalului de la Vama Leușeni-Albița, unde săptămâna trecută a fost depistat un camion plin cu armament. La raport sunt chemați responsabili din cadrul Ministerului de Interne, ai Serviciului de Informații și Securitate și din Serviciul Vamal. În aceeași ședință vor fi organizate audieri privind tragedia […]
08:50
116 ani de la nașterea lui Eugen Ionescu, părintele teatrului absurdului și unul dintre cei mai influenți dramaturgi ai secolului XX # Ziua
Astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea lui Eugen Ionescu, dramaturgul român care avea să schimbe definitiv arhitectura teatrului european. Născut la Slatina, în 26 noiembrie 1909, Ionescu a devenit membru al Academiei Franceze și o referință culturală globală, montat constant în marile centre teatrale ale lumii. Teatrul absurdului, pe care l-a fondat alături […]
Acum 24 ore
18:40
Puncte autorizate pentru vânzarea brazilor vor fi deschise în toate sectoarele capitalei, în perioada 8–31 decembrie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de primarul Chișinăului, Ion Ceban. Preturile vor stabili condițiile de activitate și vor elibera permise comercianților – persoane fizice și juridice. Operatorii sunt obligați să păstreze locurile curate, să vândă doar […]
18:20
Politico: Marco Rubio refuză o întâlnire cu Kaja Kallas privind planul de pace al SUA pentru Ucraina # Ziua
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, este tot mai vizibil marginalizată în dialogul cu Washingtonul, pe fondul relațiilor tensionate cu administrația președintelui Donald Trump. Potrivit unor oficiali citați de publicația Politico, chiar și secretarul de stat american Marco Rubio, considerat cea mai pro-europeană voce din echipa de vârf a lui Trump și principalul arhitect al repoziționării […]
18:00
Guvernul scade cotele pentru compensațiile la energie. Plafonul maxim se va reduce de la 1400 lei până la 1000 lei # Ziua
Suma maximă a compensației la energie pentru acest sezon rece se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei. Noile cote se regăsesc în proiectul de hotărâre al Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de […]
17:40
CONTRASENS | Avocatul Mitropoliei Basarabiei, Iulian Rusanovschi, la ZIUA: Disputa bisericilor, războiul monumentelor și lupta pentru românism # Ziua
Avocatul Mitropoliei Basarabiei, Iulian Rusanovschi, reprezentantul Asociației Monumentum, a fost invitatul emisiunii „Contrasens", realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Discuția a vizat litigiile cu
17:30
SUA discută cu Rusia în Emiratele Arabe Unite după ce au ajuns la „o înțelegere” cu Ucraina privind proiectul de acord de pace # Ziua
Statele Unite au început discuții directe cu Rusia la Abu Dhabi, la doar câteva zile după ce negociatorii americani și ucraineni au ajuns la o „înțelegere comună” asupra unui proiect revizuit al planului de pace propus de administrația Trump, relatează Axios, citând oficiali americani și surse familiarizate cu discuțiile. Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a […] Articolul SUA discută cu Rusia în Emiratele Arabe Unite după ce au ajuns la „o înțelegere” cu Ucraina privind proiectul de acord de pace apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Autoritățile cheltuiesc zilnic câte o mie de lei pentru arestul lui Plahotniuc, susține fostul ministru Fadei Nagacevschi # Ziua
Statul ar fi alocat până acum peste 60 de mii de lei pentru cheltuielile legate de arestul lui Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Cel puțin asta dă de înțeles fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că o zi de arest costă cel puțin o mie de lei. Juristul acuză autoritățile că […] Articolul Autoritățile cheltuiesc zilnic câte o mie de lei pentru arestul lui Plahotniuc, susține fostul ministru Fadei Nagacevschi apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Legislația antidrog va fi actualizată – procesul este inițiat de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General de Poliție. Autoritățile anunță înăsprirea pedepselor pentru persoanele implicate în cultivarea drogurilor și răspândirea substanțelor către minori. În acest caz, amenzile ar putea fi excluse și va fi introdusă condamnarea la închisoare, transmite IPN. Proiectul va include măsuri ferme […] Articolul Legislația antidrog va fi actualizată. Implicarea minorilor, pedepsită cu închisoarea apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
ULTIMA ORĂ | Mitropolia Basarabiei obține o nouă victorie în instanță împotriva Mitropoliei Moldovei și a Cadastrului Bunurilor Imobile # Ziua
Mitropolia Basarabiei a câștigat un nou proces la Curtea de Apel Chișinău, într-un litigiu ce vizează radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici declarate monumente istorice. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de avocatul Iulian Rusanovschi, care reprezintă Mitropolia Basarabiei în instanța de judecată. Litigiul a […] Articolul ULTIMA ORĂ | Mitropolia Basarabiei obține o nouă victorie în instanță împotriva Mitropoliei Moldovei și a Cadastrului Bunurilor Imobile apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:20
Kievul și Washingtonul au ajuns la o „înțelegere comună” cu privire la termenii cheie ai planului de pace. Ucraina se pregătește de vizita lui Zelenski în SUA # Ziua
