Premieră în R. Moldova: Peste 3.000 de elevi au fost testați din punct de vedere digital
TVR Moldova, 26 noiembrie 2025 14:40
Premieră în Republica Moldova: peste trei mii de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au susţinut miercuri o testare a competențelor digitale. Inițiativa le oferă o recunoaștere oficială a nivelului cunoştinţelor digitale, tot mai solicitate pe piața muncii și indispensabilă pentru educația modernă.
• • •
