ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 24.11.2025, ora 19:00
Vocea Basarabiei, 24 noiembrie 2025 22:40
ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 24.11.2025, ora 17:00
22:00
Agenda parlamentară și parcursul european al Republicii Moldova se numără printre subiecte discutate astăzi de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, în cadrul unor întrevederi bilaterale, la Stockholm, cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria, Juozas Olekas, Gordan Jandroković și Raya Nazaryan. Astfel, oficialii străini și-au exprimat deschiderea de a acorda și de
Acum 4 ore
21:40
Parlamentul European introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind noul plan de pace pentru Ucraina
Parlamentul European a introdus luni pe ordinea de zi o dezbatere referitoare la noul plan de pace pentru Ucraina, care va avea loc miercuri dimineață, cu participarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dezbaterea, introdusă pe ordinea de zi la solicitarea grupurilor PPE (Partidul Popular European), S&D (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților), Renew,
21:20
Examinarea dosarului „Sacoșa neagră", în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă și îmbogățire ilicită, va fi reluată de la zero, după o pauză de jumătate de an. Decizia vine după ce unul dintre magistrații Curții Supreme de Justiție, care examina cauza penală a fost numit
20:50
Autoritățile publice, avertizate asupra necesității revizuirii contractelor cu Lukoil-Moldova
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova avertizează autoritățile publice că există riscul ca Lukoil-Moldova să nu își mai poată onora obligațiile contractuale în urma sancțiunilor aplicate de SUA. În acest context, autoritățile publice centrale și locale sunt îndemnate să-și revizuiască urgent contractele cu această companie. „Ca urmare a sancțiunilor impuse, există un risc iminent ca operatorul
Acum 6 ore
19:30
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu și ambasadoarea Bulgariei la Chișinău, Maya Dobreva, au discutat astăzi în cadrul unei întrevederi despre situația regională, necesitatea fortificării rezilienței, dar și a securității energetice. În acest context, părțile au subliniat importanța semnării contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz. În cadrul întrevederii s-a mai remarcat că Bulgaria rămâne un susținător ferm
19:00
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) devine operațional începând de astăzi, 24 noiembrie, și la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești – Galați și Cahul – Oancea. Potrivit Poliției de Frontieră, la această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele
18:40
Moldelectrica dezminte speculațiile privind reluarea importul de curent de la Cuciurgan
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica" dezminte speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora „Chișinăul reia importul de energie electrică" de la Centrala de la Cuciurgan (MGRES). Potrivit întreprinderii, procedura de achiziție privind procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport este desfășurată exclusiv în baza cadrului normativ în vigoare, adică
18:00
Președintele României: Negocierile de pace pentru Ucraina trebuie să ia în considerare și securitatea R. Moldova
Actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de Nicușor Dan, președintele României. Șeful statului român a subliniat, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European, importanța sprijinului pentru Ucraina. „Astăzi am participat la o reuniune
Acum 8 ore
17:20
Ședința de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență al fostului deputat Constantin Țuțu, programată pentru astăzi, a fost amânată din cauza lipsei inculpatului. Potrivit Procuraturii Anticorupție, astăzi, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în care Constantin Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire
16:40
Dosarul numit generic „Sacoșa", în care ex-președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție. Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Informația a fost
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 25 noiembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,37 lei, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea și prețul motorinei va scădea cu 4 bani, ajungând la 21,17 lei/litru. Menționăm că aceasta este prima scădere ușoară a tarifelor
Acum 12 ore
15:30
Un cetățean din Republica Moldova, care era urmărit de Interpol, a fost reținut duminică, 23 noiembrie, de polițiștii frontieră din România. Bărbatul de 59 de ani s-a prezentat, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pentru a efectua formalitățile de ieșire din România. La controlul de frontieră s-a constatat că persoana figurează în bazele de
