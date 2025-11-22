Kallas: Rusia încearcă să blocheze sancțiunile americane folosindu-se de „planul de pace”

14:20

Prețurile la gaz în Europa au scăzut la nivelul minim din mai 2024, după ce Vladimir Zelenski a acceptat să lucreze la planul de pace, iar prognozele meteo mai calde au redus perspectivele cererii pentru încălzire. Prețul futures pentru luna decembrie la hub-ul TTF din Olanda a scăzut cu aproape 3,1%, ajungând la 30,2 de […] Articolul Gaz mai ieftin în Europa: Cotațiile au coborât la cel mai redus nivel din 18 luni apare prima dată în SafeNews.