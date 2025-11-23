Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina
SafeNews, 23 noiembrie 2025 18:00
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră. Turcia va face tot posibilul pentru a
• • •
Acum o oră
18:00
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră. Turcia va face tot posibilul pentru a
18:00
Mesajul premierului Alexandru Munteanu pentru fermierii din țară: „Ne faceți mândri de produsele noastre acasă și în lume” # SafeNews
Premierul țării, Alexandru Munteanu, a transmis duminică, 23 noiembrie 2025, un mesaj de felicitare pentru fermieri cu ocazia Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. El a a subliniat rolul esențial al agricultorilor pentru economia Republicii Moldova și a declarat că aceștia „ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume". „De
18:00
Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, iar pentru asta ia în calcul recrutarea obligatorie # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile. Potrivit unei analize CNN, guvernul de coaliție speră că un nou proiect convenit săptămâna trecută va contribui la transformarea acestui lucru în realitate într-o Germanie care percepe
Acum 2 ore
16:40
FOTO | O tânără fără permis și-a pierdut viața într-un accident rutier între Blîndești și Sculeni # SafeNews
Un accident grav s-a produs ieri, în jurul orei 15:20, pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. Poliția din Ungheni a fost alertată de trecători și a intervenit imediat la fața locului. Potrivit primelor informații, o tânără de 21 de ani, din satul Săghieni, conducea un automobil Volkswagen spre municipiul Ungheni, deși
Acum 4 ore
15:30
Contrabanda cu armament, evoluția consumului și traficul de droguri, precum și incidentul de la hotelul „Național", soldat cu moartea unui copil, au fost incluse pe agenda Comisiei parlamentare pentru securitate națională. Audierile se vor desfășura miercuri, 26 noiembrie curent. În cadrul sesiunii de discuții privind contrabanda cu armament sunt invitații reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne,
15:20
Un mesaj de recunoștință a fost transmis duminică de ministrul Ludmila Catlabuga cu ocazia Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. „Voi sunteți cei care începeți ziua înaintea tuturor și o încheiați după toți. Și chiar dacă munca voastră nu se vede mereu, ea se simte în fiecare casă din Moldova", a declarat oficiala într-un
15:20
Fostul premier britanic Boris Johnson, critici dure la adresa planului de pace al SUA: „Dacă ucrainenii ar fi atât de nebuni încât să accepte aceste condiții…” # SafeNews
Fostul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a criticat „planul de pace" al președintelui american, Donald Trump, pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, citând un articol scris de Boris Johnson în „Daily Mail". Boris Johnson a sugerat că preşedintele rus, Vladimir Putin, probabil stă într-unul dintre numeroasele sale palate,
15:10
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova, provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse. Dronele ucrainene au lovit duminică centrala Șatura, situată la aproximativ 120 km est de Kremlin, a spus guvernatorul regiunii
15:10
VIDEO | Furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Ce arată primele investigații ale polițiștilor # SafeNews
Un furt de proporții a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:00, la un schimb valutar din orașul Florești. Poliția a fost alertată de o companie privată de pază, responsabilă de securitatea sediului, după ce sistemele au indicat o posibilă intrare prin efracție. La fața locului, polițiștii au constatat dispariția unei sume mari de
15:10
Se dau lupte intense pe frontul din estul Ucrainei. Rușii revendică cucerirea a trei noi localităţi # SafeNews
Armata rusă a revendicat, duminică, 23 noiembrie 2025, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump. Ministerul rus al Apărării a raportat capturarea localităţii Petrivské din regiunea Doneţk (est),unde
Acum 12 ore
10:30
Întâlnire importantă la Geneva: Oficialii americani, ucraineni și europeni se întâlnesc astăzi pentru a discuta planul de pace # SafeNews
