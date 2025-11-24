Sistemul EES, implementat în alte două puncte de trecere a frontierei

15:40

Cel puțin patru persoane ar fi fost implicate în dosarul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița. Trei dintre acestea au fost arestate în Republica Moldova, iar șoferul camionului a fost reținut de autoritățile din România. Poliția Republicii Moldova anunță că a reținut până în prezent trei persoane, printre care conducătorul