Audieri privind activitatea platformei „TUX”: Valoarea prejudiciului financiar, necunoscută

Planul de pace propus de administrația Donald Trump și lăudat recent de președintele rus Vladimir Putin ar putea obliga Ucraina să renunțe fără luptă la o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, potrivit unei estimări realizate de AFP pe baza hărților actualizate ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Documentul, structurat în 28 de puncte, prevede […]