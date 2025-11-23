Zelenski, la începutul discuțiilor de la Geneva: Vărsarea de sânge trebuie oprită

16:30

L-a numit „ucigaș" pe Ilie Ilașcu, patriot și fost deținut politic. Este vorba despre consiliera PSRM Silvia Grigore, după ce activistul Radu Dutcovici i-a reproșat că nu s-a ridicat în picioare la momentul de reculegere dedicat memoriei lui Ilașcu. Declaraţiie au fost suprinse într-un filmuleţ video şi publicat de Dutcovici pe reţelele de socializare. Silvia […]