15:00
Ministerul Energiei al R. Moldova solicită corectarea facturilor la gaze naturale
Ministerul Energiei de la Chișinău a cerut operatorilor de gaze să corecteze până la sfârșitul acestei săptămâni facturile care conțin date eronate și să prezinte, în maximum 10 zile, un raport privind problemele de citire a contoarelor. Deciziile au fost luate în cadrul unei ședințe de urgență, după ce în ultimele săptămâni au fost înregistrate
14:10
Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii regiuni"
Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a reconfirmat luni, 24 noiembrie, sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, subliniind că „victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii noastre regiuni". El a mulțumit, în cadrul discursului susținut la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, poporului ucrainean pentru curajul cu care rezistă și luptă pentru independență
13:00
Peste 100 de primari din R. Moldova și din state membre ale UE, reuniți la Chișinău
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Potrivit unui comunicat al Guvernului, dialogul are loc pe platforma Grupului de lucru pentru R. Moldova al Comitetului European
12:50
Aeroportul din Chișinău a început duminică, 23 noiembrie, alimentarea avioanelor cu kerosen. Informația a fost confirmată de Victoria Nanu, șefa serviciului marketing și relații internaționale din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga", transmite IPN. Vineri și sâmbătă, 21 și 22 noiembrie, au fost ultimele două zile în care compania rusă Lukoil Moldova a asigurat stocurile
12:30
Militari ai R. Moldova, în drum spre București pentru a participa la parada de Ziua Națională a României
Un contingent de militari ai Republicii Moldova a plecat astăzi, la București, pentru a participa la parada militară, care va avea loc pe 1 decembrie cu prilejul Zilei Naționale a României. Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, detașamentul este format din militari ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre", precum și din Grupul
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025-2026. Potrivit ANRE, măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale. „În conformitate cu cerințele legale, furnizorii
12:00
Curtea Constituțională a validat mandatele a celor opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, Partidului Nostru și Blocului Electoral „Alternativa". Astfel printre cei cinci deputați noi ai Partidului Acțiune și Solidaritate se numără Vladimir Rusu, care este la primul mandat și are studii în domeniul juridic. De asemenea, au fost validate mandatele medicului
11:40
Un lot de 1120 de kilograme de ceai negru importat a fost distrus după ce testele de laborator au confirmat prezența unor reziduuri de pesticide. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran", substanță interzisă în produse alimentare. Astfel, inspectorii ANSA au efectuat imediat
Acum 24 ore
09:10
Ministerul Educației pregătește un nou pachet de debirocratizare.Perciun: „Mai puțin timp pentru hârtii, mai mult timp pentru copii"
Un nou pachet de debirocratizare în domeniul educației va fi prezentat până la sfârșitul lunii decembrie, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-o intervenție live pe Facebook. Oficialul a îndemnat profesorii și angajații din sistem să transmită propuneri concrete privind reducerea birocrației, transmite MOLDPRES. „Avem total încredere în profesori și în directori, care
08:30
Bruxelles și Chișinăul sincronizează agenda europeană cu reglementarea transnistreană. Trei scenarii pentru viitorul Moldovei în UE
Factorii de decizie de la Bruxelles și Chișinău transmit tot mai multe semnale politice care arată că reglementarea conflictului transnistrean ar putea dobândi o importanță sporită în procesul de extindere a Uniunii Europene către Est. Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova este menționată tot mai des drept o necesitate pentru accelerarea convergenței cu UE, scrie anticoruptie.md
07:30
Discuții intense la Geneva între SUA, Marea Britanie, Franța, Germania și Ucraina asupra unui nou plan de pace pentru încheierea războiului
Oficiali de rang înalt în domeniul securității din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania și Ucraina s-au reunit duminică, 23 noiembrie, la Geneva, Elveția, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare
07:00
Un microbuz care transporta 18 persoane din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în mers, pe drumul național 11A, în județul Bacău. Incidentul a avut loc între localitățile Huru
Ieri
15:00
