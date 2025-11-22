Lituania oprește tranzitul feroviar al mărfurilor Lukoil către Kaliningrad, în urma noilor sancțiuni internaționale

10:50

Polițiștii din sectorul Buiucani, împreună cu procurorii, au descoperit substanțe narcotice în locuința unui bărbat de 38 de ani din Chișinău, acesta fiind acum documentat de autorități. În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au găsit 14 tuburi din plastic cu ulei de cannabis, mai multe pachețele cu marijuana, un tub cu substanță vegetală de culoare […]