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul Washingtonului privind încheierea războiului din Ucraina, scrie Mediafax. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmau să sosească duminică pentru discuțiile privind încheierea invaziei
09:40
Summitul Platformei Crimeea: Igor Grosu merge la Stockholm pentru discuții cu oficiali europeni # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, pleacă luni, 24 noiembrie, la Stockholm, unde va participa la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Subiectele abordate în discuții vor viza sancțiunile, drepturile omului, securitatea, precum și consecințele economice și de mediu. În context,
09:20
ISW: Ucraina va pierde o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, dacă acceptă planul de place # SafeNews
Planul de pace promovat de administrația Trump și recent lăudat de Vladimir Putin ar putea obliga Ucraina să cedeze fără luptă o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, conform unui calcul AFP bazat pe hărțile actualizate ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Planul, care include 28 de puncte, prevede printre altele recunoașterea de facto a
08:50
SCANDAL ÎN ROMÂNIA: Monumentul Unirii, deteriorat după ce a fost curățat cu peri de sârmă, fără autorizație # SafeNews
La Focșani, doi angajați ai primăriei au curățat Monumentul Unirii din bronz folosind peri de sârmă, fără aviz de la Ministerul Culturii. Intervenția neautorizată a deteriorat bronzul, lăsând urme vizibile pe basorelief. „Acea patină nu trebuie îndepărtată ca și cum ai freca oala. Se face cu instrumente foarte fine, de lemn sau lavetă", explică specialistul
08:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat un audit în sectorul Apărării, în plin scandal de corupție, pentru a verifica companiile de stat și contractele aferente. „O decizie a fost pregătită privind o revizuire cuprinzătoare a companiilor de stat în domeniul apărării şi a contractelor aferente", a scris Zelenski pe Telegram, adăugând că eventualele încălcări vor
08:30
La Negureni, raionul Telenești, a fost plantată sâmbătă, 21 noiembrie, o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare, ca parte a campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025". La acțiune au participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, actorul Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori. Plantarea a fost realizată printr-un parteneriat între Ministerul Mediului, Moldsilva și Emilian
08:20
ALERTĂ | Circulația pe podul din comuna Plop, Dondușeni, a fost oprită din cauza riscului de prăbușire # SafeNews
Circulația pe podul peste râul Cubolta, din comuna Plop, raionul Dondușeni, a fost interzisă începând de sâmbătă, 22 noiembrie. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a luat această decizie după ce structura podului a fost slăbită în urma lucrărilor de curățare a albiei râului. Podul se află pe sectorul de drum Plopi – Horodiște – Teleșeuca
08:10
Rata șomajului în Europa variază semnificativ, iar Republica Moldova se află în zona mediană, cu aproximativ 4 – 4,5% în 2024 – 2025, arată datele publicate de iData, bazate pe Eurostat, ILO și birourile naționale de statistică. Țările din Europa Centrală și de Nord au cele mai scăzute rate ale șomajului, în timp ce statele
08:00
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni condamnați pentru infracțiuni penale, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt, Natalia Eismont. Decizia a fost luată „la cererea Ucrainei și în cadrul acordurilor cu președintele SUA, Donald Trump, pentru crearea condițiilor de soluționare a conflictului". Eismont a precizat că grațierea este un gest umanitar, bazat
07:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta finală. „Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul", le-a spus el jurnaliștilor, precizând însă „nu" când a fost întrebat dacă planul prezentat este forma sa definitivă. Declarația vine după ce
07:40
Naștere surpriză în ambulanță: O mamă din Glodeni a adus pe lume două fetițe. Starea micuțelor # SafeNews
O femeie de 33 de ani din raionul Glodeni a adus pe lume două fetițe gemene chiar în ambulanță, pe 21 noiembrie. Nașterea a avut loc în timp ce echipele de urgență o transportau spre spital. Apelul la serviciul 112 a fost făcut la ora 10:50, iar ambulanța a ajuns la femeie în doar opt