Igor Grosu participă la Summitul parlamentar al Platformei Crimeea, găzduit de Riksdagul Suediei # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, va participa luni, 24 noiembrie, la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, eveniment desfășurat la Stockholm și găzduit de Riksdagul Suediei. Summitul va aduna președinți ai parlamentelor naționale și lideri ai organizațiilor interparlamentare. Din delegația Republicii Moldova va face parte și Ana Calinici, vicepreședinta […] Articolul Igor Grosu participă la Summitul parlamentar al Platformei Crimeea, găzduit de Riksdagul Suediei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Institutului pentru Studiul Războiului:Planul de pace promovat de Trump ar forța Ucraina să cedeze teritorii cât Luxemburgul # Vocea Basarabiei
Planul de pace propus de administrația Donald Trump și lăudat recent de președintele rus Vladimir Putin ar putea obliga Ucraina să renunțe fără luptă la o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, potrivit unei estimări realizate de AFP pe baza hărților actualizate ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Documentul, structurat în 28 de puncte, prevede […] Articolul Institutului pentru Studiul Războiului:Planul de pace promovat de Trump ar forța Ucraina să cedeze teritorii cât Luxemburgul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Proteste masive în Franța împotriva violenței asupra femeilor: zeci de mii cer acțiuni urgente și finanțare adecvată # Vocea Basarabiei
Mii de oameni au protestat sâmbătă seara în mai multe orașe din Franța pentru a condamna persistența violenței împotriva femeilor și pentru a cere autorităților măsuri mai ferme, transmite France 24. La Paris, aproximativ 50.000 de persoane potrivit organizatorilor – sau 17.000 conform poliției – au mărșăluit purtând pancarte, scandând și dansând în cadrul manifestațiilor […] Articolul Proteste masive în Franța împotriva violenței asupra femeilor: zeci de mii cer acțiuni urgente și finanțare adecvată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Controalele Serviciului Vamal au identificat obligații suplimentare de aproape 3 milioane lei # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal a constatat obligații vamale suplimentare în valoare totală de 2,929 milioane lei în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 10–21 noiembrie 2025, informează MOLDPRES. Potrivit instituției, verificările au relevat mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale. Printre neregulile depistate se numără beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar preferențial, încadrarea tarifară eronată a mărfurilor […] Articolul Controalele Serviciului Vamal au identificat obligații suplimentare de aproape 3 milioane lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
R.Moldova accelerează integrarea în piața financiară europeană: Anca Dragu anunță liberalizarea capitalului și noi reforme la Viena # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se apropie de o piață financiară europeană unificată, pe măsură ce avansează spre liberalizarea capitalului și libera circulație a serviciilor financiare. Declarația a fost făcută de Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), organizată de Banca Națională a Austriei la Viena, informează MOLDPRES. „De […] Articolul R.Moldova accelerează integrarea în piața financiară europeană: Anca Dragu anunță liberalizarea capitalului și noi reforme la Viena apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Tiraspolul suspendă penalitățile la plata utilităților în sezonul rece și interzice deconectările # Vocea Basarabiei
Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților în perioada sezonului rece, între noiembrie 2025 și martie 2026, transmite IPN. Potrivit deciziei Sovietului Suprem, așa-zisul organ legislativ al administrației separatiste, datoriile acumulate în această perioadă vor putea fi achitate eșalonat, în tranșe egale, până la sfârșitul anului viitor. Totodată, consumatorii […] Articolul Tiraspolul suspendă penalitățile la plata utilităților în sezonul rece și interzice deconectările apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Parlamentul organizează audieri privind contrabanda cu muniții depistată la Leușeni–Albița și alte cazuri de securitate # Vocea Basarabiei
Miercuri, 26 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va organiza audieri privind cazul transportului cu muniții militare depistat pe 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, relatează Ziarul de Gardă. Potrivit documentului semnat de președintele Comisiei, deputatul Lilian Carp, audierile sunt programate pentru ora 10:00 și vor avea loc […] Articolul Parlamentul organizează audieri privind contrabanda cu muniții depistată la Leușeni–Albița și alte cazuri de securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Ucraina și Statele Unite încep consultări în Elveția privind parametrii unui posibil acord de pace # Vocea Basarabiei
