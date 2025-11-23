Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina

08:50

La Focșani, doi angajați ai primăriei au curățat Monumentul Unirii din bronz folosind peri de sârmă, fără aviz de la Ministerul Culturii. Intervenția neautorizată a deteriorat bronzul, lăsând urme vizibile pe basorelief. „Acea patină nu trebuie îndepărtată ca și cum ai freca oala. Se face cu instrumente foarte fine, de lemn sau lavetă", explică specialistul