07:30
Nigeria se confruntă cu o nouă răpire în masă, după ce bărbați înarmați au atacat, vineri, 21 noiembrie, școala catolică Sfânta Maria din localitatea Papiri, statul Niger. Potrivit Asociației Creștine din Nigeria, au fost răpiți 303 elevi și 12 membri ai personalului, după ce atacatorii au pătruns în căminul școlii în jurul orei 02:00. Inițial,
07:20
Luptătorul moldovean Artiom Roșca a urcat pe podium la Campionatul European U18 de taekwondo, desfășurat în Elveția, unde a cucerit medalia de argint. Sportivul, pregătit de antrenorul Vladislav Mazur, a avut o evoluție remarcabilă, obținând trei victorii consecutive care l-au dus în finală. În meciul pentru titlu, Roșca a fost învins de spaniolul Jairo Agenjo,
07:10
Un bărbat din statul Washington a murit după ce s-a infectat cu virusul gripei aviare H5N5, au anunțat autoritățile sanitare americane. Acesta este primul deces confirmat în Statele Unite provocat de această tulpină a virusului. Bărbatul, care locuia în comitatul Grays Harbor, era în vârstă și suferea de mai multe boli cronice. El a fost
Acum 24 ore
19:20
La sfârșitul anului 2025, Apă-Canal Chișinău SA ar trebui să aibă un deficit de aproximativ 45 de milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din buget. Importanța acestor cifre este demonstrată de faptul că, la sfârșitul anului 2022, deficitul a depășit 300 de milioane de lei, echivalentul a circa 50% din buget. Aceste date
19:10
ChatGPT a început să le ceară unora dintre utilizatori verificarea identității prin pașaport atunci când sistemul consideră că aceștia ar putea avea sub 18 ani. Până la confirmarea vârstei, accesul la discuțiile marcate ca „pentru adulți" este restricționat. În anumite situații, cererea a apărut chiar și pentru persoane majore. Un utilizator de 30 de ani
Ieri
09:40
VIDEO | Întâlnire surprinzător de cordială între Donald Trump și noul primar al New York-ului # SafeNews
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit vineri, la Casa Albă, cu primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, în ciuda schimburilor dure de replici din campania electorală. Discuția, descrisă de ambii drept „productivă", a avut un ton neașteptat de prietenos. Trump a declarat că este gata să îl sprijine pe Mamdani în eforturile de a
09:30
Un bărbat din raionul Glodeni a fost prins de Poliția de Frontieră în timp ce transporta ilegal masă lemnoasă. Incidentul a avut loc în zona localității Moara Domnească, în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate de echipajul mobil al Sectorului Poliției de Frontieră Cu
09:30
Sâmbătă, 22 noiembrie, vremea va fi în general mohorâtă în toată Republica Moldova. Meteorologii anunță ploi slabe în nordul țării, iar în centru și sud se așteaptă cer predominant noros. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile se mențin blânde pentru finalul lunii noiembrie. Maximele vor varia între +10 și +16 grade Celsius, iar vântul va […] Articolul METEO | Ploi slabe în nord și cer noros în restul țării, sâmbătă, 22 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
08:30
Kallas: Rusia încearcă să blocheze sancțiunile americane folosindu-se de „planul de pace” # SafeNews
Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a noilor sancțiuni americane împotriva exporturilor sale de petrol, profitând de anunțul făcut la Washington privind un plan de pace pentru Ucraina. Declarația a fost făcută vineri de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, citată de France Presse. „Astăzi este ziua în care sancțiunile americane împotriva Rusiei urmau […] Articolul Kallas: Rusia încearcă să blocheze sancțiunile americane folosindu-se de „planul de pace” apare prima dată în SafeNews.
08:10
Cel puțin 43 de persoane au murit din cauza inundațiilor în Vietnam. Peste 70.000 de locuințe au fost complet inundate, iar mii de oameni au fost evacuați în locuri sigure. Mulți oameni s-au salvat urcând pe acoperișuri. În valurile de apă au murit și zeci de mii de animale. Presa locală numește acest eveniment „inundația […] Articolul FOTO | Inundații devastatoare în Vietnam: cel puțin 43 de morți apare prima dată în SafeNews.
08:00
Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. anunță că sâmbătă, 22 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere și modernizare a rețelei electrice în mai multe localități din municipiul Chișinău și raionul Căușeni. Din acest motiv, în anumite zone va fi oprit temporar curentul electric. În Chișinău, vor fi afectate mai multe străzi din comuna […] Articolul ATENȚIE | Întreruperi de lumină, programate ASTĂZI, 22 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
07:50
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită o zonă de supraveghere a pestei porcine africane, după confirmarea virusului la mistreți în fondul forestier din satul Zloți, raionul Cimișlia. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Ialoveni, care s-a întrunit de urgență, anunță Consiliul Raional Ialoveni. Zona de supraveghere […] Articolul Alertă sanitară în raionul Ialoveni: Risc de răspândire a pestei porcine africane apare prima dată în SafeNews.
07:40
FLASH | Fost europarlamentar britanic, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru discursuri pro-Rusia plătite # SafeNews
Fostul europarlamentar britanic Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a fost condamnat vineri de un tribunal din Londra la 10 ani și jumătate de închisoare, după ce anchetatorii au stabilit că a promovat în Parlamentul European mesaje favorabile Rusiei în schimbul unor sume de bani. Informația este transmisă de AFP și EFE, citate […] Articolul FLASH | Fost europarlamentar britanic, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru discursuri pro-Rusia plătite apare prima dată în SafeNews.
07:30
Lituania oprește tranzitul feroviar al mărfurilor Lukoil către Kaliningrad, în urma noilor sancțiuni internaționale # SafeNews
Tranzitul feroviar al mărfurilor companiei ruse Lukoil către regiunea Kaliningrad a fost oprit complet de Lituania, ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele Unite și Marea Britanie. Decizia a fost confirmată de Căile Ferate Lituaniene (LTG), transmite lrt.lt. Directorul general al LTG, Egidijus Lazauskas, a declarat că respectarea sancțiunilor este esențială atât pentru reducerea […] Articolul Lituania oprește tranzitul feroviar al mărfurilor Lukoil către Kaliningrad, în urma noilor sancțiuni internaționale apare prima dată în SafeNews.
07:10
O creștere semnificativă a creditării a determinat Banca Națională a Moldovei (BNM) să majoreze cerințele de capital pentru băncile comerciale. Conform Infotag, noile standarde vor fi aplicate individual fiecărei bănci în șase luni. Conform datelor BNM obținute dintr-o analiză a creditării în primul trimestru al anului 2025, raportul credite/produs intern brut (PIB) s-a situat la 103%. […] Articolul BNM mărește cerințele de capital pentru băncile comerciale apare prima dată în SafeNews.
21 noiembrie 2025
19:00
Zelenski, mesaj către națiune după apariția „planului Putin–Trump”: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj amplu către populație, după ce în spațiul public a apărut informația privind un posibil „plan Putin–Trump” pentru încetarea războiului. Liderul de la Kiev a vorbit despre „o alegere imposibilă” pe care Ucraina ar fi presată să o facă: „Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un […] Articolul Zelenski, mesaj către națiune după apariția „planului Putin–Trump”: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial” apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Elevii și studenții din Republica Moldova vor putea învăța limba chineză, ca urmare a unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China. Potrivit Ministerului Educației, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a materialelor educaționale, precum și formarea cadrelor didactice prin programe speciale. În baza acordului, universitățile […] Articolul Limba chineză va fi predată în școlile și universitățile din Moldova apare prima dată în SafeNews.
16:50
FOTO | Toate intrările în fostul Hotel „Național”, blocate după tragedia din centrul Chișinăului # SafeNews
Toate intrările în clădirea avariată a fostului Hotel „Național” au fost blocate de autoritățile municipale pentru a preveni incidente și a proteja locuitorii din zonă. Pretura sectorului Centru a anunțat că lucrările s-au desfășurat în zilele de 20 și 21 noiembrie, ca urmare a tragediei de acum două săptămâni, când o fetiță a fost găsită […] Articolul FOTO | Toate intrările în fostul Hotel „Național”, blocate după tragedia din centrul Chișinăului apare prima dată în SafeNews.
16:40
VIDEO | Organiza un spațiu pentru consum de droguri în Botanica: bărbat reținut de poliție # SafeNews
Un bărbat de 37 de ani din capitală este cercetat penal pentru că ar fi organizat și întreținut un spațiu pentru consumul de droguri în sectorul Botanica. Polițiștii au descoperit că suspectul amenajase în apartamentul său o încăpere destinată consumului de substanțe narcotice. În timpul percheziției, oamenii legii au găsit dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, […] Articolul VIDEO | Organiza un spațiu pentru consum de droguri în Botanica: bărbat reținut de poliție apare prima dată în SafeNews.
16:30
STOP CADRU | Controverse la CMC: Silvia Grigore l-a numit „ucigaș” pe Ilie Ilașcu după ce nu s-ar fi ridicat la momentul de reculegere # SafeNews
L-a numit „ucigaș” pe Ilie Ilașcu, patriot și fost deținut politic. Este vorba despre consiliera PSRM Silvia Grigore, după ce activistul Radu Dutcovici i-a reproșat că nu s-a ridicat în picioare la momentul de reculegere dedicat memoriei lui Ilașcu. Declaraţiie au fost suprinse într-un filmuleţ video şi publicat de Dutcovici pe reţelele de socializare. Silvia […] Articolul STOP CADRU | Controverse la CMC: Silvia Grigore l-a numit „ucigaș” pe Ilie Ilașcu după ce nu s-ar fi ridicat la momentul de reculegere apare prima dată în SafeNews.
16:30
Comportamentul șoferului a stârnit suspiciuni că ar fi consumat alcool sau droguri. Este vorba despre un bărbat de 55 de ani, oprit în această dimineață pe o stradă din localitatea Bugeac, municipiul Comrat, de un echipaj de patrulare. Bărbatul a fost escortat la dispensar pentru expertiză, însă a refuzat prelevarea probelor biologice de către medic. […] Articolul Bărbat escortat la dispensar după comportament suspect la volan. Ce a urmat apare prima dată în SafeNews.
16:10
Adunarea Populară a Găgăuziei ar putea organiza primul tur al alegerilor pe 1 martie 2026, urmat de al doilea tur pe 15 martie, a anunțat vicepreședintele legislativului regional, Gheorghi Leiciu. Decizia finală va fi luată în ședința Adunării din 27 noiembrie. „Trebuie să stabilim datele astfel încât scrutinul să nu coincidă cu sărbători, cum ar […] Articolul Alegeri în Găgăuzia: Când ar putea avea loc primul tur apare prima dată în SafeNews.
16:10
FOTO | Voia să treacă frontiera cu documente și bani falși: Bărbat prins la Otaci, din cauza comportamentului suspect # SafeNews
În dimineața zilei de 20 noiembrie 2025, polițiștii de frontieră din punctul de trecere „Otaci” au depistat un bărbat care încerca să iasă din Republica Moldova având asupra sa un permis de conducere și bancnote suspecte. Totul a început când șoferul a declarat că nu deține permis. Comportamentul său ezitant a atras atenția polițiștilor, care […] Articolul FOTO | Voia să treacă frontiera cu documente și bani falși: Bărbat prins la Otaci, din cauza comportamentului suspect apare prima dată în SafeNews.
