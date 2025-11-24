ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 24.11.2025, ora 19:00

19:50

Un contingent al Armatei din Republica Moldova va defila la parada militară de la București, care se va desfășura pe 1 decembrie cu ocazia Zilei Naționale a României. Potrivit autorităților din România, anul acesta, peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale […]