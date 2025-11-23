Rata șomajului în Europa: Unde se situează Moldova în clasament

12:30

Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la punctul de trecere a frontierei „Sculeni" încercând să scoată țigări din țară fără a le declara. Șoferul se afla la volanul unui Citroën C5 Aircross, pe direcția de ieșire din țară. În timpul controlului amănunțit efectuat de polițiștii de frontieră împreună