15:40
NEWS ALERT | Președintele Serbiei, în centrul unui scandal legat de crimele din anii ’90: Turiști străini împușcau civili # SafeNews
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a fost vizat de o plângere depusă la procuratura din Milano, privind presupusa sa implicare în așa-numitul „Sarajevo safari” din anii ’90. Potrivit anchetatorilor, grupuri de turiști străini, însoțiți de soldați sârbi bosniaci, ar fi împușcat civili pentru distracție în timpul asediului de patru ani al orașului. Reporterul de investigație croat […] Articolul NEWS ALERT | Președintele Serbiei, în centrul unui scandal legat de crimele din anii ’90: Turiști străini împușcau civili apare prima dată în SafeNews.
15:30
Piața criptomonedelor traversează o perioadă prelungită de scădere, iar Bitcoinul – principalul indicator al sectorului – a coborât sub pragul de 86.000 de dolari pentru prima dată din luna aprilie. În ultimele 24 de ore, criptomoneda a pierdut 2,1%, fiind tranzacționată vineri, 21 noiembrie, în jurul orei 10:59, la Singapore, la valoarea de 85.474 de […] Articolul Presiune pe piața cripto: Bitcoin cade sub 86.000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
15:30
Ambasadorul Japoniei la Chișinău își încheie mandatul. Mihai Popșoi: „Republica Moldova va avea mereu ușile deschise pentru dumneavoastră” # SafeNews
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, cu ocazia încheierii mandatului diplomatului la Chișinău. Mihai Popșoi a mulțumit ambasadorului pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și pentru sprijinul acordat Moldovei în ultimii ani. El a subliniat importanța proiectelor finanțate de […] Articolul Ambasadorul Japoniei la Chișinău își încheie mandatul. Mihai Popșoi: „Republica Moldova va avea mereu ușile deschise pentru dumneavoastră” apare prima dată în SafeNews.
15:20
IMAGINI | Distribuiau droguri prin Telegram și plasamente ascunse: doi tineri, reținuți de poliția din Bălți # SafeNews
Distribuiau droguri în municipiul Bălți și în alte localități ale țării, folosind aplicația Telegram și ascunzând marfa în zone izolate. Așa își desfășurau activitatea doi tineri de 19 și 22 de ani, originari din raionul Strășeni, identificați și reținuți de polițiștii din Bălți în urma unor măsuri speciale de investigație. Potrivit oamenilor legii, cei doi […] Articolul IMAGINI | Distribuiau droguri prin Telegram și plasamente ascunse: doi tineri, reținuți de poliția din Bălți apare prima dată în SafeNews.
15:10
FLASH | Ministerul Finanțelor respinge, deocamdată, majorarea salariului minim la 8.050 de lei propusă de sindicate # SafeNews
Propunerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) privind majorarea salariului minim la 8.050 de lei pentru anul 2026 nu a întrunit sprijinul Ministerului Finanțelor. Poziția a fost prezentată în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, desfășurată pe 20 noiembrie. Sindicatele au insistat că o asemenea creștere este necesară pentru a proteja […] Articolul FLASH | Ministerul Finanțelor respinge, deocamdată, majorarea salariului minim la 8.050 de lei propusă de sindicate apare prima dată în SafeNews.
15:10
BREAKING NEWS | Contrabanda cu arme de la Vama Leușeni: A fost reținută încă o persoană. Marfa, încărcată în Chișinău # SafeNews
Apar noi detalii în dosarul privind contrabanda cu arme, muniții și dispozitive militare depistată la punctul de trecere Leușeni-Albița. Oamenii legii anunță că a fost reținută a treia persoană implicată în schema de transport ilegal. Potrivit informațiilor oficiale, oferite de PCCOCS, toți cei trei suspecți reținuți în Republica Moldova sunt locuitori ai municipiului Chișinău și […] Articolul BREAKING NEWS | Contrabanda cu arme de la Vama Leușeni: A fost reținută încă o persoană. Marfa, încărcată în Chișinău apare prima dată în SafeNews.
