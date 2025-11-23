Primul deces provocat de gripa aviară H5N5, confirmat

11:20

Un român urmărit internațional a fost prins în Statele Unite, după ce ar fi furat o brățară cu diamante și ar fi folosit mai multe identități false. Bărbatul este acuzat că a intrat ilegal în America, transmite stirileprotv.ro. Românul ar fi trecut ilegal granița cu Statele Unite prin Mexic, în 2022, și ar face parte dintr-o […] Articolul Un hoț din România, reținut în SUA: Avea asupra sa un permis de conducere pe numele lui David Beckham apare prima dată în SafeNews.