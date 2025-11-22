09:50

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a îndemnat Uniunea Europeană să înceteze finanțarea ostilităților din Ucraina și a „mafiei sale de război”, informează tass.com. „135 de miliarde de euro. Aceștia sunt banii pe care șefa birocrației bruxelleze, președinta [Comisiei Europene] [Ursula] von der Leyen, vrea să-i strângă pentru Ucraina. Acesta este prețul prelungirii războiului. Președinta are o […] Articolul Orban cere Uniunii Europene să înceteze finanțarea pentru Ucraina: „E un război care nu poate fi câștigat, alături de mafia coruptă a războiului ucrainean” apare prima dată în SafeNews.