Ucraina va începe consultări oficiale cu Statele Unite în Elveția privind încetarea războiului declanșat de Rusia, a anunțat sâmbătă Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, citat de Reuters și France Presse „Începem consultări între înalți oficiali din Ucraina și Statele Unite privind posibilii parametri ai unui viitor acord de pace în Elveția”, […] Articolul Ucraina și Statele Unite încep consultări în Elveția privind parametrii unui posibil acord de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Iarmaroace și târguri de weekend în Chișinău: produse locale, tradiții și oferte de sezon în toate sectoarele capitalei # Vocea Basarabiei
Chișinăul găzduiește în acest weekend o serie de iarmaroace și târguri cu produse autohtone, organizate în toate sectoarele capitalei. Evenimentele au scopul de a susține producătorii locali și de a oferi locuitorilor acces la produse agricole de sezon, artizanat și mărfuri tradiționale. Sectorul Buiucani• 22 noiembrie 2025, lângă edificiul „Kentford” de pe bd. Ștefan cel […] Articolul Iarmaroace și târguri de weekend în Chișinău: produse locale, tradiții și oferte de sezon în toate sectoarele capitalei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Maia Sandu: „Stabilitatea Europei depinde de independența și securitatea Ucrainei” – Reacții după prezentarea planului de pace propus de SUA # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că stabilitatea întregului continent european este direct legată de garantarea independenței, suveranității și securității Ucrainei. Mesajul a fost transmis pe platforma X, în contextul planului de pace elaborat de Statele Unite și propus Kievului. „Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei. Unitatea și […] Articolul Maia Sandu: „Stabilitatea Europei depinde de independența și securitatea Ucrainei” – Reacții după prezentarea planului de pace propus de SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Spital din Herson avariat în urma unui atac rusesc; mai multe localități lovite în ultimele 24 de ore # Vocea Basarabiei
Șeful administrației militare a orașului Herson, Iaroslav Șanko, a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, forțele ruse au bombardat un spital din cartierul Korabelni, avariind clădirea instituției medicale. Aproximativ 20 de ferestre au fost sparte, iar tavanul a fost deteriorat. Din fericire, nu au fost raportate victime. „Ocupanții ruși nu renunță la încercările […] Articolul Spital din Herson avariat în urma unui atac rusesc; mai multe localități lovite în ultimele 24 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Bursele studenților vor fi majorate în 2026; specialitățile STEM vor primi creșteri mai mari # Vocea Basarabiei
Bursele studenților din Republica Moldova vor crește în anul 2026, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, ca răspuns la o petiție semnată de mai mulți studenți care au solicitat majorarea burselor. Ministrul a precizat că sunt planificate majorări, însă acestea ar putea fi sub nivelul așteptărilor exprimate de studenți. „În 2026 vom avea […] Articolul Bursele studenților vor fi majorate în 2026; specialitățile STEM vor primi creșteri mai mari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal # Vocea Basarabiei
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcţie pentru doi ani, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un dosar fiscal care îl viza pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta, Isabel Díaz Ayuso. Pe lângă suspendare, García Ortiz a […] Articolul Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
CNAS a achitat peste 61 milioane lei pentru indemnizațiile destinate părinților și copiilor # Vocea Basarabiei
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata mai multor tipuri de indemnizații sociale destinate familiilor cu copii: indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea sau îngrijirea copilului, indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizații paternale, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. În total, valoarea fondurilor achitate se ridică la 61,01 […] Articolul CNAS a achitat peste 61 milioane lei pentru indemnizațiile destinate părinților și copiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Japonia face pasul decisiv spre repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa în 2026 # Vocea Basarabiei