Ucraina a acceptat, în principiu, acordul de pace propus de administrația Trump pentru a pune capăt invaziei ruse care durează de aproape patru ani. Anunțul a fost făcut marți pentru CBS News de un oficial american, care a precizat că Kievul și Washingtonul au ajuns la „o înțelegere comună” asupra termenilor-cheie ai propunerii. Potrivit acestuia, […] Articolul Kievul și Washingtonul au ajuns la o „înțelegere comună” cu privire la termenii cheie ai planului de pace. Ucraina se pregătește de vizita lui Zelenski în SUA apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Profesorii sunt singurul grup profesional din Republica Moldova cu salarii reale mai mici decât în 2020 # Ziua
Expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că profesorii reprezintă singura categorie profesională din Republica Moldova al cărei salariu real este mai mic decât acum cinci ani, în pofida majorărilor anunțate de Guvern. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. „Ministrul iese și spune că salariile profesorilor au crescut cu 60%. Dar inflația […] Articolul VIDEO | Profesorii sunt singurul grup profesional din Republica Moldova cu salarii reale mai mici decât în 2020 apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Lavrov: Rusia este gata să discute formulările concrete ale planului de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina # Ziua
Rusia este pregătită să analizeze și să discute formulările concrete ale planului american de pace propus de președintele Donald Trump pentru Ucraina, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, marți, în cadrul unei conferințe de presă, la Moscova. „Președintele Putin a comentat detaliat și clar planul de pace al lui Trump săptămâna trecută, la […] Articolul Lavrov: Rusia este gata să discute formulările concrete ale planului de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
VIDEO | Reprezentanții Primăriei acuză consilierii PAS din CMC de „intimidare” și „spectacol politic” # Ziua
Sesizarea PAS către CNA privind pretinse abuzuri în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei reprezintă un instrument clasic de intimidare, menit să transforme o chestiune administrativă în spectacol politic. Este replica pe care Victor Pruteanu, consilier în Cabinetul primarului, a lansat-o după ce fracțiunea PAS în Consiliul municipal Chișinău a solicitat Centrului Național Anticorupție să verifice cum […] Articolul VIDEO | Reprezentanții Primăriei acuză consilierii PAS din CMC de „intimidare” și „spectacol politic” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul municipal Chișinău (CMC) solicită Centrului Național Anticorupție (CNA) să examineze „posibile abuzuri și ilegalități” comise de autoritățile municipale în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei. PAS cere să fie trași la răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu acei funcționari publici și de demnitate publică de la Primărie care […] Articolul PAS cere CNA să examineze cum se cheltuie bugetul Chișinăului apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Curtea Europeană obligă toate statele UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în interiorul Uniunii # Ziua
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat membru. Hotărârea, cu caracter obligatoriu, reprezintă un pas major pentru libertatea de circulație și dreptul la viață privată pentru cuplurile LGBT în Europa, relatează […] Articolul Curtea Europeană obligă toate statele UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în interiorul Uniunii apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
FOTO | Primele imagini cu drona rusească găsită în județul Vaslui din România, în curtea unui localnic # Ziua
O dronă rusească a căzut în curtea unui localnic, în județul Vaslui, iar primele imagini de acolo au fost făcute publice. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat, marți, de la Baza Mihail Kogălniceanu, că o dronă căzută, fără încărcătură, a fost descoperită în Vaslui. „Nu este o sărbătoare, avem o nouă incursiune a […] Articolul FOTO | Primele imagini cu drona rusească găsită în județul Vaslui din România, în curtea unui localnic apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
O femeie și doi nepoți au fost salvați în ultimul moment, după ce s-au intoxicat cu gazul emanat de o sobă defectă # Ziua
O femeie, în vârstă de 58 de ani, și doi nepoți ai ei au fost la un pas de moarte, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o sobă defectă. Bunica și cei doi nepoți, de 11 și 13 ani, au fost găsiți în stare inconștientă în casă de tatăl copiilor. Cazul […] Articolul O femeie și doi nepoți au fost salvați în ultimul moment, după ce s-au intoxicat cu gazul emanat de o sobă defectă apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Planul propus de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina „ar putea reprezenta o bază solidă” pentru viitoarele negocieri, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de presa de la Moscova. Oficialul rus a precizat că schița inițială a documentului transmis Moscovei „corespunde în mare măsură spiritului discuțiilor de la Anchorage”, referindu-se […] Articolul Kremlinul susține că planul SUA privind Ucraina ar putea deveni o bază bună pentru negocieri apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa, generalul Christopher Donahue, așteptat la Baza Mihail Kogălniceanu din România # Ziua