Guvernatorul prefecturii Niigata a acordat aprobarea necesară pentru repornirea reactorului nr. 6 al centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, eliminând astfel ultimul obstacol major pentru operatorul Tokyo Electric Power Co. (Tepco). Decizia deschide calea către prima repornire a unei centrale administrate de Tepco după dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011. Pentru redeschiderea oficială este necesar acordul final […] Articolul Japonia face pasul decisiv spre repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Platformă educațională pentru dezvoltarea timpurie a copilului, lansată în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
În Republica Moldova a fost lansată o nouă platformă de formare profesională dedicată dezvoltării timpurii a copilului, destinată atât specialiștilor din domeniu, cât și persoanelor fără pregătire de specialitate care doresc să-și extindă cunoștințele în acest sector. Platforma, denumită LearnECD, oferă cursuri despre îngrijirea și sprijinirea copiilor mici, inclusiv a celor cu dificultăți în dezvoltare, […] Articolul Platformă educațională pentru dezvoltarea timpurie a copilului, lansată în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21 noiembrie 2025
21:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 21.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Consiliul municipal Chișinău a respins candidaturile propuse de primarul Ion Ceban pentru funcțiile de viceprimari ai capitalei. Este vorba despre Olesea Pșenițchi, actuală șefă a Direcției generale finanțe, și Victor Pruteanu, consilier în Cabinetul primarului. Fiind supuse aprobării, proiectele cu privire la numirea viceprimarilor nu au obținut numărul necesar de voturi în Consiliu, transmite IPN. […] Articolul CMC a respins candidaturile propuse de Ion Ceban pentru funcțiile de viceprimar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Șefa diplomației UE: Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane cu acest plan privind Ucraina # Vocea Basarabiei
Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva exporturilor sale de petrol prin anunțul făcut dinspre Washington a unui plan de pace cu privire la Ucraina, a declarat vineri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. „Astăzi este ziua în care sancțiunile americane împotriva Rusiei urmau să intre în vigoare. Sper că nu […] Articolul Șefa diplomației UE: Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane cu acest plan privind Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Președintele R. Moldova: Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună # Vocea Basarabiei
„Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună”. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova în cadrul unui eveniment dedicat marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale. Șefa statului a subliniat în discursul său rolul esențial al Comisiei Electorale Centrale în protejarea integrității alegerilor în contextul […] Articolul Președintele R. Moldova: Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Vicepremier de la Chișinău: R. Moldova nu vine către UE ca beneficiar, ci ca partener responsabil # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova nu vine către Uniunea Europeană ca beneficiar, ci ca partener responsabil”. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, la conferința de nivel înalt „Coeziunea 2027+” de la București. El a subliniat, în intervenția din cadrul evenimentului, direcția strategică a Republicii Moldova și angajamentul deplin […] Articolul Vicepremier de la Chișinău: R. Moldova nu vine către UE ca beneficiar, ci ca partener responsabil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova vor participa la parada de la București # Vocea Basarabiei
Un contingent al Armatei din Republica Moldova va defila la parada militară de la București, care se va desfășura pe 1 decembrie cu ocazia Zilei Naționale a României. Potrivit autorităților din România, anul acesta, peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale […] Articolul Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova vor participa la parada de la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză au încheiat recent un acord care prevede cooperarea în vederea predării limbii chineze în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Potrivit MEC, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a resurselor educaționale pentru predarea limbii chineze, precum și formarea cadrelor didactice […] Articolul Limba chineză, predată în școlile din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Președintele Ucrainei: „Acum este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis vineri, 21 noiembrie, un mesaj către cetățenii ucraineni în contextul în care recent a fost făcut public planul de pace al SUA pentru Ucraina. El a recunoscut că Ucraina se află acum „în fața unei alegeri foarte complicate” și a dat asigurări că nu va încălca jurământul depus la […] Articolul Președintele Ucrainei: „Acum este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