Ministerul român al Apărării Naționale (MApN), Ambasada Statelor Unite la București și Garnizoana Armatei Statelor Unite Black Sea găzduiesc astăzi vizita Comandantului Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, Generalul Christopher Donahue. Astfel, Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față […] Articolul Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa, generalul Christopher Donahue, așteptat la Baza Mihail Kogălniceanu din România apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Guvernul se împrumută masiv de pe piața internă pentru a întoarce datoriile luate anterior # Ziua
Republica Moldova a intrat într-un cerc vicios, din cauza datoriilor, iar suspendarea relațiilor cu FMI complică și mai mult situația. Asupra acestui fapt atrage atenția expertul economic Veaceslav Ioniță, care subliniază că Guvernul contractează masiv credite scumpe de pe piața bancară internă, dar nu pentru a face investiții, ci pentru a returna împrumuturile vechi, în […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță: Guvernul se împrumută masiv de pe piața internă pentru a întoarce datoriile luate anterior apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Se scumpește asigurarea RCA. Cei mai afectați vor fi proprietarii mașinilor cu motoare de putere medie și mare și cei care au mașini electrice # Ziua
Șoferii vor plăti, de astăzi, mai mult pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto la mai multe categorii de vehicule. Noile tarife sunt aplicate după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, conform datelor din ultimii cinci ani privind accidentele și despăgubirile. Actualizarea tarifelor […] Articolul Se scumpește asigurarea RCA. Cei mai afectați vor fi proprietarii mașinilor cu motoare de putere medie și mare și cei care au mașini electrice apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Guvernarea a admis în mod deliberat blocarea tranșelor FMI, dă de înțeles Veaceslav Ioniță: A profitat de renunțarea condiționalității UE de a avea un acord cu FMI # Ziua
Blocarea celor două tranșe ale Fondului Monetar Internațional, în valoare de aproximativ trei miliarde de lei, nu a fost una întâmplătoare, iar guvernarea de la Chișinău a admis în mod deliberat acest lucru. Este afirmația analistului economic Veaceslav Ioniță, exprimată în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Ioniță susține că executivul a profitat de renunțarea […] Articolul Guvernarea a admis în mod deliberat blocarea tranșelor FMI, dă de înțeles Veaceslav Ioniță: A profitat de renunțarea condiționalității UE de a avea un acord cu FMI apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
CSAT a decis ca România să se pregătească pentru un război de amploare și de lungă durată în apropierea granițelor # Ziua
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a decis, în ședința de luni, că România trebuie să își consolideze capacitatea de apărare și să fie pregătită să gestioneze riscurile unui conflict armat de amploare și de lungă durată în proximitatea frontierelor sale. Concluziile apar în analiza strategică privind securitatea națională, aprobată în cadrul reuniunii și […] Articolul CSAT a decis ca România să se pregătească pentru un război de amploare și de lungă durată în apropierea granițelor apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Drona care a survolat spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Vaslui. Ministrul român al Apărării: „Mi-aș fi dorit să fie doborâtă” # Ziua
Drona rusească detectată în această dimineață în județele Tulcea, Galați și Vrancea s-a prăbușit în județul Vaslui, în zona localității Puiești, a confirmat ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu. Oficialul precizează că aparatul nu avea încărcătură explozibilă, iar prăbușirea s-a produs cel mai probabil din cauza unei defecțiuni tehnice, prin pierderea comenzii sau rămânerea fără […] Articolul Drona care a survolat spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Vaslui. Ministrul român al Apărării: „Mi-aș fi dorit să fie doborâtă” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Ministerul de Externe îl convoacă din nou pe ambasadorul Rusiei, după ce alte șase drone au pătruns în spațiul aerian # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat „ferm și fără echivoc” încălcarea gravă a spațiului aerian al țării de către mai multe drone, dintre care una s-a prăbușit în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul este considerat „extrem de periculos” și reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor, se arată în comunicatul oficial. […] Articolul Ministerul de Externe îl convoacă din nou pe ambasadorul Rusiei, după ce alte șase drone au pătruns în spațiul aerian apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
VIDEO | Droguri, aduse din UE prin intermediul coletelor, ridicate în urma unei operațiuni din Capitală. Două persoane, reținute de ofițeri # Ziua
O cantitate de amfetamină și mefedronă, în valoare de 1,2 milioane de lei, a fost ridicată în Capitală în urma unei operațiuni a ofițerilor Poliției de Frontieră și a procurorilor PCCOCS. Drogurile au fost aduse din Polonia prin intermediul coletelor. În urma operațiunii, a fost reținut un bărbat, în vârstă de 35 de ani, și […] Articolul VIDEO | Droguri, aduse din UE prin intermediul coletelor, ridicate în urma unei operațiuni din Capitală. Două persoane, reținute de ofițeri apare prima dată în ZIUA.md.
